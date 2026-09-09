/Petrol Price Today: ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં બંપર તેજી, ઘરઆંગણે વધ્યા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ? જાણો ઈંધણના ભાવ પર લેટેસ્ટ અપડેટ

મિડલ ઈસ્ટમાં સળગેલો સંઘર્ષ આખી દુનિયાને દઝાડી રહ્યો છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધની અસર ગ્લોબલ ઈકોનોમી પર પડી રહી છે. ઈરાન તરફથી જોર્ડનમાં અમેરિકી ઠેકાણાઓ બેલિસ્ટિક મિસાઈલ છોડવામાં આવ્યા બાદ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં આગ લાગી છે. ક્રૂડ ઓઈલના રેટમાં તેજીને પગલે સ્થિતિ એવી છે કે માત્ર ચાર દિવસની અંદર જ બ્રેન્ટ ક્રૂડ 99 ડોલર પ્રતિ બેરલ પાર પહોંચી ગયું. અમરેકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવથી ક્રૂડ ઓઈલ બાદ સમગ્ર દુનિયામાં પેટ્રોલ અને ડીઝલ મોંઘા થાય તેવો ડર સતાવી રહ્યો છે.
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળો
ગ્લોબલ એનર્જી માર્કેટમાં સતત ઉથલ પાથલ જોવા મળી રહી છે. બુધવારે શરૂઆતી કારોબારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં 1 ડોલરથી વધુનો ઉછાળો જોવા મળ્યો. આ તેજી સાથે જ બ્રેન્ટ ક્રૂડ ફ્યૂચર્સ ઉછળીને 99.49 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયું. જ્યારે અમેરિકી WTI ક્રૂડ પણ વધીને 94.63 ડોલર પ્રતિ બેરલ નજીક પહોંચી ગયું. ઓગસ્ટની શરૂઆતથી લઈને અત્યાર સુધીમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં લગભગ 25 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે.
ઈરાને બેલિસ્ટિક મિસાઈલથી હુમલો કર્યો
ઈરાની રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ્સ તરફથી દાવો કરાયો કે તેમણે અલ અઝ્રકમાં રહેલા અમેરિકી ઠેકાણા અને નેવીના બે જહાજો પર બેલિસ્ટિક મિસાઈલથી હુમલો કર્યો. ઈરાનનું કહેવું છે કે આ હુમલો અમેરિકી સેના તરફથી તેમના ઓઈલના ટેન્કરોને નિશાન બનાવ્યા તેનો બદલો છે. જો કે જોર્ડનના એર ડિફેન્સ સિસ્ટમે 20માંથી 18 મિસાઈલો હવામાં જ તોડી પાડી. બાકીની 2 મિસાઈલો ખાલી વિસ્તારોમાં પડી જેનાથી કોઈ પણ પ્રકારના નુકસાનના સમાચાર નથી.
અમેરિકાએ આપી ચેતવણી
હુમલા બાદ અમેરિકી વિદેશમંત્રી માર્કો રૂબિયોએ ઈરાનને કડક ચેતવણી આપી છે. તેમણે કહ્યું કે જો ઈરાન અમેરિકી જહાજો પર હુમલો કરવાની કોશિશ કરશે તો તે તેના ઓઈલ ટેન્કરોથી હાથ ધોશે. તેમના આ નિવેદનો બાદ બંને દેશો વચ્ચે તણાવ વધવાની આશંકા વધી છે. અમેરિકી સેન્ટ્રલ કમાન્ડ મુજબ 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ અમેરિકી સેનાએ કાર્યવાહી કરતા ઈરાનના 5 ક્રૂડ ઓઈલના ટેન્કરોને સંપૂર્ણ રીતે તબાહ કરી નાખ્યા.
વધશે પેટ્રોલના ભાવ?
બંને દેશો વચ્ચે વધતા તણાવની અસર આવનારા દિવસોમાં ઓઈલ સપ્લાય પર પડી શકે છે. જો ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 100 ડોલર પાર જાય તો ભારત સહિત અનેક દેશોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધી શકે છે. તેનાથી આવનારા સમયમાં આમ જનતા પર મોંઘવારીનો બોજો પડે તેવું મનાઈ રહ્યું છે.
પેટ્રોલ ડીઝલ પર શું નવું અપડેટ?
ગ્લોબલ માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ચાલી રહેલી તેજી વચ્ચે આજે દેશની સરકારી ઓઈલ વિતરણ કંપનીઓએ વહેલી સવારે 6 વાગે નવા ભાવ જાહેર કર્યા. જેમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી. તાજેતરમાં જ્યારે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો થયો ત્યારે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ ઘટશે એવી આશા હતી પરંતુ હવે પાછી બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં જબરદસ્ત તેજી જોવા મળી રહી છે. કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રી તરફથી પણ નિવેદન આવ્યું હતું કે અન્ય દેશોની સરખામણીમાં ભારતમાં ઈંધણના ભાવ ઘણા કાબૂમાં રખાયા છે. બુધવારે સવારે જાહેર થયેલા ભાવ મુજબ દિલ્હીમાં પેટ્રોલ 102.12 રૂપિયા અને ડીઝલ 95.20 રૂપિયા પ્રતિ લીટરના ભાવે વેચાતું જોવા મળ્યું. ગુજરાતના કેટલાક શહેરોના પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ પણ જાણો.
|શહેરો
|પેટ્રોલનો ભાવ
|ડીઝલનો ભાવ
|અમદાવાદ
|101.83
|97.92
|વડોદરા
|101.46
|97.57
|સુરત
|101.63
|97.77
|રાજકોટ
|102.03
|98.16
શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં સામાન્ય ફેરફાર હોઈ શકે છે.