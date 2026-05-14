/Cylinder New Update: LPG અંગે સરકારનો મોટો નિર્ણય, ગેસ સપ્લાય માટે બનાવ્યો 40,000 કરોડનો પ્લાન

Cylinder New Update: મિડિલ ઈસ્ટમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચેના તણાવને કારણે જો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ (Hormuz Strait) બ્લોક થાય, તો ભારતમાં ગેસનું સંકટ ઘેરું બની શકે છે. પરંતુ ભવિષ્યમાં આવી સમસ્યા ન સર્જાય તે માટે કેન્દ્ર સરકારે એક ખાસ યોજના બનાવી છે. જો આ યોજના સફળ થશે તો ભારતને ન તો હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની જરૂર પડશે કે ન તો ગેસ ટેન્કરોનું ટેન્શન રહેશે. ચાલો જાણીએ કે ભારત સરકારનો આ પ્લાન શું છે.
Cylinder New Update: મોદી સરકારે દેશની ઉર્જા સુરક્ષા માટે ₹40,000 કરોડના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ પર કામ તેજ કરી દીધું છે. ભારતની યોજના ખાડી દેશોમાંથી ગેસનો અવિરત સપ્લાય સુનિશ્ચિત કરવા માટે સમુદ્રની નીચે સીધી પાઈપલાઈન બિછાવવાની છે. પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના અધિકારીઓ પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ, ઓમાનથી ભારત સુધી ગેસ પાઈપલાઈનનો પ્રસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે.
₹40,000 કરોડનો પાઈપલાઈન પ્રોજેક્ટ
ઓમાનથી ભારત સુધીના સૂચિત 'મિડિલ ઈસ્ટ ઈન્ડિયા ડીપ વોટર પાઈપલાઈન' (MEIDP) પ્રોજેક્ટનો અંદાજિત ખર્ચ આશરે ₹40,000 કરોડ છે. આ પાઈપલાઈનની લંબાઈ 2000 કિલોમીટર હશે, જે સમુદ્રના તળિયે 3450 મીટરની ઊંડાઈએ બિછાવવામાં આવશે. આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થતા 5 થી 7 વર્ષનો સમય લાગી શકે છે અને તે ઓમાનને સીધું ગુજરાતના દરિયાકાંઠા સાથે જોડશે.
દરરોજ ઓમાનથી ગેસનો સપ્લાય થશે
પ્રોજેક્ટ મુજબ, આ પાઈપલાઈન દ્વારા ઓમાનથી ભારત સુધી દરરોજ 31 મિલિયન સ્ટાન્ડર્ડ ક્યુબિક મીટર નેચરલ ગેસનો સપ્લાય કરવામાં આવશે. ભારતમાં કુદરતી ગેસની માંગ સતત વધી રહી છે. હાલમાં ગેસનો વપરાશ 190-195 મિલિયન સ્ટાન્ડર્ડ ક્યુબિક મીટર છે, જે 2030 સુધીમાં વધીને 290-300 થવાનો અંદાજ છે. આ વધતી માંગને આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા પૂરી કરી શકાશે.
એક રિસર્ચ પર આધારિત છે પ્રોજેક્ટ
કેન્દ્રીય પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય આ પ્રોજેક્ટને આગળ વધારવા માટે જાહેર ક્ષેત્રની કંપનીઓ જેવી કે GAIL, એન્જિનિયર્સ ઈન્ડિયા (EIL) અને ઈન્ડિયન ઓઈલ (IOC) ને એક રિપોર્ટ (DFR) તૈયાર કરવા નિર્દેશ આપવાનું છે. આ અંડરવોટર ગેસ પાઈપલાઈન પ્રોજેક્ટ 'ધ સાઉથ એશિયા ગેસ એન્ટરપ્રાઈઝ' (SAGE) ના પ્રી-ફિઝિબિલિટી રિસર્ચ પર આધારિત છે. SAGE એ ડેમો પાઈપલાઈન બિછાવીને આ અંગે સંશોધન કર્યું છે.
ટેસ્ટિંગ પાઈપલાઈન બિછાવવામાં આવી
'ધ સાઉથ એશિયા ગેસ એન્ટરપ્રાઈઝ' (SAGE) એ દરિયાઈ તળની સ્થિતિ તપાસવા માટે ₹25 કરોડના ખર્ચે 3000 મીટર લાંબી ટેસ્ટિંગ પાઈપલાઈન બિછાવી છે. નવી ટેકનોલોજીને કારણે ઊંડા સમુદ્રમાં પાઈપ બિછાવવાનું અને તેનું સમારકામ કરવાનું સરળ બન્યું છે. આ પાઈપલાઈન માત્ર ઓમાન જ નહીં, પરંતુ સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE), સાઉદી અરેબિયા, ઈરાન, તુર્કમેનિસ્તાન અને કતારથી પણ ગેસ સપ્લાય સુનિશ્ચિત કરશે.