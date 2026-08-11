/વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાઓને પગલે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ફરી ભડકો, જાણો કેટલે પહોંચ્યા પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ?

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક દિવસથી વાતચીત શરૂ થયા બાદ સમાધાનની આશામાં ક્રૂડ ઓઈલમાં કડાકો જોવા મળ્યો હતો. ત્યારબાદ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પણ જલદી જહાજોની અવરજવર શરૂ થવાની આશા વ્યક્ત કરાઈ હતી. પરંતુ હવે આ આશા ઠગારી નીવડી રહી છે. જેને પગલે ક્રૂડ ઓઈલમાં ભડકો જોવા મળી રહ્યો છે. વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ મંગળવારે સવારે એક અઠવાડિયાના રેકોર્ડ લેવલની નજીક સ્થિર જોવા મળ્યા. ઈરાન બાદ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ તરફથી યુદ્ધમાં થયેલા નુકસાનના વળતરની ડિમાન્ડ થતા બજારમાં ફરીથી અનિશ્ચિતતાઓ વધી છે.
ક્રૂડ ઓઈલનો ભાવ
બજારમાં અનિશ્ચિતતાઓ વચ્ચે બ્રેન્ટ ક્રૂડ વાયદો 87.81 ડોલર પ્રતિ બેરલ અને અમેરિકી વેસ્ટ ટેક્સાસ ઈન્ટરમીડિએટ (WTI) ક્રૂડ 82.20 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર ટકેલું રહ્યું. એક દિવસ પહેલા સોમવારે બંને પ્રમુખ ઓઈલ સ્ટાન્ડર્ડમાં 5 ટકાથી વધુની તેજી જોવા મળી. જે 31 જુલાઈ બાદનું રેકોર્ડ લેવલ છે. આ ઉછાળો ત્યારે આવ્યો જ્યારે ટ્રમ્પે ઈરાનની શાંતિ શરતોના જવાબમાં પોતાની માંગણીઓ પણ રજૂ કરી દીધી. તેમણે ડિમાન્ડ કરી કે યુદ્ધ, હુમલાઓ અને પ્રદર્શનોમાં માર્યા ગયેલા અમેરિકી લોકો માટે ઈરાન વળતર આપે.
શું થશે હોર્મુઝનું?
ટ્રમ્પની શરતોના કારણે હવે શાંતિ સમજૂતિ અને રણનીતિક રીતે ખુબ જ મહત્વનું હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનો રસ્તો ફરીથી પૂરેપૂરો ખુલે તે મામલે મુશ્કેલીઓ જોવા મળી રહી છે. બાદમાં અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિએ જો કે એમ પણ કહ્યું કે યુએસનો આ સમુદ્રી માર્ગ પર કંટ્રોલ છે અને તેણે ઈરાની સમુદ્રી બારૂદી સુરંગોને સાફ કરી દીધી છે. બજારના જાણકારોનું કહેવું છે કે બંને દેશોના વલણમાં મોટું અંતર છે. કેસીએમ ટ્રેડના ચીફ માર્કેટ સ્ટ્રેટેજિક ટીમ વોટરરના જણાવ્યાં મુજબ ગત અઠવાડિયે સમજૂતિને લઈને જે પોઝિટિવ માહોલ હતો તે હવે નબળો પડી રહ્યો છે. જેનાથી ઓઈલના ભાવને ફરી સપોર્ટ મળી રહ્યો છે.
જાજાન રિફાઈનરી પર અપડેટ
બીજી બાજુ સાઉદી અરામકોએ પોતાની 4,00,000 બેરલ દૈનિક ક્ષમતાવાળી જાજાન રિફાઈનરીને ફરીથી શરૂ કરવાની સમય મર્યાદા વધારીને 30 ઓગસ્ટ કરી છે. તાજેતરમાં હૂતિ વિદ્રોહીઓએ આ પ્લાન્ટ પર બે હુમલાનો દાવો કર્યો હતો. ત્યારબાદ આ નિર્ણય લેવાયો હતો. સમુદ્રી માર્ગ પર વધતા જોખમના કારણે જહાજોના વીમાનું કોસ્ટિંગ વધી ગયું છે અને તેમણે લાંબા રસ્તાઓ લેવા પડે છે. જેનાથી એનર્જી સપ્લાય ખોરવાયો છે. આંકડાઓ મુજબ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટથી ક્રૂડ ઓઈલની અવરજવર ઘટીને 30 લાખ બેરલ દૈનિક થઈ ગઈ છે.
ઘર આંગણે ભાવમાં શું ફેરફાર?
વૈશ્વિક બજારમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉથલપાથલ છે. મંગળવારે તેજી બાદ ક્રૂડ ઓઈલ વીકલી હાઈની નજીક પહોંચી ગયું. જો કે હાલના ભાવ ઘટાડાનો ફાયદો દેશના નાગરિકોને ઓઈલ કંપની તરફથી મળ્યો નથી. હાલમાં જ કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મિનિસ્ટરે કહ્યું હતું કે ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં અન્ય દેશોની જેમ વધારો થયો નથી. આ બધા વચ્ચે મંગળવારે સવારે સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ જાહેર કર્યા જેમાં કોઈ ફેરફાર નથી. દિલ્હીમાં પેટ્રોલ 102.12 રૂપિયા પ્રતિ લીટર અને ડીઝલ 95.20 રૂપિયા પ્રતિ લીટર યથાવત છે. અત્રે જણાવવાનું કે ઓઈલ વિતરણ કંપનીઓ દરરોજ સવારે 6 વાગે લેટેસ્ટ ભાવ જાહેર કરે છે.
ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં ભાવ