60% થઈ જશે કેન્દ્રીય કર્મચારીઓનો DA, 8મા પગાર પંચ પર શું છે લેટેસ્ટ રિપોર્ટ?

8th Pay Commission Latest News: એક્સપર્ટ માને છે કે આ ડીએમાં વધારો ભવિષ્યમાં 8મા પગાર પંચ હેઠળ પગાર વધારાને વધુ અસરકારક બનાવી શકે છે. મહત્વનું છે કે, નવા પગાર પંચ લાગુ થતાંની સાથે જ, પેન્શનરો માટે ડીએ અને ડીઆર શૂન્ય (0%) પર ફરીથી સેટ કરવામાં આવશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 14, 2026, 12:04 PM IST

8th Pay Commission Latest News: સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને વધતી જતી ફુગાવાની અસરને ઓછી કરવા માટે આપવામાં આવતા મોંઘવારી ભથ્થું (DA)માં 7મા પગાર પંચ દરમિયાન સૌથી ધીમી ગતિએ વધારો જોવા મળ્યો છે. આ પરિસ્થિતિ 5મા અને 6ઠ્ઠા પગાર પંચ કરતા અલગ છે. નિષ્ણાતો માને છે કે DAમાં આ ધીમો વધારો ભવિષ્યમાં 8મા પગાર પંચ હેઠળ પગાર વધારાને વધુ અસરકારક બનાવી શકે છે. નવા પગાર પંચ લાગુ થતા જ પેન્શનરો માટે DA અને DR શૂન્ય (0%) પર ફરીથી સેટ કરવામાં આવે છે.

પાછલી પેટર્ન શું છે?

જો આપણે પાછળના ડેટા પર નજર કરીએ તો, 6ઠ્ઠા પગાર પંચ (2006-2016) દરમિયાન, DA મૂળ પગારના 125% સુધી વધી ગયો હતો. આ દરમિયાન, 5મા પગાર પંચ (1996-2006) દરમિયાન, DA લગભગ 74 ટકા સુધી વધી ગયો. તેની તુલનામાં, 7મા પગાર પંચ હેઠળ DA હાલમાં 58 ટકા છે અને માર્ચમાં આગામી સમીક્ષા પછી તે લગભગ 60 ટકા સુધી પહોંચવાની અપેક્ષા છે. 

જાન્યુઆરી અને જુલાઈથી અમલ

ડીએમાં વાર્ષિક બે વાર (માર્ચ અને ઓક્ટોબરમાં) સુધારો કરવામાં આવે છે, જે અનુક્રમે જાન્યુઆરી અને જુલાઈથી અમલમાં આવે છે.

ડીએ ઓછામાં ઓછા ત્રણ વખત વધ્યો

સરકારે નવેમ્બર 2025માં 8મા પગાર પંચની રચના કરી હતી અને તેનો અહેવાલ રજૂ કરવા માટે 18 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે આ અહેવાલ 2027ના મધ્ય સુધી રજૂ કરવામાં આવશે નહીં. ત્યાં સુધીમાં, ડીએ ઓછામાં ઓછા ત્રણ વખત વધ્યો હશે, માર્ચ અને ઓક્ટોબર 2026માં, અને ફરીથી માર્ચ 2027માં. 

ડીએ લગભગ 70 ટકા હોઈ શકે

દર વખતે સરેરાશ 2 ટકા 4 ટકાનો વધારો ધારીએ તો, 8મા પગાર પંચ પહેલાં ડીએ લગભગ 70 ટકા હોઈ શકે છે. 7મા પગાર પંચ હેઠળ DAની ધીમી ગતિનું એક મુખ્ય કારણ કોવિડ-19 રોગચાળા દરમિયાન સરકારી તિજોરી પર બોજ ન પડે તે માટે 18 મહિના માટે DA/DR વધારા પર મુલતવી રાખવામાં આવી હતી.

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
8th Pay CommissionGujarati NewsDA increaseCentral EmployeesLatest NewsDADrBusiness Newsmodi government

