/DA Hike 2026: કેવી રીતે નક્કી થાય છે મોંઘવારી ભથ્થું, જાણો DA વધારાની ફોર્મ્યુલા; જુલાઈ 2026માં શું છે અનુમાન?

DA Hike 2026: કેન્દ્ર સરકારના આશરે 50 લાખ કર્મચારીઓ અને 65 લાખ પેન્શનર્સ માટે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય લાભ છે. સરકાર દર વર્ષે જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં મોંઘવારીના આધારે DA અને DRની સમીક્ષા કરે છે. તેની ગણતરી ઓલ ઇન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ વર્કર્સ (AICPI-IW)ના આધારે કરવામાં આવે છે.
શું છે AICPI-IW?
AICPI-IW એટલે કે 'ઓલ ઇન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રિયલ વર્કર્સ' એક એવો ઇન્ડેક્સ છે, જે ઔદ્યોગિક કર્મચારીઓ પર મોંઘવારીની અસરને માપે છે. 7મા પગાર પંચની ભલામણો અનુસાર, છેલ્લા 12 મહિનાના સરેરાશ AICPI-IWના આધારે DA નક્કી થાય છે. મોંઘવારી વધવાની સાથે DA પણ વધારવામાં આવે છે, જેથી કર્મચારીઓ અને પેન્શનર્સની પર્ચેઝિંગ પાવર જળવાઈ રહે.
આ રીતે થાય છે DAનું કેલ્ક્યુલેશન
મોંઘવારી ભથ્થાની ગણતરી માટે નીચેની ફોર્મ્યુલા અપનાવવામાં આવે છે:
DA = [{(Average AICPI-IW of last 12 months × 2.88) − 261.41} / 261.41] × 100 - એક્સિસ્ટિંગ DA
માર્ચ 2026માં AICPI-IW વધીને 149.1 પોઈન્ટ પર પહોંચી ગયો હતો, જ્યારે જુલાઈ 2025માં તે 146.5 પોઈન્ટ હતો. જો એપ્રિલ, મે અને જૂન 2026માં પણ ઇન્ડેક્સમાં દર મહિને આશરે 0.6 પોઈન્ટનો વધારો થાય, તો અનુમાનિત આંકડા આ મુજબ હોઈ શકે છે.
એપ્રિલ 2026: 149.7
મે 2026: 150.3
જૂન 2026: 150.9
આ અનુમાનોના આધારે છેલ્લા 12 મહિનાનો સરેરાશ AICPI-IW આશરે 148.51 રહેવાની સંભાવના છે.
જુલાઈ 2026માં 3% DA વધવાની આશા
નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે, વર્તમાન AICPI-IW ટ્રેન્ડને જોતા જુલાઈ 2026થી મોંઘવારી ભથ્થામાં આશરે 3 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે. જો આવું થશે તો DA અને DRનો દર 60 ટકાથી વધીને 63 ટકા સુધી પહોંચી શકે છે. જો કે, છેલ્લો નિર્ણય કેન્દ્ર સરકાર અને કેન્દ્રીય કેબિનેટની મંજૂરી બાદ જ લેવામાં આવશે.
1.2 કરોડ લોકોને મળશે ફાયદો
DA અને DRમાં વધારાનો સીધો લાભ આશરે 50 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને 65 લાખ પેન્શનર્સ સહિત લગભગ 1.2 કરોડ લાભાર્થીઓને મળશે. આનાથી તેમની માસિક આવક અને પેન્સનમાં વધારો થશે અને વધતી મોંઘવારીની અસર ઘટાડવામાં મદદ મળશે.
8મા પગાર પંચ વચ્ચે ફોર્મ્યુલા પર પણ ચર્ચા
8મા પગાર પંચને લઈને કર્મચારી સંગઠનોએ વર્તમાન AICPI-IW ઇન્ડેક્સની સમીક્ષા કરવાની માંગ પણ ઉઠાવી છે. તેમનું કહેવું છે કે, વર્તમાન મોંઘવારી સૂચકાંકની જગ્યાએ નવો ઇન્ડેક્સ અપનાવવામાં આવે, જેથી વાસ્તવિક મોંઘવારી અને ખર્ચનું વધુ સારી રીતે આકલન કરી શકાય. મોંઘવારી ભથ્થું કર્મચારીઓના પગાર અને પેન્શનર્સની આવકનો મહત્વનો ભાગ હોય છે. આ જ કારણ છે કે, દર 6 મહિને થનારી DA સમીક્ષા પર લાખો કર્મચારીઓ અને તેમના પરિવારોની નજર ટકેલી હોય છે.