Bank Holiday: આ સપ્તાહે 4 દિવસ બેંક રહેશે બંધ, ચેક કરો રજાઓનું લિસ્ટ

this week bank holiday: આવનાર સપ્તાહમાં 4 દિવસ બેંક બંધ રહેશે. આ સપ્તાહે ક્રિસમસ અને અન્ય કારણોને લીધે અલગ-અલગ શહેરમાં બેંક રજાઓ છે. તેવામાં આવો જાણીએ ક્યારે કયા શહેરમાં બેંક બંધ રહેશે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 22, 2025, 12:07 PM IST

Bank Holidays: જો તમે આવનારા દિવસોમાં બેંક જવાનો પ્લાન કરી રહ્યાં છો તો તમારે બેંકની રજાઓ વિશે જાણી લેવું જોઈએ. આજથી શરૂ થયેલા નવા સપ્તાહમાં 4 દિવસ બેંક બંધ રહેશે. આ સપ્તાહે ક્રિસમસ અને અન્ય કારણોથી અલગ-અલગ શહેરમાં બેંક બંધ રહેશે. તમને જણાવી દઈએ કે ભારતીય રિઝર્વ બેંક એટલે કે RBI દ્વારા પહેલાથી બેંકની રજાઓનું કેલેન્ડર જાહેર કરવામાં આવે છે, જેમાં તે વાતની જાણકારી હોય છે કે કયા-કયા શહેરોમાં બેંક બંધ રહેશે. 

24 ડિસેમ્બર બેંક હોલિડે
24 ડિસેમ્બર બુધવારે ક્રિસમસ ઈવને કારણે દેશના કેટલાક રાજ્યોમાં બેંક બંધ રહેશે. 24 ડિસેમ્બરે મેઘાલય અને મિઝોરમમાં બેંક ક્રિસમસ ઈવને કારણે બંધ રહેશે. મેઘાલય અને મિઝોરમ સિવાય દેશભરમાં બેંક ચાલુ રહેશે.

25 ડિસેમ્બર બેંક હોલિડે
25 ડિસેમ્બર ગુરૂવારે દેશભરમાં બેંક બંધ રહેશે. આ દિવસે ક્રિમસની જાહેર રજા હોવાને કારણે બેંક બંદ રહેશે.

26 ડિસેમ્બર બેંક હોલિડી
26 ડિસેમ્બર શુક્રવારે પણ ઘણા રાજ્યોમાં બેંક બંધ રહેશે. 26 ડિસેમ્બરે મેઘાલય, મિઝોરમ અને તેલંગણામાં ક્રિસમસ સેલિબ્રેશનને કારણે બેંક બંધ રહેશે. આ દિવસે હરિયાણામાં પણ શહીદ ઉધમ સિંહ જયંતિને કારણે બેંક બંધ રહેશે.

27 ડિસેમ્બર બેંક હોલિડે
27 ડિસેમ્બરે મહિનાનો ચોથો શનિવાર છે. તેવામાં આ દિવસે દેશભરમાં બેંક બંદ રહેશે. દર મહિનાના બીજા અને ચોથા શનિવારે દેશભરમાં બેંક બંધ રહેશે.

 

december upcoming bank holiday

