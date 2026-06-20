/ઈરાને હોર્મુઝ માટે નવા નિયમ બનાવતા ઉછળ્યું ક્રૂડ, આજે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં શું ફેરફાર? જાણો રેટ

અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ભલે મેમોરેન્ડમ ઓફ અન્ડર્સ્ટેન્ડિંગ સાઈન થયું હોય પરંતુ હજુ પણ તણાવ સંપૂર્ણ રીતે દૂર થયો નથી. ઈઝરાયેલે લેબનોન પર હુમલા કર્યા, ઈરાને વળતા પ્રહારની ચીમકી ઉચ્ચારી, આ બધા વચ્ચે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ મસૂદ પેજેશ્કિયાનની જીનેવામાં થનારી મુલાકાત ટળી. બીજી બાજુ ઈરાને હવે હોર્મુઝમાંથી પસાર થતા જહાજો માટે નવા નિયમ લાગૂ કરી નાખતા હવે ક્રૂડમાં પાછી તેજી જોવા મળી છે. ક્રૂડનો ભાવ પ્રતિ બેરલ 80 ડોલર પાર પહોંચી ગયો છે.
શું કહે છે ઈરાન
ક્રૂડનો ભાવ કેટલે પહોંચ્યો
પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ
ક્રૂડમાં ઘટાડા બાદ શુક્રવારે પાકિસ્તાનમાં પેટ્રોલના રેટમાં મોટો કાપ કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ ભારતીય બજારમાં ભાવ યથાવત છે. એટલે કે ભાવમાં કોઈ વધારો ઘટાડો નથી. દેશની સરકારી ઓઈલ કંપનીઓ દ્વારા શનિવારે સવારે 6 વાગે જે ભાવ જાહેર કરવામાં આવ્યા તે મુજબ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વધારો કે ઘટાડો કરવામાં આવ્યો નથી. દિલ્હીમાં શુક્રવારે પેટ્રોલનો એ જ જૂનો ભાવ 102.12 રૂપિયા પ્રતિ લીટર અને ડીઝલનો ભાવ 95.20 રૂપિયા પ્રતિ લીટર પર સ્થિર છે.
કેટલાક રાજ્યોમાં વિધાનસભા ચૂંટણીઓ થયા બાદ પેટ્રોલિયમ કંપનીઓએ મે મહિનામાં ચારવાર ભાવ વધાર્યા હતા. જો કે 25મી મે બાદ ભાવ સ્થિર છે. ત્યારે જાણો ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ.
|શહેરો
|પેટ્રોલનો ભાવ
|ડીઝલનો ભાવ
|અમદાવાદ
|101.83
|97.92
|વડોદરા
|101.46
|97.57
|સુરત
|101.63
|97.77
|રાજકોટ
|102.03
|98.16
શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં સામાન્ય ફેરફાર હોઈ શકે છે.