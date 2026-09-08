/LIC Best Scheme: રોજના ₹24 ની બચત અને ₹50 લાખનો ઈન્સ્યોરન્સ! LIC ની આ હિટ સ્કીમ વિશે જાણો

દેશની સૌથી મોટી વીમા કંપની LIC પોતાના ગ્રાહકોને ઘણા પ્રકારના પ્લાન ઓફર કરે છે, જેમાં રેગ્યુલર ઇનકમ, પેન્શન બેનિફિટથી લઈને ટર્મ પ્લાન સામેલ છે. આવો એક ધાંસૂ વીમા પ્લાન છે LIC Yuva Term Plan અને તેના એક નહીં ઘણા શાનદાર ફાયદા છે. તમે માત્ર 24 રૂપિયાની રોજિંદી બચત દ્વારા આ પોલિસીમાં 50 લાખ રૂપિયાનું વીમા કવર લઈ શકો છો.
આ છે પોલિસીની ઉંમર મર્યાદા
LIC Yuva Term Plan લેવા માટે ભારતીય જીવન વીમા નિગમ તરફથી જે ઉંમર મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે, તે 18 વર્ષથી 45 વર્ષ છે. આ ઉંમર વર્ગના વ્યક્તિ યુવા ટર્મ/ડિજિ ટર્મ પ્લાન લઈ તેના બેનિફિટ્સનો ફાયદો લઈ શકે છે. મેચ્યોરિટીની વાત કરીએ તો 33થી 75 વર્ષ છે, તો પોલિસીની ટર્મ 10 વર્ષથી 40 વર્ષ સુધી છે.
5 કરોડ સુધીનું કવર ઓફર
એલઆઈસીના આ ટર્મ પ્લાન હેઠળ 50 લાખ રૂપિયાથી લઈને 5 કરોડ સુધીનું વીમા કવર લઈ શકાય છે. તે માટે પ્રીમિયમ કેટેગરીને ત્રણ સેક્શનમાં વિભાજીત કરવામાં આવી છે. જો રેગ્યુલર પ્રીમિયમ પસંદ કરો છો તો પછી જો 20 વર્ષનો પ્લાન લો છો તો સંપૂર્ણ વીસ વર્ષ પ્રીમિયમ આપવું પડશે. તો જો સિંગલ પ્રીમિયમમાં એક સાથે પ્રીમિયમ પે કરી શકો છો. આ સિવાય વીમા કંપની 10-15 વર્ષનું લિમિટેડ પ્રીમિય પેમેન્ટ પણ ઓફર કરે છે એટલે કે ભલે પ્લાન 20 વર્ષનો હોય, પરંતુ તમારા દ્વારા પસંદ કરેલા 10-15 વર્ષ પ્રીમિયમની ચુકવણી કરવી પડશે.
24 રૂપિયામાં કઈ રીતે મળશે 50 લાખ કવર?
હવે તમને જણાવીએ કઈ રીતે દરરોજ 24 રૂપિયાની બચત કરી તમે આ LIC Yuva Term Plan હેઠળ 50 લાખનું વીમા કવર લઈ શકો છો. તો માની લો 30 વર્ષની ઉંમરમાં કોઈ વ્યક્તિ 50 લાખ રૂપિયાનો સમ એશ્યોર્ડ લે છે. તે માટે પોલિસીનો સમયગાળો 20 વર્ષ અને પ્રીમિયમ પેમેન્ટ ટર્મ 10 વર્ષ પસંદ કરવાની છે. તો પછી એલઆઈસી કેલકુલેટર પ્રમાણે તેનું વાર્ષિક પ્રીમિયમ 8750 રૂપિયા આવશે. તેને દિવસની જેમ જુઓ તો આશરે 24 રૂપિયા થશે.
આ રીતે મળે છે મેચ્યોરિટી બેનિફિટ
LIC Yuva Term Plan ના મેચ્યોરિટી બેનિફિટ જુઓ તો જેટલા વર્ષનો પ્લાન લેવામાં આવે છે અને તે ટાઇમ લાઇનમાં પોલિસીહોલ્ડરનું મૃત્યુ થાય છે તો તેના નોમિનીને પ્રીમિય સિલેક્શન પ્રમાણે લાભ આપવામાં આવે છે.
રેગ્યુલર-લિમિટેડ પ્રીમિયમ પસંદ કર્યું છે તો પોલિસી સમયગાળામાં પોલિસીધારકનું મૃત્યુ થવા પર વાર્ષિક પ્રીમિયમના 7 ગણા કે ચુકવણી કરવામાં આવેલા કુલ પ્રીમિયમના 105 ટકામાંથી એક, જે પણ વધુ હોય તે આપવામાં આવે છે.
પોલિસી હોલ્ડરે એક સાથે પ્રીમિયમ પેમેન્ટ ટર્મ પસંદ કરી છે તો મૃત્યુ થવા પર નોમિનીને સિંગલ પ્રીમિયમના 125 ટકા કે મૃત્યુ સુધી ચુકવવામાં આવેલી સંપૂર્ણ રકમ આપવાની જોગવાઈ છે.
હપ્તામાં લઈ શકો છો ડેથ બેનિફિટ
એલઆઈસી યુવા ટર્મ પ્લાનમાં અન્ય એક ખાસ સુવિધા આપવામાં આવે છે કે પોલિસીધારકના મૃત્યુ બાદ નોમિની ડેથ બેનિફિટનો લાભ હપ્તામાં લઈ શકે છે. મૃત્યુ લાભ 5, 10 કે 15 વર્ષ માટે હપ્તામાં લઈ શકાય છે. તમે એલઆઈસી દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવી રહેલા પ્લાનને ઘર બેઠા LIC ની સત્તાવાર વેબસાઇટથી ઓનલાઈન ખરીદી શકો છો કે એજન્ટ દ્વારા ઓફલાઈન ખરીદી શકો છો.