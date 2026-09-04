/વળી પાછા વધશે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ? મિડલ ઈસ્ટમાં તણાવને પગલે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઉછાળો

ગ્લોબલ ઓઈલ માર્કેટમાં હાલના દિવસોમાં જબરદસ્ત ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યા છે. એક બાજુ અમેરિકા તરફથી ઈરાન પર થઈ રહેલા હવાઈ હુમલા અને ઈઝરાયેલની ચેતવણીઓથી ક્રૂડ ઓઈલના સપ્લાય ઠપ થવાની આશંકા વધી ગઈ છે. બીજી બાજુ રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિનના યુક્રેનની સાથે શાંતિ સમજૂતિને લઈને અપાયેલા સંકેતોને બજારને થોડી રાહત આપી છે. આ બે વિરોધી ખબરો વચ્ચે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 6 અઠવાડિયાના રેકોર્ડ લેવલ પર પહોંચી ગયા છે અને અહીં મિક્સ ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યા છે.
અમેરિકી હુમલાઓ બાદ મિડલ ઈસ્ટમાં સ્થિતિ તણાવપૂર્ણ બનેલી છે. ઈરાનના સ્વાસ્થ્ મંત્રાલય મુજબ હાલના અમેરિકી હુમલાઓમાં 18 લોકોના જીવ ગયા અને 108 લોકો ઘાયલ થયા છે. આ ઉપરાંત રેડ ક્રેસેન્ટે જણાવ્યું કે હોર્મુઝ પાસે એક લગ્ન સમારોહ ઉપર પણ હુમલો થયો. આ સૈન્ય ઘર્ષણ બાદ બ્રેન્ટ ક્રૂડ 95.52 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર આવી ગયું જ્યારે અમેરિકી WTI ક્રૂડ ઉછળીને 91.30 ડોલર પ્રતિ બેરલ પર પહોંચી ગયું. અમેરિકી ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સે સ્પષ્ટ કર્યું કે જ્યાં સુધી ઈરાન કોમર્શિયલ જહાજો પર હુમલા નહીં રોકે ત્યાં સુધી કોઈ વાતચીત થશે નહીં.
પુતિનના નિવેદન બજારને આપી રાહત
જંગની આગ વચ્ચે રશિયન રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમિર પુતિનના નિવેદને ક્રૂડ ઓઈલના વધતા ભાવ પર કઈક હદે બ્રેક લગાવવાનું કામ કર્યું. પુતિને એક ઈકોનોમિક ફોરમમાં કહ્યું કે યુક્રેન સાથે શાંતિ સમજૂતિ થવાની સંભાવના વધી રહી છે અને અમેરિકા તથા ચીન જેવા દેશો પણ તેનું સમર્થન કરે છે. જાણકારોનું માનવું છે કે જો રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે જંગ અટકે તો રશિયન ઓઈલ રિફાઈનરીઓ પર હુમલા બંધ થશે અને ગ્લોબલ ફ્યૂલ સપ્લાય નોર્મલ થઈ શકશે. આ આશાએ ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ વધુ પડતા ઉછળતા અટકાવ્યા.
હોર્મુઝમાં અવરજવર ઘટી
દુનિયાના ઓઈલ વેપાર માટે મહત્વનો રૂટ ગણાતો સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ હાલ તણાવગ્રસ્ત છે. શિપિંગ ડેટા મુજબ બુધવારે ફક્ત 6 કોમોડિટી જહાજે આ રસ્તો પાર કર્યો. જ્યારે સામાન્ય રીતે રોજ 13થી વધુ જહાજ પસાર થાય છે. ઈરાને કેટલાક વિદેશી જહાજોને બ્લેકલિસ્ટ કર્યા છે અને જપ્ત કરી નાખવાની ચેતવણી પણ આપી છે. બીજીબાજુ ઈરાન તરફથી છૂટ મળ્યા બાદ ઈરાકે પોતાની ઓઈલ નિકાસ વધારીને ઓગસ્ટમાં 2.34 મિલિયન પ્રતિ બેરલ કરી છે.
રોકાણકારો માટે આગળ શું?
બજાર સાથે જોડાયેલા જાણકારોનું કહેવું છે કે આવનારા દિવસોમાં ક્રૂડ ઓઈલની ચાલ એ વાત પર નિર્ભર રહેશે કે અમેરિકા ઈરાન વચ્ચે તણાવ વધે છે કે શાંત રહે છે. આ ઉપરાંત ઈઝરાયેલ તરફથી પણ ઈરાનના એનર્જી સ્ટ્ર્કચર પર હુમલાની ચેતવણી એ ઓઈલ માર્કેટ માટે મોટું જોખમ છે. જ્યાં સુધી હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં સપ્લાય ચેન સુરક્ષિત નહીં રહે ત્યાં સુધી ક્રૂડ ઓઈલમાં અનિશ્ચિતતા રહેશે અને તેની અસર આવનારા સમયમાં સામાન્ય માણસના બજેટ પર પડી શકે છે.
આજનો પેટ્રોલ ડીઝલનો ભાવ
|શહેરો
|પેટ્રોલનો ભાવ
|ડીઝલનો ભાવ
|અમદાવાદ
|101.83
|97.92
|વડોદરા
|101.46
|97.57
|સુરત
|101.63
|97.77
|રાજકોટ
|102.03
|98.16
શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં સામાન્ય ફેરફાર હોઈ શકે છે.