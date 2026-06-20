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ઈરાને હોર્મુઝ માટે નવા નિયમ બનાવતા ઉછળ્યું ક્રૂડ, આજે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં શું ફેરફાર? જાણો રેટ

Petrol-Diesel Price: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે MOU સાઈન થયું ત્યારબાદ મિડલ ઈસ્ટમાં શાંતિની વાતો થતી હતી પરંતુ ઈઝરાયેલના લેબનોન પર હુમલા બાદ પાછી સ્થિતિ બદલાઈ. જીનેવામાં થનારી ટ્રમ્પ પેજેશ્કિયાનની મુલાકાત ટળી તથા ઈરાને પણ હોર્મુઝ  માટે નવા નિયમ બહાર પાડતા વળી પાછો ક્રૂડના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે આજે પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં વધારો છે કે ઘટાડો તે ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 20, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 11:04 AM IST
ઈરાને હોર્મુઝ માટે નવા નિયમ બનાવતા ઉછળ્યું ક્રૂડ, આજે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં શું ફેરફાર? જાણો રેટ
Image Credit: પ્રતિકાત્મક તસવીર

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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ઈરાને હોર્મુઝ માટે નવા નિયમ બનાવતા ઉછળ્યું ક્રૂડ, આજે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં શું ફેરફ
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