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હોર્મુઝ બંધ છતાં ઘટ્યા ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ, શું ભારતમાં ઘટશે-પેટ્રોલ ડીઝલના રેટ? જાણો લેટેસ્ટ રેટ

Petrol-Diesel Price: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ડામાડોળની સ્થિતિ, અસ્પષ્ટતા છતાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં આજે ઘટાડો નોંધાયો છે. ત્યારે શું ભારતમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળશે તે સૌથી મોટો  પ્રશ્ન ચર્ચાઈ રહ્યો છે. આ બધા વચ્ચે ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં આજના પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 22, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:46 AM IST
હોર્મુઝ બંધ છતાં ઘટ્યા ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ, શું ભારતમાં ઘટશે-પેટ્રોલ ડીઝલના રેટ? જાણો લેટેસ્ટ રેટ
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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