/કાચા તેલમાં ઉછાળો, ઈથેનોલ વગરનું પેટ્રોલ ₹167.35, જાણો નોર્મલ પેટ્રોલનો ભાવ

Petrol Diesel Price Today: ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારા બાદ, ભારતની ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ આજે રાબેતા મુજબ ઇંધણના દર જાહેર કર્યા છે. દિલ્હીમાં ઇથેનોલ વગરના પેટ્રોલનો ભાવ 167.35 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે, જ્યારે રેગ્યુલર પેટ્રોલનો ભાવ 102.12 રૂપિયા છે, અને XP 95નો ભાવ 109.24 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. XP100નું રેટિંગ 100-ઓક્ટેન છે અને તે સંપૂર્ણપણે ઇથેનોલ-મુક્ત છે.
XP95 જેવા રેગ્યુલર પેટ્રોલ અને પ્રીમિયમ ઇંધણથી વિપરીત, જેમાં ઇથેનોલ હોય છે. XP100 ડિસેમ્બર 2020માં લોન્ચ કરવામાં આવ્યું હતું અને તે ખાસ કરીને સુપરકાર, લક્ઝરી સેડાન અને લક્ઝરી મોટરસાયકલ જેવા હાઈ-પ્રદર્શન વાહનો માટે રચાયેલ છે.
સરકારના ઇથેનોલ બ્લેન્ડેડ પેટ્રોલ (EBP) પ્રોગ્રામ હેઠળ, E20 ઇંધણમાં 20 ટકા ઇથેનોલ અને 80 ટકા પેટ્રોલ હોય છે. કેન્દ્ર સરકાર અને ઓટોમોબાઇલ કંપનીઓ, ઓટોમોટિવ રિસર્ચ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા (ARAI)ના અહેવાલને ટાંકીને, જણાવે છે કે E20 એવા વાહનો માટે સલામત છે જે ઉપયોગ માટે લાયક છે. આ હોવા છતાં, કેટલાક ગ્રાહકોએ ઓનલાઇન તેની અસર વિશે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે, ખાસ કરીને જૂના વાહનો પર.
ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો
સોમવારે શરૂઆતના કારોબારમાં બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઇલ લગભગ 1 ટકા વધીને 84.48 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયું. WTI પણ 78.89 ડોલર પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. તેલના ભાવ વધ્યા છે કારણ કે ઈરાને યુએસ સાથે વાટાઘાટો કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે અને વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને ફરીથી ખોલવા પર કોઈ કરાર થયો નથી. આનાથી તેલ પુરવઠા અંગે ચિંતા વધી છે. છેલ્લા ત્રણ ટ્રેડિંગ સત્રોમાં, ભાવમાં 5 ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે.
આજના નોર્મલ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ
ઇન્ડિયન ઓઇલ અનુસાર, દિલ્હીમાં પેટ્રોલ 102.12 રૂપિયા પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ 95.20 રૂપિયા પ્રતિ લિટર વેચાઈ રહ્યું છે. ચેન્નાઈમાં, પેટ્રોલ 107.77 રૂપિયા પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ 99.55 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. મુંબઈમાં, તે જ પેટ્રોલ 111.21 રૂપિયા પ્રતિ લિટર અને ડીઝલ 97.83 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. કોલકાતામાં, પેટ્રોલ 113.51 રૂપિયા અને ડીઝલ 99.82 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.
જ્યારે, નોઈડામાં, પેટ્રોલનો ભાવ 102.12 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ 95.56 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. લખનૌમાં, પેટ્રોલનો ભાવ 101.86 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ 95.36 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. પટનામાં, પેટ્રોલનો ભાવ 112.70 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ 99.87 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.
જ્યારે જયપુરમાં, પેટ્રોલનો ભાવ 112.66 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ 97.78 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. ભોપાલમાં, પેટ્રોલનો ભાવ 114.65 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ 99.74 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. ઇન્દોરમાં, પેટ્રોલનો ભાવ 114.61 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ 99.70 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે.