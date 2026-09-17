/Gold Price Today: એક ઝટકે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં મોટો ઘટાડો, કેરેટ પ્રમાણે એક ગ્રામ સોનાના ભાવ ખાસ જાણો

કિમતી ધાતુઓ સોના અને ચાંદીના ભાવમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી ભારે ઉતાર ચડાવ જોવા મળી રહ્યો છે. આજે વળી પાછા સોના અને ચાંદીના ભાવ ઘટ્યા છે. ભારતીય વાયદા બજાર MCXમાં બંને કિમતી ધાતુઓ લાલ નિશાન સાથે જોવા મળી રહી છે જ્યારે ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA)ના ભાવ મુજબ પણ ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. અત્રે જણાવવાનું કે 31 ઓગસ્ટના રોજ સોનાના ભાવ લગભગ 1.56 લાખ આસપાસ હતા જ્યારે ચાંદીનો ભાવ 2.37 લાખ રૂપિયા જેટલો હતો. જાણો આજનો ભાવ શું છે.
આજનો સોના અને ચાંદીનો ભાવ
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) September 17, 2026
વાયદા બજારના ભાવ
ક્યાં સુધી આ સ્થિતિ રહેશે?
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી એક્સપર્ટ્સના અભિપ્રાય પર આધારિત છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. રોકાણ પહેલા તમારા એડવાઈઝરની સલાહ ચોક્કસપણે લેવી)