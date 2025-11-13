DA Hike : સરકારે આ કર્મચારીઓને આપી મોટી ભેટ, DAમાં કર્યો 3%નો વધારો
DA Hike : આ નિર્ણયથી આશરે 16 લાખ સરકારી કર્મચારીઓ, શિક્ષકો અને પેન્શનરોને ફાયદો થશે. જો કે આનાથી રાજ્ય સરકાર પર વાર્ષિક 1829 કરોડનો વધારાનો બોજ પડશે, પરંતુ મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે આ પગલું રાજ્યના કર્મચારીઓના કલ્યાણને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યું છે.
DA Hike : તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમ.કે. સ્ટાલિને ગુરુવારે રાજ્ય સરકારના કર્મચારીઓ, શિક્ષકો અને પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં 3% વધારો કરવાની જાહેરાત કરી. આનાથી રાજ્યના કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થું 55%થી વધારીને 58% કરવામાં આવ્યું. આ નિર્ણયથી આશરે 16 લાખ સરકારી કર્મચારીઓ, શિક્ષકો અને પેન્શનરોને ફાયદો થશે.
કર્મચારીઓ માટે મુખ્ય રાહત
મોંઘવારી ભથ્થું (DA)એ પગારનો એક ભાગ છે જે ફુગાવાની અસરોને સરભર કરવા માટે ચૂકવવામાં આવે છે. આ વધારો વધતા જીવન ખર્ચનો સામનો કરી રહેલા તમિલનાડુના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને રાહત આપશે. રાજ્ય સરકારનું આ પગલું ઘણીવાર કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા DA વધારા સાથે સુસંગત છે. તાજેતરમાં કેન્દ્ર સરકારે પણ તેના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે DA અને DRમાં 3% વધારો કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
કેન્દ્ર સરકારે આપી હતી દિવાળીની ભેટ
ઓક્ટોબરમાં એક મોટા નિર્ણયમાં કેન્દ્ર સરકારે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે 3% DA/DR વધારાને મંજૂરી આપી હતી. આનાથી 49.19 લાખ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને 68.72 લાખ પેન્શનરોને ફાયદો થશે. માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે આ DA/DR વધારો 1 જુલાઈ, 2025થી અમલમાં આવશે અને તેના પરિણામે કેન્દ્રીય તિજોરી પર વાર્ષિક 10,083.96 કરોડનો બોજ પડશે.
આ વધારો 7મા પગાર પંચ (7મા CPC)ની ભલામણો હેઠળ સ્થાપિત ફોર્મ્યુલા મુજબ કરવામાં આવ્યો છે. કેન્દ્ર સરકાર વર્ષમાં બે વાર, જાન્યુઆરી અને જુલાઈમા DA/DRની સમીક્ષા કરે છે.
રેલવે કર્મચારીઓને મળ્યું બોનસ
ગયા મહિને કેન્દ્ર સરકારે રેલવે કર્મચારીઓ માટે પરફોર્મન્સ બેઝ બોનસની પણ જાહેરાત કરી હતી, જેનાથી લગભગ 11.27 લાખ રેલવે કર્મચારીઓને ફાયદો થયો.
