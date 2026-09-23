/આ સરકારી કર્મચારીઓને બખ્ખાં! DAમાં 8 ટકાનો વધારો, જાણો કેટલો વધશે પગાર

Punjab Govt DA Hike : પંજાબના સરકારી કર્મચારીઓ માટે દિવાળી પહેલા ખુશીના સમાચાર આવ્યા છે. પંજાબ સરકારે કર્મચારીઓના મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં સીધો 8%નો વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ નિર્ણય બાદ પંજાબના કર્મચારીઓ માટે DA 42%થી વધીને 50% થઈ ગયું છે.
ત્યારે આ નવો નિયમ ક્યારે અમલમાં આવશે અને કર્મચારીઓના હાથમાં આવતા પગાર એટલે કે ટેક-હોમ સેલરીમાં કેટલો વધારો થશે તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
વધેલો પગાર ક્યારથી મળશે ?
પંજાબ સરકારના નાણાં વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા સત્તાવાર નોટિફિકેશન મુજબ, DAમાં આ 8%નો વધારો 1 સપ્ટેમ્બર, 2026થી અમલમાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે કર્મચારીઓને સપ્ટેમ્બર 2026ના પગારથી જ વધેલા પગારનો લાભ મળવાનું શરૂ થશે.
કેટલો વધશે પગાર ?
મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી સરળ છે. તે કર્મચારીના બેઝિક પગાર પર આધારિત હોય છે. અત્યાર સુધી પંજાબ સરકારના કર્મચારીઓને 42%ના દરે DA મળતું હતું. 8%ના વધારા સાથે આ આંકડો હવે 50% પર પહોંચી ગયો છે.
ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ કર્મચારીનો બેઝિક પગાર ₹30,000 હોય, તો DAમાં 8%ના વધારાને કારણે તેના હાથમાં આવતા પગારમાં દર મહિને ₹2,400નો સીધો વધારો થશે. જેટલો બેઝિક પગાર વધારે હશે, તેટલો પગારમાં વધારે વધારો થશે.
Punjab Government announces an 8 per cent hike in Dearness Allowance (DA) for its employees, increasing the existing rate from 42 per cent to 50 per cent with effect from September 1, 2026. pic.twitter.com/KC3a1RMBuZ
— ANI (@ANI) September 23, 2026
આ નિર્ણયનો લાભ કોને મળશે ?
રાજ્ય સરકારના તમામ વિભાગોના કર્મચારીઓને આ નિર્ણયનો સીધો લાભ મળશે. મોંઘવારીના આ સમયમાં DAમાં 8%નો આ એકસાથે વધારો પંજાબ સરકારના કર્મચારીઓ માટે મોટી રાહત લઈને આવ્યો છે. તહેવારોની ખરીદી પહેલાં પગાર વધારો થતાં કર્મચારીઓ માટે ખુશીના સમાચાર છે.