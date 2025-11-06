નફામાંથી નુકસાનમાં આવી ગઈ આ કંપની, શેર વેચવા મચી હોડ, 9% તૂટ્યો ભાવ
શેરમાં આ ઘટાડા પાછળનું કારણ કંપનીના ક્વાર્ટર પરિણામ છે. હકીકતમાં કંપનીને સપ્ટેમ્બર 2025 ક્વાર્ટરમાં 50.49 કરોડનો કંસોલિડેટેડ લોસ થયો, જ્યારે પાછલા વર્ષના સમાન ક્વાર્ટરમાં કંપનીએ 10.20 કરોડનો નફો કર્યો હતો.
Trending Photos
Delhivery Ltd Q2 Result: લોજિસ્ટિક્સ સેવા પ્રદાન કરતી ડેલ્હીવેરી લિમિટેડને સપ્ટેમ્બર ક્વાર્ટર (Q2 FY26) ના પરિણામ જાહેર કર્યાં બાદ કંપનીના શેરમાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ડેલ્હીવેરીના શેર શુક્રવારે 9 ટકાથી વધુ તૂટી ગયા અને 443.35 રૂપિયાના ઈન્ટ્રા-ડે લો પર આવી ગયા હતા. હકીકતમાં કંપનીએ સપ્ટેમ્બર 2025ના ક્વાર્ટરમાં ₹50.49 કરોડનું સંયુક્ત નુકસાન નોંધાવ્યું, જ્યારે પાછલા વર્ષેના સમાન ક્વાર્ટરમાં કંપનીએ 10.20 કરોડની કમાણી કરી હતી.
શું છે વિગત
કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર, ક્વાર્ટરમાં કુલ આવક 14.81% વધીને ₹2,651.53 કરોડ થઈ છે, જે પાછલા વર્ષના ₹2309..33 કરોડ હતી. જોકે, કંપની ચોખ્ખા નફાના મોરચે ખોટમાં ડૂબી ગઈ. સ્વતંત્ર ધોરણે (ઈકોમ એક્સપ્રેસના એકીકરણ ખર્ચને બાદ કરતાં), ડિલ્હીવેરીએ નાણાકીય વર્ષ 2025 ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ₹59 કરોડનો નફો નોંધાવ્યો હતો, જે ગયા વર્ષના સમાન ક્વાર્ટરમાં ₹10 કરોડ કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધારે છે.
કારોબાર અને વોલ્યુમમાં ઉછાળ
કંપનીની સર્વિસ રેવન્યુ (ઈકોમ એક્સપ્રેસ સિવાય) ૧૬% વધીને ₹૨,૫૪૬ કરોડ (આશરે $૨.૪૬ બિલિયન) થઈ છે, જે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૫ ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ₹૨,૧૯૦ કરોડ (આશરે $૨.૧૯ બિલિયન) હતી. કંપનીના એક્સપ્રેસ પાર્સલ સેગમેન્ટે અપવાદરૂપે સારું પ્રદર્શન કર્યું. ક્વાર્ટરમાં શિપમેન્ટ વોલ્યુમ ૩૨% વધીને ૨૪૬ મિલિયન શિપમેન્ટ થયું, જે ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળામાં ૧૮૫ મિલિયન શિપમેન્ટ હતું. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે ઈકોમ એક્સપ્રેસ એક્વિઝિશનથી મુખ્ય ગ્રાહકો સાથે તેનો બજાર હિસ્સો મજબૂત કરવામાં મદદ મળી. પાર્ટ-ટ્રકલોડ (PTL) સેગમેન્ટમાં પણ ૧૨%નો વધારો જોવા મળ્યો. જોકે, સપ્લાય ચેઈન સર્વિસીસ (SCS) માંથી આવક ઘટીને ₹૧૭૦ કરોડ (આશરે $૧.૭ બિલિયન) થઈ છે, જે નાણાકીય વર્ષ ૨૦૨૫ ના બીજા ક્વાર્ટરમાં ₹૧૯૭ કરોડ (આશરે $૧.૫૮ બિલિયન) હતી.
કંપનીના શેર પર બ્રોકરેજનો મત
ટેક્નિકલ એનાલિસ્ટ અંશુલ જૈન અનુસાર ડેલ્હીવેરીનો સ્ટોક 91-સપ્તાહ લાંબા બુલિશ 'કપ એન્ડ હેન્ડ' પેટર્નને બનાવી રાખવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે. તેમણે કહ્યું- આ શેર હવે 427.4ની પાસે સ્થિત મહત્વપૂર્ણ લિક્વિડિટી ઝોન તરફ વધી રહ્યો છે. જો આ સ્તર તૂટે છે તો લોન્ગ પોઝીશનમાં લિક્વિડેશન શરૂ થઈ શકે છે. પરંતુ 427ની પાસે મજબૂત સપોર્ટ જોવા મળી રહ્યો છે, જ્યાંથી શેરમાં બાઉન્સબેકની સંભાવના છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે