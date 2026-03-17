આસમાને પહોંચી રહ્યા છે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ, શું ભારતમાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધશે? જાણો કારણ
Petrol Diesel Price: ગલ્ફ દેશોમાં યુદ્ધ અને ઈરાન દ્વારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર નાકાબંધી કરવાથી ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 136 ડોલર પ્રતિ બેરલને વટાવી ગયા છે. જાણો કે આ ભારતીય અર્થતંત્ર, તેલ કંપનીઓના નફા અને પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર કેવી અસર કરશે.
Petrol Diesel Price: આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે. ગલ્ફ યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી, ભારતીય રિફાઈનરીઓ માટે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં આશ્ચર્યજનક રીતે 93 ટકાનો વધારો થયો છે. શુક્રવારે, ભાવ 136.56 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયો, જેના કારણે ઇન્ડિયન ઓઈલ, HPCL, BPCL અને રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જેવી સ્થાનિક તેલ કંપનીઓના નફામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. જોકે, ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ હાલમાં યથાવત છે. દિલ્હીમાં પેટ્રોલ 94.72 રૂપિયા અને ડીઝલ 87.62 રૂપિયા પ્રતિ લિટર પર પહોચી ગયા છે, મુંબઈમાં પણ આવી જ સ્થિતિ છે. આ ભાવ થોડા સમય માટે યથાવત રહી શકે છે.
પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર અસર
યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સ સહિત ઘણા દેશોએ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવને અનુરૂપ છૂટક ભાવમાં વધારો કર્યો છે. યુનાઈટેડ સ્ટેટ્સમાં પેટ્રોલ 3.7 ડોલર પ્રતિ ગેલન છે. જ્યારે ભારતમાં તેલ કંપનીઓએ હજુ સુધી પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો નથી. છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી નફો કર્યા પછી, આ કંપનીઓ હવે તેમના માર્જિનમાં નુકસાનનો સામનો કરી રહી છે.
શું રાજ્યની ચૂંટણીઓ કારણ હોઈ શકે છે?
બજેટ લક્ષ્યો સાથે સુસંગત નાણાકીય સંતુલન જાળવવા માટે સરકાર 31 માર્ચ સુધી ભાવ અથવા ટેક્સમાં કોઈ ફેરફાર કરે તેવી શક્યતા નથી. વધુમાં, ચાર રાજ્યો અને પુડુચેરીમાં આગામી ચૂંટણીઓને ધ્યાનમાં રાખીને, 29 એપ્રિલે મતદાનના અંતિમ તબક્કા સુધી ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો થવાની શક્યતા ઓછી છે.
યુદ્ધ શરૂ થયા પછી, બેન્ચમાર્ક બ્રેન્ટ ક્રૂડ 40 ટકાથી વધુ અને રશિયન યુરલ ક્રૂડ 50 ટકાથી વધુ વધ્યો છે. 26 ફેબ્રુઆરીએ ભારતીય બાસ્કેટનો ભાવ પ્રતિ બેરલ 70.9 ડોલર હતો. 12 માર્ચે તે વધીને 127.2 ડોલર થયો અને શુક્રવારે, તે 7.3 ટકા વધીને 136.5 ડોલર પ્રતિ બેરલ થયો છે.
કટોકટીનું મુખ્ય કારણ: હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ
છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી ભારત ડિસ્કાઉન્ટેડ દરે રશિયન તેલ ખરીદીને નફાકારક સ્થિતિમાં હતું, પરંતુ હવે તેના ભાવ પણ વધી ગયા છે. આ વૈશ્વિક તંગીનું સૌથી મોટું કારણ ઈરાન દ્વારા હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર નાકાબંધી છે. આ જળમાર્ગ વૈશ્વિક તેલ અને ગેસ પુરવઠાના 20 ટકા ભાગનું સંચાલન કરે છે. ભારત માટે આ અસર વધુ ગંભીર છે, કારણ કે દેશના કુલ પ્રોસેસ્ડ ઉર્જાનો 60 ટકા ભાગ આ સાંકડા જળમાર્ગમાંથી આવે છે.
9 માર્ચે, બ્રેન્ટ ક્રૂડ 120 ડોલરના ત્રણ વર્ષના સૌથી હાઈ લેવલે પહોંચ્યો. જો કે, આંતરરાષ્ટ્રીય ઉર્જા એજન્સી (IEA)એ તેના કટોકટી ભંડારમાંથી 400 મિલિયન બેરલ તેલ છોડવાનો નિર્ણય લીધા પછી ભાવમાં થોડો સુધારો થયો. જો કે, જહાજોની ગતિવિધિઓ સામાન્ય ન થાય ત્યાં સુધી ભાવ અસ્થિર રહેવાની ધારણા છે.
અર્થતંત્ર પર સંભવિત અસર
આર્થિક એક્સપર્ટ ભારતીય અને વૈશ્વિક અર્થતંત્રો પર આ કટોકટીની અસર અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. એક્સિસ બેંકના મુખ્ય અર્થશાસ્ત્રી અને વડા પ્રધાનની આર્થિક સલાહકાર પરિષદના સભ્ય નીલકંઠ મિશ્રાના મતે, જો ક્રૂડ તેલના ભાવ એક વર્ષ સુધી પ્રતિ બેરલ 100 ડોલરની આસપાસ રહેશે, તો ભારતના આયાત બિલમાં તીવ્ર વધારો થશે. આનાથી વેપાર સંતુલનમાં આશરે 80 ડોલર બિલિયન (GDP ના 2.1%)નું નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ શકે છે.
રેટિંગ એજન્સી ICRAના એક અહેવાલ મુજબ, ઉર્જા પુરવઠા અને શિપિંગ રૂટમાં લાંબા સમય સુધી વિક્ષેપો ભારતના મેક્રોઇકોનોમિક આઉટલુક પર અસર કરશે. ક્રૂડ ઓઇલના સરેરાશ ભાવમાં માત્ર 10 ડોલરનો વધારો દેશની ચાલુ ખાતાની ખાધમાં 30-40 બેસિસ પોઇન્ટનો વધારો કરી શકે છે.
હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીના અર્થશાસ્ત્રના પ્રોફેસર ગીતા ગોપીનાથે નિર્દેશ કર્યો કે આનાથી વૈશ્વિક વિકાસ પર અસર પડશે. તેમણે રવિવારે X પર લખ્યું હતું કે જો 2026 માટે ક્રૂડ ઓઇલનો સરેરાશ ભાવ 85 ડોલર પ્રતિ બેરલ રહે છે, તો વૈશ્વિક વિકાસ દર 0.3-0.4 ટકા ઘટી શકે છે અને કોર ફુગાવો 60 બેસિસ પોઇન્ટ વધી શકે છે.
