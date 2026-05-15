/બેસિક સેલેરીમાં DA મર્જ..., 8મા પગાર પંચ તરફથી કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને ભેટ?

8th Pay Commission latest Update: કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ આઠમા પગાર પંચની ભલામણોની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પગાર પંચે ભલામણો ઘડવા માટે વિવિધ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના સંગઠનો સાથે શ્રેણીબદ્ધ બેઠકો શરૂ કરી દીધી છે. કર્મચારી સંગઠનો ઇચ્છે છે કે મોંઘવારી ભથ્થું (DA) મૂળ પગારમાં સમાવિષ્ટ થાય. હવે, પ્રશ્ન એ છે કે આ માંગ શા માટે કરવામાં આવી રહી છે?
આનો અર્થ શું છે?
મૂળભૂત પગારમાં DAના એકીકરણની માંગનો અર્થ એ છે કે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓના સંગઠનો ઇચ્છે છે કે હાલના DAને મૂળ પગારમાં સમાવવામાં આવે. સંગઠનોના મતે, આ જરૂરી છે કારણ કે પગારના અનેક ઘટકો મૂળ પગાર સાથે જોડાયેલા છે, જેમાં ઘર ભાડું ભથ્થું (HRA), પરિવહન ભથ્થું, પેન્શન અને ઇન્ક્રીમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે. તેથી, એકવાર DA મૂળ પગારનો ભાગ બની જાય છે, ત્યારે સમગ્ર પગાર માળખું નોંધપાત્ર રીતે વધે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, કર્મચારીઓ દલીલ કરે છે કે ફુગાવો ઘણા વર્ષોથી ઊંચો રહ્યો છે, અને DA એટલો બધો વધી ગયો છે કે તે હવે પગારનો અલગ ઘટક ન હોવો જોઈએ.
આ માંગ પાછળનું મુખ્ય કારણ જીવનનિર્વાહના ખર્ચમાં નોંધપાત્ર વધારો છે. ઓલ ઈન્ડિયા NPS એમ્પ્લોયીઝ ફેડરેશન દ્વારા 8મા પગાર પંચને સુપરત કરાયેલા મેમોરેન્ડમ મુજબ, DA 31 ડિસેમ્બર, 2025 સુધીમાં આશરે 58% સુધી પહોંચી ગયું હતું.
ફેડરેશનનો દલીલ હતો કે DAનું આટલું ઊંચું લેવલ પોતે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ઘરગથ્થુ ખર્ચ અને ફુગાવામાં વધારો દર્શાવે છે. તેના મેમોરેન્ડમમાં, ફેડરેશને જણાવ્યું હતું કે મોંઘવારી ભથ્થું સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે જીવનનિર્વાહનો ખર્ચ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યો છે અને લોકોની ખરીદ શક્તિમાં ઘટાડો થયો છે.
કુટુંબ એકમ અંગે માંગ શું છે?
ફેડરેશનના મતે, 7મા પગાર પંચ હેઠળ 18,000 રૂપિયાનો વર્તમાન લઘુત્તમ મૂળ પગાર જૂની ધારણાઓ અને ત્રણ સભ્યોના કુટુંબ એકમ મોડેલ પર આધારિત હતો. ફેડરેશને કુટુંબ એકમ માળખાને 5 એકમ સુધી સુધારવા અને તે મુજબ લઘુત્તમ વેતનની ફરી ગણતરી કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો.
તેના સૂચવેલા સૂત્ર હેઠળ: 6,000 રૂપિયા x 5 કુટુંબ એકમો = 30,000 રૂપિયા. ત્યારબાદ ફેડરેશનએ આ સુધારેલી રકમમાં વર્તમાન DA (60%) ઉમેરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો, જે આંકડો લગભગ 47,400 રૂપિયા સુધી વધારી દે. કર્મચારી સંગઠને દલીલ કરી હતી કે સુધારેલા પોષણ અને વપરાશ ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને લઘુત્તમ પગાર 55,000 રૂપિયા અને 60,000 રૂપિયાની વચ્ચે હોવો જોઈએ.