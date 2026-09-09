Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /Petrol Price Today: ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં બંપર તેજી, ઘરઆંગણે વધ્યા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ? જાણો ઈંધણના ભાવ પર લેટેસ્ટ અપડેટ

Petrol Price Today: ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં બંપર તેજી, ઘરઆંગણે વધ્યા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ? જાણો ઈંધણના ભાવ પર લેટેસ્ટ અપડેટ

Petrol-Diesel Rate Today: ક્રૂડ ઓઈલમાં વૈશ્વિક સ્તરે ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ અને ઈરાનના મિસાઈલ હુમલા બાદ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભારે ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. શું તેની અસર ઘર આંગણે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ પર પડી છે કે નહીં તે ખાસ ચેક કરો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 09, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:36 AM IST
Petrol Price Today: ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં બંપર તેજી, ઘરઆંગણે વધ્યા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ? જાણો ઈંધણના ભાવ પર લેટેસ્ટ અપડેટ
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
પાકિસ્તાની કેપ્ટન બાદ હવે વિકેટકીપર પર કાર્યવાહી, ICCએ ફટકારી સજા
2
3
4
5