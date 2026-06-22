/હોર્મુઝ બંધ છતાં ઘટ્યા ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ, શું ભારતમાં ઘટશે-પેટ્રોલ ડીઝલના રેટ? જાણો લેટેસ્ટ રેટ

એકબાજુ અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનેવામાં શાંતિ મંત્રણા થઈ અને એવું પણ કહેવાય છે કે વાતચીત મહદઅંશે સફળ રહી. વાતચીતનો પહેલો તબક્કો પૂરો થયો. બીજા તબક્કા માટે અમેરિકા, ઈરાન, પાકિસ્તાન ને કતારના પ્રતિનિધિમંડળ સ્વિટ્ઝરલેન્ડના બર્ગેનસ્ટોક પહોંચી રહ્યા છે. આ વાતચીત પહેલા જ જો કે હોર્મુઝમાં તણાવ વધ્યો છે. જો કે છતાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં 22 જૂનના રોજ ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ત્યારે એવી પણ ચર્ચા છે કે શું પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ ઘટશે ખરા?
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો
ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં આજે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ 80 ડોલર નીચે પહોંચ્યો છે. 22 જૂનના રોજ બ્રેન્ટ ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ ઘટીને 79.60 ડોલર પ્રતિ બેરલ પહોંચ્યો. જ્યારે WTI ઓઈલ 75.77 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર ટ્રેડ થતું જોવા મળ્યું હતું. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટથી જહાજોની અવરજવર બંધ થવા છતાં ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે.
કેમ તૂટ્યા ભાવ?
હોર્મુઝ હજુ તંગ અવસ્થામાં જોવા મળી રહ્યું છે. પરંતુ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં કડાકો જોવા મળ્યો છે. ઓઈલ બજારને એવી આશા છે કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ મંત્રણા સફળ રહેશે અને ખાડી યુદ્ધનો કાયમી અંત આવશે. જો બંને દેશો વચ્ચે બધુ હેમખેમ પાર પડે તો હોર્મુઝ વિવાદ ખતમ થઈ જાય અને ક્રૂડ ઓઈલનું ટ્રેડ સરળ બનશે. એટલે કે આવનારા દિવસોમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી શકે. જો ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટે તો ભારતમાં પણ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં રાહત મળે તેવી આશા વધે છે.
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વર્તમાન સ્થિતિ
યુદ્ધવિરામ વચ્ચે અમેરિકા અને ઈરાન તરફથી છૂટાછવાયા હુમલા તો થયા કરે છે. પરંતુ બંને દેશો વાતચીતના ટેબલે પણ છે અને ફાઈનલ ડ્રાફ્ટ પર સાઈન કરવાની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. ઈરાને અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ પર એમઓયુના ભંગનો આરોપ લગાવ્યો અને એકવાર ફરીથી હોર્મુઝમાંથી જહાજોની અવરજવર બંધ કરી છે. ઈરાનના ઈસ્લામિક રેવોલ્યુશનરી ગાર્ડ કોર્પ્સ (IRGC)ની ધમકી બાદ શિપિંગ કંપનીઓ હોર્મુઝમાંથી પસાર થતા અંતર જાળવી રહી છે.
આજના પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ
જો કે આ બધા વચ્ચે આજે સવારે 6 વાગે જ્યારે પેટ્રોલ ડીઝલ વિતરણ કંપનીઓએ નવા ભાવ જાહેર કર્યા તો તેમાં કોઈ ફેરફાર જોવા મળ્યો નથી. એટલે કે રેટ જેમના તેમ છે. તો જાણો ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં શું છે પેટ્રોલ ડીઝલનો પ્રતિ લીટર ભાવ
|શહેરો
|પેટ્રોલનો ભાવ
|ડીઝલનો ભાવ
|અમદાવાદ
|101.83
|97.92
|વડોદરા
|101.46
|97.57
|સુરત
|101.63
|97.77
|રાજકોટ
|102.03
|98.16
શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં સામાન્ય ફેરફાર હોઈ શકે છે.