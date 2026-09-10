/બેઝિક સેલરીમાં DA મર્જર! 8મા વેતન પંચથી કર્મચારીઓને મળશે મોટા સારા સમાચાર

8th Pay Commission Latest News: આઠમું પગાર પંચ તેના સૂચનો સરકારને સોપવામાં એક્સન મોડમાં છે, 18 મહિનાની ડેડલાઈનની રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં 8 પે કમીશન સતત કર્મચારી સંગઠનો સાથે બેઠક કરી રહ્યા છે. તે જ કડીમાં ચેન્નઈ અને પોંડિચેરીમાં સંગઠનો સાથે બેઠક કરવામાં આવી હતી. આ બેઠકમાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની અનેક માગ સામે આવી હતી, જેમાં મોંઘવારી ભથ્થાને બેસીક પેમાં મર્ચ કરવાની માંગ સૌથી વધારે ઉઠાવવામાં આવી છે.
માંગ શું છે?
મુખ્ય કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી સંગઠનોએ ભલામણ કરી છે કે જ્યારે DA 25 ટકાથી વધુ થઈ જાય, ત્યારે તેને મૂળ પગારમાં મર્જ કરવામાં આવે. આ માંગ નેશનલ કાઉન્સિલ, જોઈન્ટ કન્સલ્ટેટિવ મશીનરી (NC-JCM), ઓલ ઈન્ડિયા ડિફેન્સ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AIDEF) અને ઓલ ઈન્ડિયા ન્યૂ પેન્શન સ્કીમ એમ્પ્લોઈઝ ફેડરેશન (AINPSEF) દ્વારા કરવામાં આવી છે. AINPSEF દલીલ કરે છે કે DAને મૂળ પગારમાં મર્જ કરવાથી કર્મચારીઓ માટે ઝડપી પગાર વધારો થઈ શકે છે.
AINPSEF જણાવે છે કે DAને મૂળ પગારમાં મર્જ કરવાથી ઝડપી પગાર વધારો થશે, અને કર્મચારીઓને નોંધપાત્ર પગાર વધારા માટે 10 વર્ષ રાહ જોવી પડશે નહીં. AINPSEF જણાવે છે કે આ મર્જરથી મુખ્યત્વે નીચેના લેવલના કર્મચારીઓ, ઓછા પગારના કર્મચારીઓ અને મોટા શહેરોમાં રહેતા કર્મચારીઓને ફાયદો થશે જ્યાં ખર્ચ વધુ હોય છે. આ દરમિયાન, ઈન્ડિયન રેલ્વે સુપરવાઈઝર્સ એસોસિએશન અને પ્રોગ્રેસિવ ટીચર્સ જસ્ટિસ ફોરમે DAને 50 ટકા સુધી પહોંચે ત્યારે મૂળ પગારમાં મર્જ કરવાનું સૂચન કર્યું છે.
લેવલ-1ના કર્મચારીઓના પગારનું ખાસ ઉદાહરણ
8મા પગાર પંચને આપેલા પોતાના મેમોરેન્ડમમાં, NC-JCMએ જણાવ્યું હતું કે જ્યારે DA 25 ટકાથી વધુ થાય છે, ત્યારે તેને મૂળ પગારમાં મર્જ કરવું જોઈએ. ધારો કે લેવલ 1 કર્મચારીનો મૂળ પગાર 18000 રૂપિયા છે. જો 8મા પગાર પંચનો ફિટમેન્ટ ફેક્ટર 2.1 હોય, તો 1 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ તેમનો સુધારેલો પગાર 37800 રૂપિયા હોઈ શકે છે.
જો કર્મચારીને દર વર્ષે સરેરાશ 4 ટકા DA વધારો મળે છે અને વાર્ષિક વૃદ્ધિ દર 3 ટકાથી વધીને 7 ટકા થાય છે, તો 1 જાન્યુઆરી, 2033ના રોજ તેમનો અંદાજિત કુલ પગાર (મૂળભૂત પગાર + DA) આશરે 77694 રૂપિયા થશે. આ 37800 રૂપિયાના સુધારેલા મૂળ પગાર કરતા 106 ટકા વધુ છે.
એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે DAને મૂળ પગારમાં મર્જ કરવાનો નિયમ હજુ સુધી સરકાર દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવ્યો નથી. તેવી જ રીતે, 2.1 ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, 7 ટકા ઇન્ક્રીમેન્ટ અને 4 ટકા સરેરાશ વાર્ષિક DA વધારો પણ ફક્ત ઉદાહરણ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાનો અંદાજ છે.