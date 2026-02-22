DA Hike: આ સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે 10% વધ્યું DA, આવતા મહિને વધીને આવશે પગાર
DA Hike News: કેરળ સરકારે હોળી પહેલા પોતાના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને એક ખુશખબર આપ્યા છે. રાજ્ય સરકારે મોંઘવારી ભથ્થા (DA) માં 10% વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે.
DA Hike News: કેરળના સરકારી કર્મચારીઓ માટે શુક્રવાર (20 ફેબ્રુઆરી) સારા સમાચાર લઈને આવ્યો છે.. રાજ્ય સરકારે પોતાના મોંઘવારી ભથ્થા (DA) ને 25% થી વધારીને 35% કર્યો. આ નિર્ણયથી વર્તમાન કર્મચારીઓ પર સ્મિત તો આવ્યું જ છે પણ પેન્શનરોના ખિસ્સા પણ ગરમ થયા છે. આ સરકારી નિર્ણયની અસર આવતા મહિને દેખાશે. સુધારેલા મોંઘવારી ભથ્થા માર્ચના પગાર સાથે ચૂકવવામાં આવશે.
કયા કર્મચારીઓે થશે લાભ...
- રાજ્ય સરકારના તમામ નિયમિત કર્મચારીઓ
- સ્થાનિક સંસ્થાઓના કર્મચારીઓ
- સહાયિત શાળાઓ, કોલેજો અને પોલિટેકનિકના શિક્ષણ અને બિન-શિક્ષણ કર્મચારીઓ
- ફુલ-ટાઈમના આકસ્મિક કર્મચારીઓ
- પાર્ટ ટાઈમ ટિચર્સ અને ફરીથી કામ પર રાખેલા પેન્શનરો
પેન્શનરોને પણ થયો ફાયદો...
સરકારે કર્મચારીઓની સાથે પેન્શનરોની પણ કાળજી લીધી છે..
મોંઘવારી રાહત (DR): સર્વિસ પેન્શનરો અને ફેમિલી પેન્શનરો માટે DR માં પણ 10% નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
ક્યારે મળશે પેન્શન: વધેલો DR એપ્રિલ પેન્શન સાથે ખાતામાં જમા થશે.
એરિયર્સ: સરકાર ટૂંક સમયમાં આ વધારા સાથે બાકી રકમ કેવી રીતે ચૂકવવામાં આવશે તે અંગે એક અલગ આદેશ જાહેર કરાશે.
PSU અને સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ માટે શું નિયમો છે?
સરકારે જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો (PSU), વૈધાનિક નિગમો અને સ્વાયત્ત સંસ્થાઓ માટે ચોક્કસ માર્ગદર્શિકા સ્થાપિત કરી છે. આ સંસ્થાઓ તેમની નાણાકીય પરિસ્થિતિના આધારે બોર્ડની મંજૂરી મેળવ્યા પછી નવા DAનો અમલ કરી શકે છે. જે સંસ્થાઓના ખર્ચ 90% થી વધુ માટે સરકારી અનુદાન દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવે છે તેમને સરકારની મંજૂરી લેવાની જરૂર નથી; તેઓ તેનો સીધો અમલ કરી શકે છે. જો કે, આ આદેશ KSEB (વીજળી બોર્ડ) અને KSRTC (પરિવહન નિગમ) ને લાગુ પડશે નહીં. આ વિભાગો તેમની હાલની પ્રક્રિયાઓ અનુસાર અલગ આદેશો જારી કરશે.
સ્થાનિક સંસ્થાઓ આ બોજ ઉઠાવશે?
સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનો અને પંચાયતો જેવી સ્થાનિક સંસ્થાઓએ આ વધારાનો ખર્ચ પોતાના સંસાધનોમાંથી ઉઠાવવો પડશે. આનો અર્થ એ થયો કે તેમણે પોતાના બજેટનું વધુ સમજદારીપૂર્વક સંચાલન કરવું પડશે. કેરળ સરકારનું આ પગલું વધતી જતી ફુગાવા વચ્ચે કર્મચારીઓ માટે એક મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય રાહત સાબિત થશે. એક વખતના 10% વધારાએ કેરળને એવા રાજ્યોમાં સ્થાન આપ્યું છે જે તેમના કર્મચારીઓના હિતોની સૌથી વધુ કાળજી રાખે છે.
