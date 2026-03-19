8મા પગાર પંચમાં બદલાશે DAની ફોર્મ્યુલા ! સરકારી કર્મચારીઓનો કેટલો વધશે પગાર ?

8th pay commission : દેશના અગ્રણી ટ્રેડ યુનિયન ઓલ ઈન્ડિયા ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસ (AITUC) સહિત અનેક સંગઠનોએ માંગ કરી છે કે સરકાર હાલની ફોર્મ્યુલામાં સુધારો કરે, કારણ કે તે આજના વધતા ખર્ચ સાથે મેળ ખાતી નથી. મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી માટેની વર્તમાન ફોર્મ્યુલા જૂની થઈ ગઈ છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 19, 2026, 09:18 PM IST
  • DA ફોર્મ્યુલા સુધારવા વિવિધ સંગઠનોની માંગ
  • હાલની ફોર્મ્યુલામાં આજની મોંઘવારી સાથે મેળ ખાતી નથી
  • આ સમગ્ર વિવાદના કેન્દ્રમાં આયક્રોયડ ફોર્મ્યુલા છે

8th pay commission : કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થું (DA)ની ગણતરી કરવાની પદ્ધતિ ફરી એકવાર ચર્ચાનો વિષય બની છે. દેશના અગ્રણી કર્મચારી સંઘ, ઓલ ઈન્ડિયા ટ્રેડ યુનિયન કોંગ્રેસ (AITUC) સહિત અનેક સંગઠનોએ સરકાર પાસે હાલના ફોર્મ્યુલામાં સુધારો કરવાની માંગ કરી છે અને દલીલ કરી છે કે તે આજના આર્થિક જીવનનિર્વાહના વધતા ખર્ચ મુજબ નથી. આ મુદ્દો એવા સમયે સામે આવ્યો છે જ્યારે 8મા પગાર પંચે તેની 18-પ્રશ્નોની પ્રશ્નાવલી અંગે સૂચનો સબમિટ કરવાની અંતિમ તારીખ 31 માર્ચ, 2026 સુધી લંબાવી છે.

વર્તમાન ફોર્મ્યુલા જૂની થઈ ગઈ છે

મોંઘવારી ભથ્થું કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોના પગારનો એક મહત્વપૂર્ણ ઘટક છે અને તે વર્ષમાં બે વાર (જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં) સુધારવામાં આવે છે. તેની ગણતરી સંપૂર્ણપણે ફુગાવાના ડેટા પર આધારિત છે. હાલમાં જુલાઈ 2025થી અમલી મોંઘવારી ભથ્થું 58% છે. અને તે જાન્યુઆરી 2026 સુધીમાં 60% કે તેથી વધુ પહોંચવાનો અંદાજ છે. જો કે, યુનિયનો દલીલ કરે છે કે ફુગાવો જે ઝડપી ગતિએ વધ્યો છે તેને જોતાં, મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી માટેની વર્તમાન ફોર્મ્યુલા જૂની થઈ ગઈ છે.

કુટુંબના સભ્યોની સંખ્યા વધારવામાં આવે 

યુનિયનોની મુખ્ય માંગ એ છે કે ડીએ ગણતરીમાં ઉપયોગમાં લેવાતા કુટુંબના કદના પરિમાણને વિસ્તૃત કરવામાં આવે. હાલમાં આ સૂત્ર ત્રણ સભ્યોના પરિવાર એકમ પર આધારિત છે. જોકે, યુનિયનો આને વધારીને પાંચ સભ્યો કરવાની હિમાયત કરે છે, જેમાં સ્પષ્ટપણે કર્મચારીઓના માતાપિતાનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં ઇન્ટરનેટ ઍક્સેસ, ડિજિટલ સેવાઓ અને ઉન્નત શિક્ષણ અને આરોગ્યસંભાળ સુવિધાઓ સંબંધિત ખર્ચનો સમાવેશ કરવાની માંગણીઓ છે. જે ખર્ચ આધુનિક સમયની જરૂરિયાતો બની ગયા છે, પરંતુ વર્તમાન ગણતરી પદ્ધતિમાં તેનો પૂરતો હિસાબ નથી.

આયક્રોયડ ફોર્મ્યુલા પર ચર્ચા

આ સમગ્ર વિવાદના કેન્દ્રમાં આયક્રોયડ ફોર્મ્યુલા છે, જે 1957માં અપનાવવામાં આવી હતી. આ ફોર્મ્યુલા ખોરાક, કપડાં અને રહેઠાણ જેવા મૂળભૂત ખર્ચ પર આધારિત છે. જો કે, યુનિયનો દલીલ કરે છે કે આ ફોર્મ્યુલા ફક્ત નિર્વાહ-સ્તરની જરૂરિયાતોને સંબોધે છે અને ઉચ્ચ જીવનધોરણ અથવા શહેરી જીવન સાથે સંકળાયેલા ચોક્કસ ખર્ચને ધ્યાનમાં લેવામાં નિષ્ફળ જાય છે. તેથી તેઓ દલીલ કરે છે કે આ ફોર્મ્યુલામાં સુધારો કરવો હિતાવહ છે જેથી વાસ્તવિક, સમકાલીન જરૂરિયાતો સાથે સુસંગત રીતે પગાર અને પેન્શન નક્કી કરી શકાય.

શું DA ફોર્મ્યુલા બદલાશે ?

જો સરકાર DA ફોર્મ્યુલામાં સુધારો કરવાનો નિર્ણય લે છે, તો તેની અસર નોંધપાત્ર હોઈ શકે છે. લઘુત્તમ પગાર 18,000થી વધીને 30,000 કે તેથી વધુ થઈ શકે છે. મોંઘવારી ભથ્થું (DA) પણ વધશે, જેનાથી દર છ મહિને મળતા નાણાકીય લાભોમાં વધારો થશે. પેન્શનરોને પણ આ ફેરફારનો સીધો ફાયદો થશે કારણ કે તેમના પેન્શન DA સાથે જોડાયેલા છે. વધુમાં 'ફિટમેન્ટ ફેક્ટર'માં નોંધપાત્ર વધારો થઈ શકે છે, જેનાથી કુલ પગારમાં 50-60% વધારો થઈ શકે છે.

DA ફોર્મ્યુલા સુધારવી સરળ નથી

જોકે, આ સંદર્ભમાં સરકારને અનેક પડકારોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. પગાર અને પેન્શનમાં વધારાથી સરકારી ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. વધુમાં જીવનનિર્વાહનો ખર્ચ વિવિધ શહેરોમાં બદલાતો હોવાથી, સમગ્ર દેશ માટે લાગુ પડતી એક સમાન ફોર્મ્યુલા બનાવવી સરળ નથી. આ જ કારણ છે કે અગાઉના પગાર પંચોએ આ મુદ્દાને ખૂબ જ સાવધાની સાથે લીધો છે. હાલમાં બધાની નજર 8મા પગાર પંચ પર છે, જે આખરે નક્કી કરશે કે DA ફોર્મ્યુલામાં સુધારો થશે કે નહીં. દરમિયાન, જાન્યુઆરી 2026 માટે DA વધારા અંગેની જાહેરાત પણ ટૂંક સમયમાં થઈ શકે છે. જે 2-3%ના અંદાજિત વધારા સાથે DA 60%ના આંકને પાર કરે તેવી શક્યતા છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

