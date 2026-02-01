Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

DAમાં 2%નો વધારો થશે! 8મા પગાર પંચ અંગે મોટા સમાચાર, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે જાણવું જરૂરી

8th Pay Commission: 7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ પૂરો થયો હોવા છતાં અને 8મા પગાર પંચને 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલી માનવામાં આવે છે, જ્યાં સુધી 8મા પગાર પંચની ભલામણો લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી, DA અને DR વધારો 7મા પગાર પંચના આધારે ચાલુ રહેશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 01, 2026, 11:15 AM IST

Trending Photos

DAમાં 2%નો વધારો થશે! 8મા પગાર પંચ અંગે મોટા સમાચાર, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે જાણવું જરૂરી

8th Pay Commission: ડિસેમ્બર 2025 માટે ઓલ ઇન્ડિયા કન્ઝ્યુમર પ્રાઈસ ઇન્ડેક્સ: ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વર્કર્સ (AICPI-IW)નો ડેટા બહાર પાડવામાં આવ્યો છે. લેબર બ્યુરોના ડેટા અનુસાર, જાન્યુઆરી 2026થી મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અને મોંઘવારી રાહત (DR) માં 2% નો વધારો અપેક્ષિત છે. 

હાલમાં, કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને 58% DA મળે છે, જે વધીને 60% થઈ શકે છે. 7મા પગાર પંચનો કાર્યકાળ 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ પૂરો થયો હોવા છતાં અને 8મા પગાર પંચને 1 જાન્યુઆરી, 2026થી અમલી માનવામાં આવે છે, જ્યાં સુધી 8મા પગાર પંચની ભલામણો લાગુ ન થાય ત્યાં સુધી, DA અને DR વધારો 7મા પગાર પંચના આધારે ચાલુ રહેશે.

Add Zee News as a Preferred Source

2% DA વધારો કેવી રીતે નક્કી કરવામાં આવ્યો

લેબર બ્યુરો અનુસાર, ડિસેમ્બર 2025માં AICPI-IW ઇન્ડેક્સ 148.2 પર સ્થિર રહ્યો, જે નવેમ્બર 2025માં પણ હતો. આના પરિણામે પાછલા 12 મહિના માટે સરેરાશ AICPI-IW 145.54 થયો. DAની ગણતરી એક નિશ્ચિત સૂત્રનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે, જે 12-મહિનાના સરેરાશ AICPI-IWને 2001 ના આધાર વર્ષ સાથે જોડે છે. 

2016ના આધાર વર્ષના આંકડાઓને 2.88ના પરિબળથી ગુણાકાર કરવામાં આવે છે. ગણતરી પછી, DA લગભગ 60.33% પર આવે છે, પરંતુ સરકાર હંમેશા આ આંકડાને ગોળાકાર કરે છે, તેથી તેને 60% ગણવામાં આવશે. આનો અર્થ એ છે કે વર્તમાન 58% DAની તુલનામાં 2% વધારો અપેક્ષિત છે.

DA શું છે અને તે ક્યારે વધે છે?

વધતી જતી ફુગાવાથી રાહત આપવા માટે સરકારી કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને મોંઘવારી ભથ્થું (DA) આપવામાં આવે છે. તે મૂળ પગાર પર સીધું ચૂકવવામાં આવે છે, તેથી DA વધતાં કુલ પગાર આપમેળે વધે છે. કેન્દ્ર સરકાર વર્ષમાં બે વાર - જાન્યુઆરી અને જુલાઈમાં DAમાં વધારો કરે છે. 

અગાઉ, જૂન 2025 માટે AICPI-IW ડેટાના આધારે, સરકારે ઓક્ટોબર 2025માં DA 55%થી વધારીને 58% કર્યો હતો. હવે, ડિસેમ્બર 2025ના ડેટાના આધારે, જાન્યુઆરી 2026થી બીજો વધારો અપેક્ષિત છે, જે માર્ચ 2026 માં હોળી પહેલા સત્તાવાર રીતે જાહેર થઈ શકે છે.

DA પગાર પર કેટલી અસર કરશે?

જો DA 58%થી વધીને 60% થાય છે, તો તેનો સીધો લાભ કર્મચારીઓને થશે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ કર્મચારીનો મૂળ પગાર 20,000 રૂપિયા હોય, તો 2% DA વધારાથી તેમના પગારમાં દર મહિને આશરે 400 રૂપિયાનો વધારો થશે. 

જેમનો મૂળ પગાર ₹50,000 છે તેમના માટે આ વધારો આશરે ₹1,000 અને જેમનો મૂળ પગાર ₹1 લાખ છે તેમના માટે દર મહિને આશરે ₹2,000 નો વધારો થશે. તેવી જ રીતે, પેન્શનરો માટે મોંઘવારી ભથ્થું (DR) પણ એટલી જ રકમથી વધશે. એકંદરે, વધતી જતી ફુગાવા વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો માટે આ 2% DA વધારો એક નાનો પણ રાહતદાયક સમાચાર છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
8th Pay Commission8th pay commission news Gujarati8TH PAY COMMISSION LATEST NEWSGujarati NewsBusiness NewsDA increaseCentral Employees

Trending news