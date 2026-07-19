/DA Hike 2026: જુલાઈમાં નહીં, તો ક્યારે મળશે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થાની ભેટ? જાણો ક્યારે થશે જાહેરાત

DA Hike July 2026: જુલાઈ મહિનો અડધાથી વધુ વીતી ગયો છે, પરંતુ હજી સુધી કેન્દ્ર સરકાર તરફથી મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારાની કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. સામાન્ય રીતે જુલાઈ મહિનામાં મળનારા મોંઘવારી ભથ્થા (Dearness Allowance) અંગે દરેક વ્યક્તિ જાણવા માંગે છે કે આ વખતે તેમના બેન્ક ખાતામાં ક્યારે વધારો થવા જઈ રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં આશરે 50 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને 65 લાખથી વધુ પેન્શનર્સની નજર સરકારના આગામી નિર્ણય પર રહેલી છે. વધતી મોંઘવારી વચ્ચે 1 કરોડથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ પોતાના પગાર અને પેન્શનમાં વધારાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પ્રશ્ન એ જ છે કે જો જુલાઈમાં જાહેરાત નહીં થાય, તો આખરે DA વધારાની ખુશખબર ક્યારે મળી શકે છે? ચાલો જાણીએ.
ચાલો જાણીએ કે, ઓલ ઈન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઈસ ઈન્ડેક્સ (AICPI)ના અંદાજિત આંકડા અને સરકારના ભૂતકાળના પેટર્ન શું ઈશારો કરી રહ્યા છે, જેનાથી આ વર્ષે કર્મચારીઓના ખિસ્સા પર સીધી અસર પડવાની છે.
DA વધારાનો નિર્ણય કેમ અટકેલો છે?
મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારાનો અંતિમ નિર્ણય ઓલ ઇન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ વર્કર્સ (AICPI-IW)ના જૂન 2026ના આંકડા પર નિર્ભર રહેશે. જૂનનો ડેટા હજી જાહેર થવાનો બાકી છે. આ જ કારણ છે કે, સરકારે હજી સુધી નવા DA પર અંતિમ મહોર લગાવી નથી. જો કે, સત્તાવાર આંકડાઓમાં સામાન્ય વિલંબના કારણે હવે આ પ્રશ્ન મોટો થઈ ગયો છે કે, જો જુલાઈમાં આ જાહેરાત નહીં થાય, તો આખરે તે કયો મહિનો હશે જ્યારે સરકાર આ મોટી ભેટ પર મહોર લગાવશે?
આ વખતે કેટલું વધી શકે છે DA?
અત્યાર સુધી સામે આવેલા AICPI-IWના આંકડાના આધારે આ વખતે મોંઘવારી ભથ્થામાં 3% થી 4% સુધીનો વધારો થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. માર્ચ 2026માં ઈન્ડેક્સ 149.1, એપ્રિલમાં 149.9 અને મે મહિનામાં 150.8 રહ્યો હતો. અનુમાન છે કે જૂનમાં તે આશરે 151.7 સુધી પહોંચી શકે છે. આ વખતે 3% થી 4% DA વધવાનો અંદાજ છે, જો કે અંતિમ નિર્ણય જૂનના સત્તાવાર આંકડા અને સરકારની મંજૂરી પછી જ લેવામાં આવશે.
જો જુલાઈમાં જાહેરાત ન થઈ, તો ક્યારે મળશે ખુશખબર?
જો આ મહિને DA વધારાની જાહેરાત કરવામાં નહીં આવે, તો કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સને વધુ રાહ જોવી પડશે નહીં. છેલ્લા બે વર્ષની જેમ આ વખતે પણ સરકાર તહેવારોની સીઝન દરમિયાન એટલે કે ઓક્ટોબર કે નવેમ્બરમાં DA વધારાની જાહેરાત કરી શકે છે. આ વર્ષે દિવાળી નવેમ્બરમાં છે, તેથી તેને કર્મચારીઓ માટે 'દિવાળી ગિફ્ટ' તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે.
કોને મળશે ફાયદો?
મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારાનો સીધો ફાયદો આશરે 50 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને 65 લાખથી વધુ પેન્શનર્સને મળશે. આમાં રેલવે, ડિફેન્સ અને અન્ય કેન્દ્રીય વિભાગોના કર્મચારીઓ અને નિવૃત્ત પેન્શનર્સ પણ સામેલ છે. અલગ-અલગ પે-લેવલના કર્મચારીઓને તેમના મૂળ પગાર (બેઝિક સેલરી) મુજબ લાભ મળશે.
DA વધવાથી પગાર પર શું અસર પડશે?
મોંઘવારી ભથ્થું એ કર્મચારીઓના મૂળ પગારનો એક ભાગ છે. DA વધવાથી ઇન-હેન્ડ સેલરીની સાથે પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PF), પેન્શન, ગ્રેચ્યુઈટી અને અન્ય ભથ્થાં પર પણ અસર પડે છે. હાલમાં DA 60% છે. આ પહેલા એપ્રિલ 2026માં સરકારે તેને 58%થી વધારીને 60% કર્યો હતો, જે 1 જાન્યુઆરી 2026 થી લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો.
કેવી રીતે નક્કી થાય છે DA નો વધારો?
7મા પગાર પંચ (7th Pay Commission)ની ભલામણો અનુસાર, મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી AICPI-IWના 12 મહિનાની સરેરાશના આધારે કરવામાં આવે છે. સરકાર વર્ષમાં બે વાર જાન્યુઆરી અને જુલાઈ માટે DAમાં સુધારો કરે છે. જો કે, તેની જાહેરાત સામાન્ય રીતે માર્ચ અને ઓક્ટોબરની આસપાસ કરવામાં આવે છે.