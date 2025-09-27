Prev
Next

DA Hike : મોંઘવારી ભથ્થામાં 2 ટકાના વધારો...આ રાજ્ય સરકારે કર્મચારીઓને આપી દિવાળી ભેટ

DA Hike : આ રાજ્ય સરકારે ઓક્ટોબર 2024માં સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થામાં 3% વધારો કરવાની જાહેરાત કરી હતી, ત્યારબાદ મોંઘવારી ભથ્થું 50 ટકાથી વધીને 53 ટકા થયું હતું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 27, 2025, 05:20 PM IST

Trending Photos

DA Hike : મોંઘવારી ભથ્થામાં 2 ટકાના વધારો...આ રાજ્ય સરકારે કર્મચારીઓને આપી દિવાળી ભેટ

DA Hike : ઓડિશા સરકારે રાજ્યના જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો (PSUs)ના કર્મચારીઓને નાણાકીય રાહત આપવાના હેતુથી એક મોટી જાહેરાત કરી છે. દિવાળી પહેલા ઓડિશાના મુખ્યમંત્રી મોહન ચરણ માઝીએ PSU કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં 2 ટકાનો વધારો મંજૂર કર્યો. આ તાજેતરનો વધારો 1 જાન્યુઆરી, 2025થી અમલમાં આવતા ઓડિશા PSU કર્મચારીઓને મળતો કુલ મોંઘવારી ભથ્થો (DA) 53%થી વધારીને 55% કરશે. રાજ્ય સરકારના આ નિર્ણયથી રાજ્ય સરકારના લગભગ 8.5 લાખ કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને ફાયદો થશે, જેમાં PSUમાં કાર્યરત કર્મચારીઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.

ઓક્ટોબર 2024માં મોંઘવારી ભથ્થામાં 3 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો

Add Zee News as a Preferred Source

મીડિયા અહેવાલ મુજબ, વધેલા DAને પગાર સાથે રોકડમાં વહેંચવામાં આવશે, જેથી કર્મચારીઓને પાછલા મહિનાના બાકી રહેલા પગાર મળે. નોંધનીય છે કે અગાઉ, ઓડિશા સરકારે ઓક્ટોબર 2024થી સરકારી કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં 3%નો વધારો કરવાની જાહેરાત કરી હતી, જે DA 50% થી વધારીને 53% કરશે. આ નવીનતમ DA વધારા સાથે રાજ્ય સરકારનો ઉદ્દેશ્ય વધતી જતી ફુગાવાની અસર ઘટાડવા અને તેના કર્મચારીઓની ખરીદ શક્તિ વધારવાનો છે.

પેન્શનરો માટે મોંઘવારી રાહત વધારાની પણ જાહેરાત

ઓડિશા સરકારે રાજ્ય સરકારના પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DR)માં 2%નો વધારો કરવાની પણ જાહેરાત કરી છે. રાજ્ય સરકારના આ પગલાનું વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો દ્વારા સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે, ઘણા લોકોએ તેને સરકારી સેવા અને પેન્શન પર નિર્ભર હજારો પરિવારોની નાણાકીય સુરક્ષા તરફનું સકારાત્મક પગલું ગણાવ્યું છે. એ નોંધવું જોઈએ કે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો સામાન્ય રીતે તેમના કર્મચારીઓ માટે તેમની જરૂરિયાતોના આધારે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) વધારે છે. કર્મચારીને તેમના મૂળ પગાર પર DA ચૂકવવામાં આવે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
DADA hikedearness allowanceDrDR hikedearness reliefOdisha

Trending news