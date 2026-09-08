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LIC Best Scheme: રોજના ₹24 ની બચત અને ₹50 લાખનો ઈન્સ્યોરન્સ! LIC ની આ હિટ સ્કીમ વિશે જાણો

LIC Best Term Plan: એલઆઈસીના યુવા ટર્મ પ્લાનમાં દરરોજ નાની બચત દ્વારા મોટું લાઈફ કવર લઈ શકાય છે. એટલું જ નહીં પ્રીમિયમની ચુકવણી તમારા હિસાબથી માસિક, ક્વાર્ટર, છમાસિક કે વાર્ષિક કરી શકાય છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 08, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 04:11 PM IST
LIC Best Scheme: રોજના ₹24 ની બચત અને ₹50 લાખનો ઈન્સ્યોરન્સ! LIC ની આ હિટ સ્કીમ વિશે જાણો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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રોજના ₹24 ની બચત અને ₹50 લાખનો ઈન્સ્યોરન્સ! LIC ની આ હિટ સ્કીમ વિશે જાણો
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