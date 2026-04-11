DAને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો ચુકાદો, લાખો પેન્શનરોને થશે ફાયદો
DA : લાખો પેન્શનરો માટે ખુશીના સમાચાર સામે આવ્યા છે. DAને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટે એક મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે, જેનો સીધો ફાયદો પેન્શનરોને થવાનો છે. ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટે શું ચુકાદો આપ્યો છે અને તેનાથી પેન્શનરોને કેવી રીતે ફાયદો થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
DA : સુપ્રીમ કોર્ટે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) અંગે એક મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. આ ચુકાદાથી પેન્શનરોને ફાયદો થશે. કેરળ રાજ્ય વિરુદ્ધ એમ. વિજયકુમાર કેસમાં ન્યાયાધીશ મનોજ મિશ્રા અને ન્યાયાધીશ પ્રસન્ના બી. વરાલેની બનેલી બેન્ચે સ્પષ્ટતા કરી છે કે રાજ્ય સરકારો પેન્શનરોને આપવામાં આવતો DR સેવા આપતા કર્મચારીઓને આપવામાં આવતા DA કરતા ઓછો ના રાખી શકે.
કોર્ટે અવલોકન કર્યું કે હાલ સેવા આપતા કર્મચારીઓને 14% વધારો આપવો, જ્યારે પેન્શનરોને માત્ર 11% વધારો આપવો એ બંધારણની કલમ 14નું ઉલ્લંઘન છે. કોર્ટે વધુમાં સ્પષ્ટતા કરી કે મોંઘવારી ભથ્થું અને મોંઘવારી રાહત બંનેનો ઉદ્દેશ્ય એક સમાન છે. વધતી જતી કિંમતો અને જીવનનિર્વાહના વધતા ખર્ચનો સામનો કરવામાં વ્યક્તિને મદદ કરવી.
મોંઘવારી દરેકને એક સમાન અસર કરે છે
એક મહત્વપૂર્ણ અવલોકન કરતા સુપ્રીમ કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે, એમાં કોઈ વિવાદ નથી કે મોંઘવારી સેવા આપતા અને નિવૃત્ત કર્મચારીઓ બંનેને સમાન રીતે અસર કરે છે. તેથી DA અને DRના વૃદ્ધિ દરમાં અસમાનતા ઊભી કરવા માટે કોઈ તર્કસંગત આધાર નથી.
કોર્ટે સ્વીકાર્યું કે કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો બે અલગ અલગ વર્ગો હોઈ શકે છે, જ્યારે મોંઘવારીની અસરની વાત આવે છે ત્યારે આ વર્ગીકરણ યોગ્ય નથી.
એ નોંધવું યોગ્ય છે કે કેરળ રાજ્ય પરિવહન નિગમ (KSRTC)એ દલીલ કરી હતી કે, તેની અનિશ્ચિત નાણાકીય પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તેણે પેન્શનરોને ઓછો વધારો આપવાનો નિર્ણય લીધો હતો. કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે નાણાકીય મુશ્કેલીઓના કારણે લાભ આપવામાં વિલંબ થઈ શકે છે, પરંતુ
સેવા આપતા કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને લાભ આપવામાં અસમાનતા ના હોવી જોઈએ.
કેરળ હાઈકોર્ટના ચુકાદા પર લાગી મહોર
સુપ્રીમ કોર્ટે કેરળ હાઈકોર્ટની ડિવિઝન બેન્ચના ચુકાદાને સમર્થન આપ્યું, જેણે અગાઉ પેન્શનરોની તરફેણમાં ચુકાદો આપ્યો હતો. રાજ્ય સરકારની અપીલ ફગાવી દેતા, કોર્ટે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે કલ્યાણકારી રાજ્યમાં નિવૃત્ત નાગરિકોના હિતોની અવગણના કરી શકાતી નથી.
આ ચુકાદો દેશભરના લાખો સરકારી પેન્શનરો માટે રક્ષણાત્મક કવચ તરીકે કામ કરે છે. હવે કોઈપણ રાજ્ય સરકાર પગાર સુધારણા અથવા મોંઘવારી ભથ્થાની જાહેરાત કરતી વખતે પેન્શનરો સાથે ભેદભાવ કરવામાં અચકાશે નહીં.
