ગુજરાતી ન્યૂઝ

DAમાં 2% થી વધુનો વધારો, આ કર્મચારીઓની મળ્યા મોટા સમાચાર

DA Increase: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ વર્ષના પહેલા ભાગમાં ડીએની રાહ જોતા હોય છે. સામાન્ય રીતે, સરકાર હોળીની આસપાસ DA અંગે નિર્ણય લે છે, પરંતુ આ વખતે, એપ્રિલના બીજા અઠવાડિયામાં પણ કોઈ સમાચાર નથી.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 11, 2026, 03:50 PM IST
DAમાં 2% થી વધુનો વધારો, આ કર્મચારીઓની મળ્યા મોટા સમાચાર

DA Increase: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ 2026ના પહેલા ભાગમાં ડીએ (મોંઘવારી ભથ્થું)ની રાહ જોઈ રહ્યા છે. DA માટે આ રાહ વધુ લાંબી થઈ રહી છે. સામાન્ય રીતે, સરકાર હોળીની આસપાસ મોંઘવારી ભથ્થા અંગે નિર્ણય લે છે, પરંતુ આ વખતે, એપ્રિલના બીજા અઠવાડિયામાં પણ કોઈ સમાચાર નથી. આ રાહ જોવાની વચ્ચે, કેટલીક રાજ્ય સરકારો વિવિધ શ્રેણીના કર્મચારીઓ માટે ડીએ અંગે નિર્ણય લઈ રહી છે. આવો જ એક નિર્ણય તેલંગાણા સરકારે લીધો છે.

શું નિર્ણય છે?

હકીકતમાં, તેલંગાણા રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમના કર્મચારીઓ માટે મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય પરિવહન મંત્રી પોન્નમ પ્રભાકરે મોંઘવારી ભથ્થામાં 2.1 ટકાનો વધારો કરવાની જાહેરાત કરી, જે 50.7 ટકાથી વધારીને 52.8 ટકા કરવામાં આવ્યો છે. 

સુધારેલ મોંઘવારી ભથ્થું 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલમાં આવશે. પાછલા ત્રણ મહિનાના બાકી રહેલા પૈસા પૂરક બિલ દ્વારા ચૂકવવામાં આવશે અને આગામી મહિનાઓમાં ત્રણ હપ્તામાં ચૂકવવામાં આવશે. આ વધારાથી પરિવહન નિગમ પર દર મહિને 2.82 કરોડ રૂપિયાનો વધારાનો નાણાકીય બોજ પડવાની ધારણા છે.

પરિવહન નિગમના કર્મચારીઓ માટે એક વર્ષ કરતાં ઓછા સમયમાં આ બીજો મોંઘવારી ભથ્થું વધારો છે. જુલાઈ 2025માં અગાઉનો વધારો 2.1 ટકાનો હતો. આ સુધારા સાથે, કુલ મોંઘવારી ભથ્થું હવે 52.8 ટકા પર પહોંચી ગયું છે. મે 2024માં RPS-2017 લાગુ થયા પછી કોઈ બાકી બાકી નથી.

મંત્રીએ શું કહ્યું?

રાજ્ય સરકારના મંત્રીએ કહ્યું કે સરકારે મોંઘવારી ભથ્થાનો એકમાત્ર બાકી હપ્તો ચૂકવી દીધો છે અને પરિવહન નિગમને મજબૂત બનાવવાની, કર્મચારી કલ્યાણ અને મુસાફરોની સુવિધાને પ્રાથમિકતા આપવાની પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરોચ્ચાર કર્યો. 

તેમણે નોંધ્યું કે હોસ્પિટલ સુવિધાઓ સુધારવા, કરુણાપૂર્ણ નિમણૂકો પૂરી પાડવા, સમિતિ દ્વારા લાંબા સમયથી નિવૃત્ત કર્મચારીઓને પુનઃસ્થાપિત કરવા અને નવી નિમણૂકો દ્વારા કાર્યભાર ઘટાડવા માટે પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.

તેલંગાણા રાજ્ય માર્ગ પરિવહન નિગમના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર વાય. નાગીરેડ્ડીએ લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારા પર ખુશી વ્યક્ત કરી અને કહ્યું કે કર્મચારીઓ આ જાહેરાતની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. તેમણે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે કર્મચારી કલ્યાણ એ સંસ્થાની ટોચની પ્રાથમિકતા છે. નિગમના વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ આ નિર્ણયનું સ્વાગત કર્યું અને રાજ્યભરના પરિવહન નિગમના કર્મચારીઓને આ લાભ આપવા બદલ મંત્રીને અભિનંદન આપ્યા.

 

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

