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DA Hike 2026: કેવી રીતે નક્કી થાય છે મોંઘવારી ભથ્થું, જાણો DA વધારાની ફોર્મ્યુલા; જુલાઈ 2026માં શું છે અનુમાન?

DA Hike 2026: 7મા પગાર પંચની ભલામણો અનુસાર, છેલ્લા 12 મહિનાના સરેરાશ AICPI-IWના આધારે DA નક્કી કરવામાં આવે છે. મોંઘવારી વધવા પર DA પણ વધારવામાં આવે છે, જેથી કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સની પર્ચેઝિંગ પાવર જળવાઈ રહે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 28, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:36 PM IST
DA Hike 2026: કેવી રીતે નક્કી થાય છે મોંઘવારી ભથ્થું, જાણો DA વધારાની ફોર્મ્યુલા; જુલાઈ 2026માં શું છે અનુમાન?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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