/આ સરકારી કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર ! મોંઘવારી ભથ્થામાં 2%નો વધારો, જાણો ક્યારે ચૂકવાશે એરિયર

DA Hike 2026 : સરકારી કર્મચારીઓ માટે સારા સમાચાર છે. જો તમે સિક્કિમમાં સરકારી કર્મચારી છો તો તમારી આતુરતાનો અંત આવ્યો છે. શનિવારે મુખ્યમંત્રી પ્રેમ સિંહ તમાંગે રાજ્યના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR)માં 2% વધારાની જાહેરાત કરી. ત્યારે આ વધેલો DA ક્યારથી અમલમાં ગણાશે, એરિયર ક્યારે ચૂકવવામાં આવશે અને કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને અન્ય રાજ્યોના કર્મચારીઓ માટે DAની સ્થિતિ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
વધારેલો DA 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં ગણાશે
સિક્કિમ સરકારનો આ નિર્ણય 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં ગણાશે એટલે કે તમને જાન્યુઆરીથી અત્યાર સુધીનું એરિયર મળશે. મુખ્યમંત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે બાકી રકમ રાજ્યના મુખ્ય તહેવાર, દશૈન 2026 પહેલા ચૂકવવામાં આવશે. દશૈનનો તહેવાર 11થી 21 ઓક્ટોબરની વચ્ચે આવતો હોવાથી એરિયર કર્મચારીઓના ખાતામાં તેમના સપ્ટેમ્બરના પગાર સાથે જમા થવાની શક્યતા છે.
અન્ય રાજ્યોની સ્થિતિ શું છે ?
કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના વાત કરીએ તો કેન્દ્ર સરકાર તેના કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) વર્ષમાં બે વાર (જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં) વધારે છે. છેલ્લા 2%ના વધારા પછી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થું 58% થી વધીને 60% થઈ ગયું. કર્મચારીઓ હવે જુલાઈ 2026 માટે મોંઘવારી ભથ્થાની જાહેરાતની રાહ જોઈ રહ્યા છે, જે દિવાળીની આસપાસ થવાની સંભાવના છે. ભારતીય રેલવેએ પણ તેના કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થામાં 2% વધારો કર્યો છે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં DAમાં 20%નો વધારો
પશ્ચિમ બંગાળમાં સુવેન્દુ અધિકારીના નેતૃત્વ હેઠળની સરકારે કર્મચારીઓના DAમાં 20%નો મોટો વધારો જાહેર કર્યો છે, જે રેટ વધીને 38% થશે. જે ઓક્ટોબરથી અમલમાં આવશે.
ઉત્તર પ્રદેશ, અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, ઓડિશા અને તમિલનાડુની સરકારોએ પણ કર્મચારીઓના DAમાં 2%નો વધારો કર્યો છે. બિહાર સરકારે 7મા પગાર પંચ હેઠળ કર્મચારીઓ માટે DAમાં 2% અને 6ઠ્ઠા પગાર પંચ હેઠળ પગાર મેળવનારાઓ માટે 5%નો વધારો કર્યો છે. તહેવારોની સીઝન પહેલા DAમાં આ 2%નો વધારો અને એરિયર મળવાથી કર્મચારીઓને મોટી નાણાકીય રાહત મળશે.