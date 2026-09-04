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વળી પાછા વધશે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ? મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવને પગલે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળો

Petrol-Diesel Price: મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતો તણાવ અને ઈઝરાયેલની ધમકીઓ વચ્ચે ક્રૂડ ઓઈલ ઉછળ્યું છે. જો કે પુતિનના નિવેદને થોડી રાહત જરૂર આપી છે. આ બધા વચ્ચે આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલના શું ભાવ છે તે ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 04, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Sep 04, 2026, 11:21 AM IST
વળી પાછા વધશે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ? મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવને પગલે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળો
Image Credit: AI Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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વળી પાછા વધશે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ? મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવને પગલે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળો
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