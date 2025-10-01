DA Calculator : DAમાં વધારાથી સરકારી કર્મચારીઓનો પગાર કેટલો વધશે ? એક ક્લિકમાં જાણી લો જવાબ
DA Calculator : કર્મચારીઓને આપવામાં આવતો મોંઘવારી ભથ્થું અને મોંઘવારી રાહત તેમના બેઝિક પગાર અનુસાર આપવામાં આવે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે DAમાં 3 ટકાના વધારાથી સરકારી કર્મચારીઓનો પગાર કેટલો વધશે.
Trending Photos
DA Calculator : બુધવારે કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળે આશરે 49.19 લાખ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને 68.72 લાખ પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR)માં ૩ ટકાનો વધારો મંજૂર કર્યો છે. આ તાજેતરના વધારા સાથે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને 55 ટકાથી વધીને વે 58 ટકા મોંઘવારી ભથ્થું (DA) મળશે. તેવી જ રીતે, નિવૃત્ત કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થું (DR) પણ ૫૫ ટકાથી વધીને ૫૮ ટકા થશે. DA અને DRમાં આ વધારો 1 જુલાઈ, 2025થી અમલમાં આવશે. આનો અર્થ એ થયો કે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર સુધીનો બાકી પગાર તેમના સપ્ટેમ્બર પગાર સાથે મળશે.
DA બેઝિક પગાર પર ચૂકવવામાં આવે છે
કર્મચારીઓને ચૂકવવામાં આવતા મોંઘવારી ભથ્થા અને મોંઘવારી રાહતની ગણતરી તેમના બેઝિક પગારના આધારે કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ કર્મચારીનો બેઝિક પગાર રૂપિયા 60,000 હોય, તો તેમને પહેલા 55 ટકા એટલે કે 33,000 રૂપિયા DA ચૂકવવામાં આવે છે. તાજેતરના વધારા પછી હવે રૂપિયા 34,800 મોંઘવારી ભથ્થું મળશે, જે 58%નો વધારો છે. આનો અર્થ એ થયો કે કર્મચારીના પગારમાં હવે દર મહિને 1,800નો વધારો થશે. વધુમાં જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર સુધીના બાકી પગાર તરીકે તેમના પગારમાં 5,400 ઉમેરવામાં આવશે.
જાન્યુઆરીમાં પણ DAમાં વધારો થયો હતો
કેન્દ્ર સરકારે આ વર્ષે જાન્યુઆરીમાં પણ DAમાં વધારો કર્યો હતો. માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કેબિનેટ બેઠકમાં લેવાયેલા નિર્ણયોની વિગતો આપતા કહ્યું કે DA અને DRમાં વધારાથી સરકારી તિજોરી પર કુલ રૂપિયા 10,083.96 કરોડનો વાર્ષિક પ્રભાવ પડશે. આ વધારો 7મા કેન્દ્રીય પગાર પંચની ભલામણોના આધારે મંજૂર ફોર્મ્યુલા અનુસાર છે. અગાઉ, કેન્દ્ર સરકારે માર્ચ 2025માં તેના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે DA અને DRમાં 2%નો વધારો કર્યો હતો, જે 1 જાન્યુઆરી, 2025થી અમલમાં આવ્યો હતો. તમને જણાવી દઈએ કે વધતા જતા ફુગાવાને ધ્યાનમાં રાખીને, સરકાર સમયાંતરે તેમના કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરતી રહે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે