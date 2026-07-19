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DA Hike 2026: જુલાઈમાં નહીં, તો ક્યારે મળશે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થાની ભેટ? જાણો ક્યારે થશે જાહેરાત

DA Hike 2026: શું જુલાઈમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સનું મોંઘવારી ભથ્થું નહીં વધે? જો જુલાઈમાં જાહેરાત ન થઈ, તો આખરે ક્યારે આવશે આગામી ખુશખબર? 1 કરોડથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ પગાર અને પેન્શનમાં વધારાની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 19, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 05:35 PM IST
DA Hike 2026: જુલાઈમાં નહીં, તો ક્યારે મળશે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થાની ભેટ? જાણો ક્યારે થશે જાહેરાત
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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