5% વધશે DA, એરિયરથી લઈને સેલેરી પર આવ્યું અપડેટ, કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારી માટે મહત્વના સમાચાર
DA Increase: સરકારે ઓકટોબરમાં આયોગના TORને મંજૂરી આપી છે, જો કે પેનલને જણાવવામાં 18 મહિનાનો સમય લાગી શકે છે. એટલે કે નવા સેલેરી સ્ટ્રક્ચર અને ભથ્થામાં બદલાવને જમીન પર લાગુ થવા માટે હજી વધારે સમય લાગી શકે છે.
- આઠમું કેન્દ્રીય પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી લાગુ થવાની ધારણા છે
- કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને સાતમા પગાર પંચના માળખા હેઠળ પગાર અને ભથ્થાં મળતા રહેશે
- શ્રમ મંત્રાલયે ડિસેમ્બર માટે AICPI-IW ઇન્ડેક્સ તેને 148.2 પર જાળવી રાખ્યો છે
DA Increase: આઠમું કેન્દ્રીય પગાર પંચ 1 જાન્યુઆરી, 2026થી લાગુ થવાની ધારણા છે, પરંતુ 1 કરોડથી વધુ કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ અને પેન્શનરોને સાતમા પગાર પંચના માળખા હેઠળ પગાર અને ભથ્થાં મળતા રહેશે. સરકારે ઓક્ટોબરમાં કમિશનના સંદર્ભ નિયમો (ToR)ને મંજૂરી આપી હતી, પરંતુ પેનલને તેની ભલામણો રજૂ કરવામાં લગભગ 18 મહિના લાગવાની ધારણા છે. આનો અર્થ એ થયો કે નવી પગાર રચના અને ભથ્થાઓમાં ફેરફારને જમીન પર લાગુ કરવામાં થોડો સમય લાગવાની શક્યતા છે.
મોંઘવારી ભથ્થું પર રાહત
આ દરમિયાન, કર્મચારીઓને મોંઘવારી ભથ્થા (DA) અંગે થોડી રાહત મળી શકે છે. શ્રમ મંત્રાલયે ડિસેમ્બર માટે AICPI-IW ઇન્ડેક્સ, જે DA નક્કી કરવા માટેનો આધાર છે, તેને 148.2 પર જાળવી રાખ્યો છે. પરિણામે, DA 5 ટકા વધીને 63 ટકા થઈ શકે છે.
છેલ્લો વધારો જુલાઈમાં 54 ટકાથી 58 ટકા થયો હતો. એવું માનવામાં આવે છે કે કેન્દ્ર સરકાર હોળી પહેલા માર્ચની શરૂઆતમાં DA વધારાની જાહેરાત કરી શકે છે. જો આવું થાય, તો કર્મચારીઓને જાન્યુઆરી 2026થી બાકી રકમ સાથે એપ્રિલનો પગાર મળી શકે છે.
25 ફેબ્રુઆરીએ બેઠક
આઠમા પગાર પંચનું કાર્યાલય નવી દિલ્હીમાં પહેલેથી જ સ્થાપિત થઈ ગયું છે. વિવિધ કર્મચારી સંગઠનો 25 ફેબ્રુઆરીએ રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં પગાર સુધારણા, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર, લઘુત્તમ વેતન, ભથ્થાં અને સેવા શરતો અંગે ચર્ચા કરવા માટે મળવાના છે.
રાષ્ટ્રીય પરિષદ (કર્મચારી પક્ષ) સંયુક્ત સલાહકાર મિકેનિઝમ હેઠળ એક સંયુક્ત મેમોરેન્ડમ તૈયાર કરવામાં આવશે, જે પછી કમિશનને સુપરત કરવામાં આવશે. રેલ્વે, સંરક્ષણ, ટપાલ અને આવકવેરા સહિત વિવિધ વિભાગોના પ્રતિનિધિઓ ભાગ લેશે.
સત્તાવાર વેબસાઇટ શરૂ
સરકારે તાજેતરમાં કમિશનની સત્તાવાર વેબસાઇટ, www.8cpc.gov.in શરૂ કરી છે, જ્યાં કર્મચારીઓ અને પેન્શનરો તેમના સૂચનો રજૂ કરી શકે છે. આ દરમિયાન, ઓલ ઇન્ડિયા NPS કર્મચારી સંઘે દેશવ્યાપી ઝુંબેશ શરૂ કરી છે જેમાં માંગ કરવામાં આવી છે કે કમિશન 200 દિવસની અંદર તેનો અહેવાલ રજૂ કરે.
ફેડરેશન દ્વારા કેન્દ્ર અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં નિયમોના એકસમાન અને એક સાથે અમલીકરણ તેમજ કેન્દ્રના અનુરૂપ રાજ્યોમાં મૂળ પગાર અને DAમાં સુધારો કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. હવે બધાની નજર કમિશનની ભલામણો અને સરકારના આગામી નિર્ણય પર છે.
કર્મચારી સંગઠનોની માંગણીઓ
કર્મચારી સંગઠનોનું કહેવું છે કે ફુગાવો સતત વધી રહ્યો છે, ત્યારે માત્ર ડીએ વધારો પૂરતો નથી, ફિટમેન્ટ ફેક્ટર અને લઘુત્તમ વેતનમાં નોંધપાત્ર વધારો જરૂરી છે. તેમનો દલીલ છે કે સાતમા પગાર પંચ દરમિયાન નક્કી કરાયેલ ફિટમેન્ટ ફેક્ટર હવે વર્તમાન આર્થિક પરિસ્થિતિ માટે પૂરતો નથી.
સંગઠનોએ એવી પણ માંગણી કરી છે કે પેન્શનરોને સમાન લાભ મળે અને તેમાં કોઈ વિલંબ ન થવો જોઈએ. 8મું પગાર પંચ આ માંગણીઓ પર શું વલણ અપનાવે છે અને સરકાર કર્મચારીઓને કેટલી રાહત આપે છે તે જોવાનું બાકી છે.
