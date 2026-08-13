/DA વધીને થઈ શકે છે 63%... સરકાર કરશે જાહેરાત, 1 જુલાઈથી અમલમાં ગણાશે મોંઘવારી ભથ્થું

DA Hike : કેન્દ્ર સરકાર કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં 3%નો વધારો જાહેર કરી શકે છે. આ વધારો જુલાઈ-ડિસેમ્બર 2026ના સમયગાળા માટે લાગુ પડે છે. 3% DA વધારાનો અંદાજ તાજેતરના ફુગાવાના ડેટા પર આધારિત છે. આ વધારો 1 જુલાઈ, 2026થી અમલમાં ગણાશે. એટલે કે, કર્મચારીઓને તે તારીખથી વધેલા DAનો લાભ મળશે.
DA વધીને થઈ શકે છે 63%
આ DA વધારાથી 1.2 કરોડથી વધુ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને ફાયદો થશે. હાલમાં, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટે DA 60% છે. જો સરકાર જુલાઈ-ડિસેમ્બર 2026ના સમયગાળા માટે DAમાં 3% વધારો કરે છે, તો તે 63% સુધી પહોંચી જશે.
DAમાં ૩%નો વધારો થવાની શક્યતા
કેન્દ્ર સરકાર વર્ષમાં બે વાર મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરે છે, જેમાં વધારો ૧ જાન્યુઆરી અને ૧ જુલાઈથી લાગુ થાય છે. આ સુધારો AICPI-IWના 12 મહિનાની સરેરાશ પર આધારિત છે. જુલાઈ 2026ના વધારા માટે જુલાઈ 2025થી જૂન 2026 સુધીના AICPI-IW ડેટાનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે.
31 જુલાઈ, 2026ના રોજ, શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયે અહેવાલ આપ્યો હતો કે જૂન 2026 માટે ઓલ ઈન્ડિયા CPI-IW 1.1 પોઈન્ટ વધીને 151.9 પોઈન્ટ પર પહોંચ્યો છે. વધુમાં, AICPI-IWનો 12 મહિનાનો સરેરાશ 149.54 રહ્યો. આ આકડાને 12 મહિનાના સરેરાશ મૂલ્ય 7મા પગાર પંચના ફોર્મ્યુલા પર લાગુ કરવામાં આવે છે, ત્યારે મોંઘવારી ભથ્થું આશરે 63.7 ટકા થાય છે. પરિણામે, મોંઘવારી ભથ્થું 63 ટકા સુધી વધવાની શક્યતા છે.
મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો ક્યારે જાહેર કરવામાં આવશે ?
જુલાઈ મહિના માટે મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરવાની જાહેરાત સામાન્ય રીતે દિવાળીની નજીક કરવામાં આવે છે. ગયા વર્ષે પણ તહેવારના થોડા દિવસો પહેલા વધારો જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. કેન્દ્ર સરકાર ઓક્ટોબર અથવા નવેમ્બરમાં જુલાઈ-ડિસેમ્બર 2026ના સમયગાળા માટે DA વધારાની જાહેરાત કરી શકે છે.
2026માં દિવાળી 8 નવેમ્બરે આવે છે. મોંઘવારી રાહત (DR)માં 3 ટકાના વધારાનો લાભ પેન્શનરોને પણ મળશે. સરકારે અગાઉ એપ્રિલ 2026માં મોંઘવારી ભથ્થામાં 2 ટકાનો વધારો કર્યો હતો, જે 58 ટકાથી વધારીને 60 ટકા કરવામાં આવ્યો હતો. આ વધારો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવ્યો હતો.