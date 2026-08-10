Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /કાચા તેલમાં ઉછાળો, ઈથેનોલ વગરનું પેટ્રોલ ₹167.35, જાણો નોર્મલ પેટ્રોલનો ભાવ

કાચા તેલમાં ઉછાળો, ઈથેનોલ વગરનું પેટ્રોલ ₹167.35, જાણો નોર્મલ પેટ્રોલનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today: બ્રેન્ટ ક્રૂડ લગભગ 1 ટકા વધીને $84.48 પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયું છે. WTI પણ $78.89 પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. છેલ્લા ત્રણ ટ્રેડિંગ સત્રોમાં તેમાં 5 ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 10, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:24 AM IST
કાચા તેલમાં ઉછાળો, ઈથેનોલ વગરનું પેટ્રોલ ₹167.35, જાણો નોર્મલ પેટ્રોલનો ભાવ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
US-Iran મહાયુદ્ધને લઈને મોટો ખુલાસો! પરમાણુ હથિયાર નહીં, ટ્રમ્પ આ શરત પર ખત્મ કરી
2
3
4
5