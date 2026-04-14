ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessDA વધતાં જ તમારા પગારમાં કેટલો થશે વધારો ? એક ક્લિકમાં જાણી લો સંપૂર્ણ કેલ્ક્યુલેશન

DA વધતાં જ તમારા પગારમાં કેટલો થશે વધારો ? એક ક્લિકમાં જાણી લો સંપૂર્ણ કેલ્ક્યુલેશન

DA Hike 2026 : મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં 2% સુધીનો સંભવિત વધારો સરકારી કર્મચારીઓ માટે માસિક પગારમાં ₹360 થી ₹7,500 સુધીનો વધારો કરી શકે છે. આ વધારો CPI-IW સૂચકાંકના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે અને આ વધારો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી ગણાશે, ત્યારે  DA વધતાં જ તમારા પગારમાં કેટલો વધારો થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 14, 2026, 07:34 PM IST
  • આ વખતે DAમાં આશરે 2%નો વધારો થઈ શકે છે
  • DAમાં વધારાથી પગારમાં ₹7,500 સુધીનો થશે વધારો 
  • DA વધારો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં ગણાશે

DA વધતાં જ તમારા પગારમાં કેટલો થશે વધારો ? એક ક્લિકમાં જાણી લો સંપૂર્ણ કેલ્ક્યુલેશન

DA Hike 2026 : સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં વધારાની રાહ આખરે સમાપ્ત થઈ રહી છે. જોકે આ વખતે જાહેરાતમાં થોડો વિલંબ થયો છે, પરંતુ સારા સમાચાર એ છે કે DAમાં વધારો નિશ્ચિત માનવામાં આવી રહ્યો છે. નિષ્ણાતોના મતે, આ વખતે DAમાં આશરે 2%નો વધારો થઈ શકે છે, જેના કારણે કુલ DAનો આંકડો લગભગ 60% અથવા થોડો વધારે થઈ શકે છે. જો તમે વિચારી રહ્યા છો કે આ તમારા પગાર પર કેવી અસર કરશે, તો જવાબ તમારા બેઝિક પગાર પર આધારિત છે. 

પગારમાં ₹7,500 સુધીનો થશે વધારો 

ઉદાહરણ તરીકે, જો તમારો બેઝિક પગાર ₹18,000 છે, તો તમને દર મહિને ₹360 થી ₹540 સુધીનો ફાયદો થઈ શકે છે. તેવી જ રીતે, ₹29,200ના બેઝિક પગાર ધરાવતા કર્મચારીઓને ₹584 થી ₹876 સુધીનો ફાયદો થશે. જેમ જેમ બેઝિક પગાર વધે છે, તેમ તેમ DAમાં વધારાની અસર વધુ સ્પષ્ટ થાય છે. પરિણામે, ₹56,100ના બેઝિક પગારવાળા કર્મચારીઓને ₹1,100થી વધુનો વધારો થઈ શકે છે, જ્યારે ₹2.5 લાખના બેઝિક પગારવાળા કર્મચારીઓને ₹5,000 થી ₹7,500 સુધીનો માસિક વધારો થઈ શકે છે.

DA વધારો એ કોઈ અચાનક લેવાયેલો નિર્ણય નથી, તે એક નિશ્ચિત સૂત્રના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે. તેની ગણતરી CPI-IW (ઔદ્યોગિક કામદારો માટે ગ્રાહક ભાવ સૂચકાંક)ની 12-મહિનાની સરેરાશના આધારે કરવામાં આવે છે. જેમ જેમ ફુગાવો વધે છે, તેમ તેમ કર્મચારીઓની ખરીદ શક્તિ અકબંધ રહે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે DAમાં અનુરૂપ વધારો કરવામાં આવે છે.

DAમાં વિલંબ કેમ ?

હવે, પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે આ વખતે DAમાં વિલંબ કેમ ? સામાન્ય રીતે DAની જાહેરાત માર્ચમાં કરવામાં આવે છે. જોકે, 2026માં આ પ્રક્રિયા થોડી ધીમી ગતિએ આગળ વધી છે. આ વિલંબ માટે મુખ્ય કારણો વહીવટી પ્રક્રિયાઓ અને 8મા પગાર પંચ માટેની ચાલુ તૈયારીઓ છે. તેમ છતાં આ વિલંબ સંપૂર્ણપણે તકનીકી સ્વભાવનો છે અને નીતિમાં કોઈ ફેરફારનો સંકેત આપતો નથી. 

સૌથી સારી વાત એ છે કે આ વિલંબથી કર્મચારીઓને કોઈ નાણાકીય નુકસાન થશે નહીં. DA વધારો 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં ગણાશે અને કર્મચારીઓને બાકીની રકમ એરિયર્સ સાથે મળશે. આનો અર્થ એ છે કે જાન્યુઆરીથી લઈને જે મહિનામાં DA વધારો આપવામાં આવશે, ત્યાં સુધીની વધારાની રકમ પણ સાથે ચૂકવવામાં આવશે.

DA વધારો સામાન્ય લાગે છે, પરંતુ તે તમારા પગારમાં કાયમી માસિક વધારો લાવે છે, જે આખરે એક વર્ષ દરમિયાન વધારાની આવકના નોંધપાત્ર સ્ત્રોતમાં સામેલ થાય છે. તેથી આ અપડેટ સરકારી કર્મચારીઓ માટે રાહત છે, જે તેમની નાણાકીય સ્થિતિને વધુ મજબૂત બનાવે છે.
 

