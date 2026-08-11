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વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓને પગલે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ફરી ભડકો, જાણો કેટલે પહોંચ્યા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ?

Petrol-Diesel Rate: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે જે ડામાડોળ પરિસ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તેની અસર વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ પર જોવા મળી રહી છે. આજે ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ ઉછળીને વીકલી હાઈની નજીક પહોંચી ગયો. જાણો પેટ્રોલ ડીઝલના લેટેસ્ટ રેટ.  

Written ByViral Raval
Published: Aug 11, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:40 AM IST
વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓને પગલે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ફરી ભડકો, જાણો કેટલે પહોંચ્યા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ?

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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