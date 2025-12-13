Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

ન મળશે DAનો લાભ કે ન તો 8મા પગાર પંચનો! વાયરલ મેસેજથી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ હતાશ !

DA Ban: એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે નિવૃત્ત કર્મચારીઓને હવે મોંઘવારી ભથ્થું અને પગાર પંચના લાભ મળશે નહીં. આ વાયરલ મેસેજથી કર્મચારીઓમાં ચિંતા ફેલાઈ ગઈ છે. જો કે તેના પર સરકારે સ્પષ્ટતા આપી છે, ચાલો જાણીએ.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 13, 2025, 09:04 PM IST

Trending Photos

ન મળશે DAનો લાભ કે ન તો 8મા પગાર પંચનો! વાયરલ મેસેજથી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ હતાશ !

DA Ban: આ દિવસોમાં સોશિયલ મીડિયા પર એક મેસેજ ફરતો થઈ રહ્યો છે. તેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ફાઇનાન્સ એક્ટ 2025 હેઠળ, નિવૃત્ત કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને હવે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને પગાર પંચના લાભો મળશે નહીં. આ વાયરલ મેસેજથી કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓમાં ચિંતા ફેલાઈ છે. જોકે, સરકારે હવે સ્પષ્ટતા જારી કરી છે. ચાલો સંપૂર્ણ સત્ય જાણીએ.

સંપૂર્ણ સત્ય શું છે?

Add Zee News as a Preferred Source

PIB ફેક્ટ ચેક દ્વારા એક ભૂતપૂર્વ પોસ્ટમાં આ દાવાને સંપૂર્ણપણે ખોટો ગણાવ્યો છે. સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે નિવૃત્ત સરકારી કર્મચારીઓ માટે DA વધારો અને પગાર પંચના લાભો નાબૂદ કરવામાં આવ્યા નથી. ફાઇનાન્સ એક્ટ 2025માં એવી કોઈ જોગવાઈ નથી કે જે સામાન્ય પેન્શનરોના અધિકારો છીનવી લે. PIB અનુસાર, CCS (પેન્શન) નિયમો, 2021માં મર્યાદિત સુધારાને કારણે મૂંઝવણ ઊભી થઈ છે.

 

A message circulating on #WhatsApp claims that the Central Government has withdrawn post-retirement benefits like DA hikes and Pay Commission revisions for retired… pic.twitter.com/T3ylHEvCXt

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 13, 2025

આ સુધારાને ખોટી રીતે રજૂ કરવામાં આવી રહ્યો છે. હકીકતમાં, આ નિયમના નિયમ 37માં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે, જે ફક્ત ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓ માટે જ લાગુ પડે છે. જો કોઈ સરકારી કર્મચારીને PSU (જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમ) માં સમાવિષ્ટ થયા પછી ગંભીર અનુશાસનહીનતા અથવા ગેરવર્તણૂકને કારણે બરતરફ કરવામાં આવે છે, તો તેમના નિવૃત્તિ લાભો જપ્ત થઈ શકે છે. આ સુધારાનો સામાન્ય નિવૃત્ત કર્મચારીઓ અથવા પેન્શનરો સાથે કોઈ સંબંધ નથી.

નકલી નાણામંત્રીના વીડિયો પર સ્પષ્ટતા

તાજેતરમાં, PIB ફેક્ટ ચેકે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણના એક વીડિયોને પણ નકલી જાહેર કર્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર એક નકલી વીડિયો ફરતો થઈ રહ્યો છે, જેમાં દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે કે નાણામંત્રી એક રોકાણ યોજનાનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે જે પ્રતિ કલાક 5,000 રૂપિયાની કમાણી અને 6 મહિનામાં 1 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિનું વચન આપે છે. 

સરકારે કરી સ્પષ્ટતા

PIB ફેક્ટ ચેક અનુસાર, આ વીડિયો AI (કૃત્રિમ બુદ્ધિ) નો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવ્યો હતો. નાણામંત્રી કે ભારત સરકારે આવી કોઈ રોકાણ યોજનાની જાહેરાત કે મંજૂરી આપી નથી. સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આવા વીડિયો અને સંદેશાઓ લોકોને છેતરવા માટે ફેલાવવામાં આવી રહ્યા છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
central govt employeesPay Commission7th Pay CommissionDAdearness allowanceFinance Act 2025Gujarati NewsBusiness News

Trending news