DAમાં 10% સુધીનો વધારો, આ કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ માટે મોટા ખુશખબર

DA Hike: ઘણા રાજ્યની સરકારોએ પોતાના કર્મચારીઓ અને પેન્શનધારકોને મોટી રાહત આપી છે. રાજ્ય સરકારોએ મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં 10 ટકા સુધીના વધારાની જાહેરાત કરી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 08, 2026, 10:08 PM IST
  • પાંચ રાજ્યોમાં મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો
  • મોંઘવારી ભથ્થામાં 3% થી 10% સુધીનો વધારો
  • સરકારી કર્મચારીઓના પગાર અને પેન્શનમાં વધારો

DA Hike: ઘણા રાજ્યની સરકારોએ પોતાના કર્મચારીઓ અને પેન્શનધારકોને મોટી રાહત આપી છે. મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ બંગાળ, કેરળ અને છત્તીસગઢ સરકારે મોંઘવારી ભથ્થામાં 3 ટકાથી લઈને 10 ટકા સુધીનો વધારો જાહેર કર્યો છે. આ જાહેરાતો હોળી પહેલા જ કરવામાં આવી હતી, જેનાથી સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સના ભથ્થામાં વધારો થયો છે. ચાલો વિગતવાર જાણીએ.

મધ્યપ્રદેશ
મધ્યપ્રદેશમાં મુખ્યમંત્રી મોહન યાદવે હોળીના બે દિવસ પહેલા જાહેરાત કરી હતી કે, રાજ્યના તમામ સરકારી કર્મચારીઓને એપ્રિલ 2026ના પગારમાં 58 ટકા ડીએ મળશે, જે મે મહિનામાં ચૂકવવામાં આવશે. જુલાઈ 2025થી માર્ચ 2026 સુધીના બાકી રહેલો પગાર મે 2026થી શરૂ થતા છ હપ્તામાં ચૂકવવામાં આવશે. પેન્શનરોને જાન્યુઆરીથી ફેબ્રુઆરી 2026ના સમયગાળા માટે તેમના પેન્શનમાં ઉમેરાયેલ 58 ટકા ડીએ પણ મળશે.

મહારાષ્ટ્ર
મહારાષ્ટ્ર સરકારે પણ કર્મચારીઓ અને લાયક કામદારો માટે ડીએમાં પણ 3 ટકાનો વધારો કર્યો છે. નાણા રાજ્યમંત્રી આશિષ જયસ્વાલે વિધાનસભામાં જણાવ્યું હતું કે, આ વધારો જુલાઈ 2025થી અમલમાં આવશે. નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, સુધારેલા ડીએ ફેબ્રુઆરીથી રોકડમાં ચૂકવવામાં આવશે. જુલાઈથી ઓક્ટોબર 2025 સુધીના બાકી પગાર માર્ચ 2026માં ગુડી પડવાના પ્રસંગે ચૂકવવામાં આવશે. આ નિર્ણયથી લગભગ 5.16 લાખ કર્મચારીઓ અને 8.72 લાખ પેન્શનરોને ફાયદો થશે.

કેરળ
કેરળ સરકારે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં મોટો વધારો કરવાની જાહેરાત કરી, તેને 25 ટકાથી વધારીને 35 ટકા કરી, જેનાથી રાજ્યભરના લાખો પરિવારોમાં ખુશીનો માહોલ છવાઈ ગયો. સરકારી આદેશ અનુસાર, વધેલી ભથ્થાની રકમ માર્ચ મહિનાના પગારમાં સામેલ કરવામાં આવશે, જ્યારે પેન્શનરોને એપ્રિલ મહિનાના પેન્શન સાથે સુધારેલી મોંઘવારી રાહત (DR) મળશે.

પશ્ચિમ બંગાળ
પશ્ચિમ બંગાળે બજેટ 2026માં મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં 4% નો વધારો જાહેર કર્યો હતો, જેનાથી DA 22% થયો. જો કે, કેન્દ્ર સરકારના દરોની તુલનામાં 35% થી વધુનો તફાવત હજુ પણ છે. તે જ દિવસે સુપ્રીમ કોર્ટે 2008થી બાકી રહેલા DA એરિયર્સની આંશિક ચુકવણીનો આદેશ આપ્યો.

છત્તીસગઢ
છત્તીસગઢ સરકારે પણ રાજ્યના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓના DAમાં 3 ટકાનો વધારો કરવાની પણ જાહેરાત કરી છે. મુખ્યમંત્રી વિષ્ણુ દેવ સાંઈએ જણાવ્યું કે, DA વધારીને 58 ટકા કરવામાં આવશે, જે કેન્દ્ર સરકારની બરાબર છે. આ સરકારના નિર્ણયથી લાખો કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને નાણાકીય રાહત મળવાની અપેક્ષા છે.

