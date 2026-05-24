/DA Hike: નિવૃત્ત કર્મચારીઓ માટે મોટા સમાચાર! સરકારે વધાર્યું DA, જાણો હવે કેટલું વધીને આવશે પેન્શન?

DA Hike: કેન્દ્ર સરકારે જૂના CPF લાભાર્થીઓ અને તેમના પાત્ર પરિવારના સભ્યો માટે મોંઘવારી રાહત (DR)માં વધારો કર્યો છે. નવા દરો 1 જુલાઈ 2025 અને 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થશે.
DA Hike News: કેન્દ્ર સરકારના પેન્શન અને પેન્શનર્સ કલ્યાણ વિભાગ (DoPPW)એ 22 મેના રોજ એક સત્તાવાર આદેશ જાહેર કરીને કેટલાક જૂના કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને તેમના પરિવારોને મોટી રાહત આપી છે. સરકારે તેમના માટે મોંઘવારી રાહત (DR) વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય એવા નિવૃત્ત કર્મચારીઓ અને તેમના પાત્ર પરિવારના સભ્યો માટે છે, જેઓ હજુ પણ 5મા પગાર પંચ (5th CPC)ના દાયરામાં આવે છે. નવા DR દરો 1 જુલાઈ 2025 અને 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગુ થશે.
કોને થશે ફાયદો?
આ વધેલું DR મર્યાદિત શ્રેણીના જૂના CPF લાભાર્થીઓ અને તેમના પરિવારના પાત્ર સભ્યોને જ મળશે. પ્રથમ કેટેગરીમાં એવા હયાત CPF લાભાર્થીઓ આવશે, જેઓ 18 નવેમ્બર 1960થી 31 ડિસેમ્બર 1985 વચ્ચે નિવૃત્ત થયા છે અને જેમને બેઝિક એક્સ-ગ્રેસિયા (Ex-Gratia) પેમેન્ટ મળી રહ્યું છે. આ લોકો માટે DRના નવા દરો આ પ્રમાણે હશે.
1 જુલાઈ 2025થી 474%
1 જાન્યુઆરી 2026થી 483%
બીજી કેટેગરીમાં મૃત CPF લાભાર્થીઓની વિધવાઓ અને પાત્ર આશ્રિત બાળકો, તેમજ 18 નવેમ્બર 1960 પહેલા નિવૃત્ત થયેલા કર્મચારીઓ આવશે, જેમને એક્સ-ગ્રેસિયા પેમેન્ટ મળી રહ્યું છે. તેમના માટે DRના નવા દરો આ પ્રમાણે હશે.
1 જુલાઈ 2025થી 466%
1 જાન્યુઆરી 2026થી 475%
આ દરો પાછલી તારીખો (જુલાઈ 2025 અને જાન્યુઆરી 2026)થી લાગુ થઈ રહ્યા હોવાથી, પાત્ર લાભાર્થીઓને પાછલા મહિનાના એરિયર્સનું પણ સંપૂર્ણ ચુકવણું કરવામાં આવશે.
ગણતરી કરતી વખતે આ બાબતોનું ધ્યાન રાખવામાં આવશે
સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, DRની ગણતરી કરતી વખતે જો કોઈ રકમ પૈસામાં આવે છે, તો તેને નિયમો અનુસાર આગામી પૂરા રૂપિયામાં (Next Higher Rupee) બદલી દેવામાં આવશે. ઉદાહરણ તરીકે- જો ગણતરી 200.15 રૂપિયા આવે છે, તો તેને 201 રૂપિયા ગણવામાં આવશે. સરકારે એમ પણ કહ્યું છે કે, દરેક કેસમાં યોગ્ય DRની ગણતરી કરવાની જવાબદારી પેન્શન આપતી એજન્સીઓ અને સરકારી બેન્કોની રહેશે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, આ DR Hike જૂની CPF (Contributory Provident Fund) યોજના હેઠળ એક્સ-ગ્રેસિયા મેળવતા ગણ્યા-ગાંઠ્યા વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે જ છે. આનાથી વિપરીત જે સામાન્ય કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સ 7મા પગાર પંચના દાયરામાં આવે છે, તેમનું મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) હાલમાં 1 જાન્યુઆરી 2026થી 60%ના દર પર નક્કી થયેલું છે.