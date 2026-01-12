સરકારી કર્મચારીઓ માટે ખુશખબર! સરકારે DAમાં કર્યો 3%નો વધારો, લાખો કર્મચારી અને પેન્શનર્સને મોટી રાહત
DA Hike Update: રાજ્ય સરકારે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં 3 ટકાનો વધારો કરીને મૂળ પગારના 55 ટકાથી 58 ટકા કરી દેવામાં આવ્યું છે. આ પહેલા ઓગસ્ટ 2025માં તેમાં 2 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.
DA Hike Update: છત્તીસગઢ સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે ખુશખબર. રાજ્ય સરકારે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં ત્રણ ટકાનો વધારો જાહેર કર્યો છે. આનાથી કુલ મોંઘવારી ભથ્થું મૂળ પગારના 58 ટકા થઈ ગયું છે. મુખ્યમંત્રી વિષ્ણુ દેવ સાઈએ રવિવારે આ નિર્ણયની માહિતી આપી હતી. છત્તીસગઢમાં વધતી મોંઘવારી વચ્ચે આનો લગભગ 3.9 લાખ કર્મચારીઓને ફાયદો મળશે.
છત્તીસગઢ સરકારે શું કર્યું છે?
છત્તીસગઢના મુખ્યમંત્રી વિષ્ણુ દેવ સાંઈએ જણાવ્યું કે, રાજ્ય સરકારે સરકારી કર્મચારીઓ માટે અનેક પગલાં લીધાં છે. તેમણે કહ્યું કે, "ટ્રાન્સફર પોલિસી, પ્રમોશન પ્રક્રિયા અને કાર્યસ્થળની વ્યવસ્થામાં સુધારો કરીને, વહીવટને વધુ પારદર્શક, કાર્યક્ષમ અને કર્મચારી-અનુકુળ બનાવવામાં આવ્યા છે. સુશાસન અને સંકલન વિભાગની રચનાએ લોકો-કેન્દ્રિત શાસન પ્રણાલીને વધુ મજબૂત બનાવી છે."
છત્તીસગઢ સરકારે DAમાં કેટલો કર્યો વધારો?
મુખ્યમંત્રી વિષ્ણુ દેવ સાંઈની જાહેરાત મુજબ, રાજ્ય સરકારે મોંઘવારી ભથ્થા (DA)માં 3 ટકાનો વધારો કર્યો છે, જે મૂળ પગારના 55 ટકાથી 58 ટકા કરવામાં આવ્યું છે. આ પહેલા ઓગસ્ટ 2025માં તેમાં 2 ટકાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો.
DA વધારાથી કયા કર્મચારીઓને થશે ફાયદો?
આ જાહેરાતથી રાજ્યના 3.9 લાખ સરકારી કર્મચારીઓને ફાયદો થશે, જેઓ હાલમાં રાજ્યભરમાં વિવિધ સરકારી કચેરીઓમાં કામ કરી રહ્યા છે. રાજ્ય સરકારે પાત્ર કર્મચારીઓને સમયસર પેન્શન અને નિવૃત્તિ ચુકવણીની પણ ખાતરી આપી છે.
છત્તીસગઢમાં DA વધારા પાછળના શું છે કારણો?
છત્તીસગઢ સરકાર અનુસાર, DA વધારો કર્મચારીઓને રાહત આપવા અને વહીવટી કાર્યક્ષમતા સુધારવા માટેના તેના સતત પ્રયાસોને પ્રતિબિંબિત કરે છે. 2023થી રાજ્ય સરકારે વહીવટી પ્રક્રિયાઓને વધુ પારદર્શક અને કર્મચારી-અનુકૂળ બનાવવા માટે ટ્રાન્સફર અને પ્રમોશન નીતિઓમાં ઘણા સુધારા લાગુ કર્યા છે. હાલમાં DA વધારાથી માસિક ટેક-હોમ સેલેરીમાં વધારો થશે, જેનાથી કર્મચારીઓને મોંઘવારીનો સામનો કરવામાં મદદ મળશે. આ પગલાં વહીવટી સુધારા અને પેન્શન સુરક્ષા સાથે જોડાયેલા સરકારી કર્મચારીઓને નાણાકીય સ્થિરતા પ્રદાન પર કેન્દ્રીત છે.
છત્તીસગઢ સરકારે કયા પગલાં લીધાં છે?
રાજ્ય સરકારે લોકો-કેન્દ્રિત વહીવટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સુશાસન અને સંકલન વિભાગની સ્થાપના કરી છે. તેનો કાર્યભાર પેન્શન, ગ્રેચ્યુટી અને નિવૃત્તિના સમયસર વિતરણ પર દેખરેખ રાખવાનો છે. છત્તીસગઢ પેન્શન ફંડની સ્થાપના કરવામાં આવશે અને પેન્શન ફંડ બિલ રજૂ કરવામાં આવશે. કર્મચારીઓની કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે હાઇ-ટેક સિસ્ટમ્સ અને કાર્યક્રમો લાગુ કરવામાં આવશે.
