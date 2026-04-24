Petrol Price In Ahmedabad: વહેલી સવારે જાહેર થયા પેટ્રોલ-ડીઝલના આજના ભાવ, જાણો અમદાવાદ સહિત શહેરોમાં લેટેસ્ટ રેટ

Petrol Price In Gujarat: મિડલ ઈસ્ટ અને હોર્મુઝનું સંકટ યથાવત રહેતા આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. જેને પગલે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધે તેવી લોકોને આશંકા છે. ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ કેટલે પહોંચ્યા તે ખાસ જાણો. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 24, 2026, 10:32 AM IST
  • મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટનું સંકટ હજુ પણ યથાવત
  • આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં સતત ભડકો
  • ગુજરાતના મોટા શહેરો અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટમાં આજનો ભાવ જાણો
     

મિડલ ઈસ્ટમાં હજુ પણ તણાવની સ્થિતિ છે જેના પગલે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ભડકા જોવા મળી રહ્યા છે. આજે શુક્રવારે 24 એપ્રિલના રોજ ક્રૂડ ઓઈલના આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ભાવ એકવાર ફરીથી તેજીમાં જોવા મળ્યા છે. મિડલ ઈસ્ટમાં સૈન્ય તણાવ વધવાની આશંકાઓ વચ્ચે બ્રેન્ટ ક્રૂડ ફ્યૂચર્સનો ભાવ 1.17 ટકા ઉછળીને 106.3 ડોલર પ્રતિ બેરલ પાર પહોંચ્યો છે. જ્યારે અમેરિકી બેન્ચમાર્ક વેસ્ટ ટેક્સાસ ઈન્ટરમીડિએટ (WTI) પણ 1.12 ટકા વધીને 96.92 ડોલર પર ટ્રેડ  થઈ રહ્યો છે. ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં એક માલવાહક જહાજ પર કમાન્ડો મોકલવાનો વીડિયો સામે આવ્યા બાદ બજારમાં ડરનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. 

ભારતમાં આજના પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ
વૈશ્વિક બજારમાં ઉથલપાથલ છતાં ભારતમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ લગભગ 2022થી સ્થિર છે. દિલ્હીમાં પેટ્રોલનો ભાવ 94.77 રૂપિયા અને ડીઝલનો ભાવ 87.67 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. સરકારે ગત મહિને જ એક્સાઈઝ ડ્યૂટીમાં 10 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો હતો જેથી કરીને ક્રૂડ ઓઈલના ઊંચા ભાવનો બોજો ગ્રાહકો પર ન પડે. આ સાથે જ ઘરેલુ વેચાણને પ્રાથમિકતા આપવા માટે ફ્યૂલ એક્સપોર્ટ ઉપર પણ ટેક્સ લગાવવામાં આવ્યો છે. 

ગુજરાતમાં શું છે પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ
ગૂડ રીટર્ન્સ વેબસાઈટ મુજબ અમદાવાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ 94.47 રૂપિયા પ્રતિ લીટર અને ડીઝલનો ભાવ 90.14 રૂપિયા પ્રતિ લીટર છે. જ્યારે વડોદરામાં પેટ્રોલ 94.12 રૂપિયા અને ડીઝલ 89.79 રૂપિયા, રાજકોટમાં પેટ્રોલ 94.27 રૂપિયા અને ડીઝલ 89.96 રૂપિયા અને સુરતમાં પેટ્રોલનો ભાવ પ્રતિ લીટર 94.56 રૂપિયા અને ડીઝલનો  ભાવ 90.25 રૂપિયા છે. (ભાવમાં સામાન્ય વધઘટ હોઈ શકે છે) અત્રે જણાવવાનું કે ઓઈલ કંપનીઓ રોજ વહેલી સવારે 6 વાગે પેટ્રોલ ડીઝલના લેટેસ્ટ ભાવ જાહેર કરે છે. 

શું પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધશે?
સોશિયલ મીડિયા અને કેટલાક રિપોર્ટ્સ જેમ કે કોટક ઈન્સ્ટીટ્યૂશનલ ઈક્વિટીઝમાં દાવો થઈ રહ્યો હતો કે વિધાનસભા ચૂંટણીઓ ખતમ થતા જ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં 25થી 28 રૂપિયા પ્રતિ લીટર વધારો ઝીંકાઈ શકે છે. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયે આ સમાચારોને ફેક અને ભ્રામક ગણાવતા કહ્યું કે સરકારે પાસે હાલ ભાવ વધારાનો કોઈ પ્રસ્તાવ નથી. સરકારનું કહેવું છે કે ભારત એકમાત્ર દેશ છે જ્યાં છેલ્લા ચાર વર્ષથી આંતરરાષ્ટ્રીય કિંમતોમાં ઉછાળા છતાં ભાવ સ્થિર છે. 

ક્રૂડ ઓઈલ મોંઘુ થતા ઓઈલ કંપનીઓને નુકસાન
મંત્રાલયના જણાવ્યાં મુજબ વૈશ્વિક બજારમાં ક્રૂડ ઓઈલ મોંઘુ થવાના કારણે સરકારી ઓઈલ કંપનીઓ (PSUs) ભારે નુકસાન ભોગવી રહી છે. આંકડા મુજબ હાલ કંપનીઓને પેટ્રોલ પર લગભગ 20  રૂપિયા પ્રતિ લીટર અને ડીઝલ પર લગભગ 100 રૂપિયા પ્રતિ લીટરનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. આમ છતાં ગ્રાહકો પર બોજો ન પડે એટલે સરકારે ભાવ સ્થિર રાખ્યા છે. ગત વર્ષે જ્યારે ક્રૂડ ઓઈલ 70 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર હતું તે હવે 113 ડોલર પાર પહોંચી ગયું છે. 

હોર્મુઝ સંકટ યથાવત
દુનિયાના ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસ વેપારનો લગભગ 20 ટકા ભાગ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝથી થાય છે. ઈરાન દ્વારા આ રસ્તા પર નિયંત્રણની કોશિશો અને અમેરિકા સાથે શાંતિ વાર્તા નિષ્ફળ જતા હોર્મુઝ સંકટ વધ્યું છે. એક્સપર્ટ્સનું માનવું છે કે જો એપ્રિલના અંત સુધીમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વાતચીત સફળ ન થઈ તો ઓઈલના ભાવ આ વર્ષે નવી ઊંચાઈએ પહોંચી શકે છે. 

 

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

