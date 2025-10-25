Prev
આ સ્ટોકે આપ્યું 2650% નું જબરદસ્ત રિટર્ન, 5 વર્ષમાં 1 લાખના બનાવી દીધા 27 લાખ

હૈદરાબાદની કંપની એપોલો માઇક્રો સિસ્ટમ્સે પોતાના રોકાણકારોને માલામાલ બનાવ્યા છે. પાંચ વર્ષ પહેલા કંપનીના શેરની કિંમત માત્ર 11 રૂપિયા હતી, જે હવે વધીને 300 રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Oct 25, 2025, 10:25 AM IST

Multibagger Stocks: શેર બજારમાં પૈસા લગાવવામાં હંમેશા જોખમ રહેલું હોય છે. એક તરફ જ્યાં સાચા સમયે નિર્ણય લેવામાં ન આવે તો લાખો રૂપિયા ડૂબી શકે છે, બીજીતરફ જો ભાગ્યનો સાથ મળે તો સ્થિતિ બદલાતા વાર લાગતી નથી, એટલે કે તમે કરોડપતિ પણ બની શકો છો. આજે અમે તમને એવા એક ડિફેન્સ સ્ટોકની માહિતી આપી રહ્યાં છીએ જેણે રોકાણકારોને મલ્ટીબેગર રિટર્ન આપ્યું છે. આ કંપની છે એપોલો માઇક્રો સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ.

રોકાણકારો માલામાલ
રક્ષા ક્ષેત્રની સાથે-સાથે ટ્રાન્સપોર્ટ્રેશન, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને એયરોસ્પેસ જેવા સેક્ટર્સ માટે ટેક્નોલોજી આધારિત સોલ્યુશન્સ આપનારી એપોલો માઇક્રો સિસ્ટમ્સના સ્ટોકે છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 2650 ટકાનું જબરદસ્ત રિટર્ન આપ્યું છે. પાંચ વર્ષ પહેલા કંપનીના શેરનો ભાવ 11 રૂપિયા હતો, જે હવે વધીને 300 રૂપિયાની નજીક પહોંચી ગયો છે.

વર્ષ 2020મા 23 ઓક્ટોબરે કંપનીના શેરની કિંમત 10.87 રૂપિયા હતી, જે 2025મા 21 ઓક્ટોબરે વધી 299 રૂપિયા થઈ ગઈ છે. એટલે કે પાંચ વર્ષ પહેલાં જો તમે 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હોત તો આજે તેની વેલ્યુ વધીને 27 લાખ રૂપિયા હોત.

કંપનીનું માર્કેટ કેપ અને પ્રદર્શન
હૈદરાબાદ સ્થિત આ કંપની એપોલો માઇક્રો સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ, ચાલુ નાણાકીય વર્ષના જૂન ક્વાર્ટરમાં કુલ આવકમાં 46.9 ટકાનો વધારો નોંધાવી ચૂકી છે, જે વધીને 134.9 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ. એક વર્ષ પહેલા આ સમાન ગાળામાં કંપનીની કુલ આવક 91.78 કરોડ રૂપિયા હતી.

આ સાથે કંપનીના શેરનું 52 સપ્તાહનું હાઈ લેવલ 354.70 રૂપિયા રહ્યું, જ્યારે 52 સપ્તાહનું લો લેવલ 87.99 રૂપિયા હતું. કંપનીના શેરની કિંમતમાં વધારા બાદ એપોલો માઇક્રો સિસ્ટમ્સનું માર્કેટ કેપ વધી હવે 9970 કરોડ રૂપિયાને પાર પહોંચી ગયું છે.

(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો) 
 

