Post Office મા જમા કરો ₹1,00,000 અને મેળવો ₹44,995નું ફિક્સ વ્યાજ, જાણો વિગત

જો તમે શાનદાર રિટર્ન માટે તમારા પૈસા રોકાણ કરવા ઈચ્છો છો તો પોસ્ટ ઓફઇસની એફડી તમારી મદદ કરી શકે છે. પોસ્ટ ઓફિસમાં 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષના સમયગાળા માટે એફડી એકાઉન્ટ ખોલાવી શકાય છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 14, 2026, 03:45 PM IST

Post Office Saving Schemes: ભારતમાં પોસ્ટ ઓફિસે બચત ખાતા પર વધુ રિટર્ન આપવામાં બેંકોને પાછળ છોડી દીધી છે. જ્યાં એક તરફ ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા રેપો રેટ ઘટાડ્યા બાદ બધી બેંકોએ એફડી પર વ્યાજદરને ઘટાડી દીધા છે. બીજીતરફ પોસ્ટ ઓફઇસની એફડી સ્કીમ પર પહેલાની જેમ શાનદાર વ્યાજ મળી રહ્યું છે. આજે અમે તમને પોસ્ટ ઓફિસની એક એવી સ્કીમ વિશે જણાવીશું, જેમાં તમે માત્ર 1 લાખ રૂપિયા જમા કરી 44995 રૂપિયાનું ફિક્સ વ્યાજ મેળવી શકો છો.

પોસ્ટ ઓફિસમાં મળી રહ્યું છે 7.5 ટકાનું બમ્પર વ્યાજ
પોસ્ટ ઓફિસમાં 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષના ગાળા માટે એફડી એકાઉન્ટ ખોલાવી સકાય છે. મહત્વનું છે કે પોસ્ટ ઓફિસમાં એફડી ખાતા ટીડી (ટાઇમ ડિપોઝિટ) ના નામથી ખોલવામાં આવે છે. પોસ્ટ ઓફિસનું ટીડી ખાતું બેંક એફડી ખાતા જેવું હોય છે, જેમાં તમને મેચ્યોરિટી પર ફિક્સ વ્યાજની સાથે બધા પૈસા પરત મળી જાય છે. 

પોસ્ટ ઓફિસ બચત યોજનાની સારી વાત છે કે તેમાં સીધો કેન્દ્ર સરકારનો કંટ્રોલ હોય છે, જેથી તમને ન માત્ર સરકારની ગેરંટી સાથે ફિક્સ વ્યાજ મળે છે પરંતુ તમારા પૈસા પણ સુરક્ષિત રહે છે. પોસ્ટ ઓફિસમાં  1 વર્ષની ટીડી પર 6.9 ટકા, 2 વર્ષની ટીડી પર 7 ટકા, 3 વર્ષની ટીડી પર 7.1 ટકા અને 5 વર્ષની ટીડી પર 7.5 ટકા વ્યાજ મળી રહ્યું છે.

1 લાખ જમા કરવા પર મળશે 44995 રૂપિયાનું ફિક્સ વ્યાજ
જો તમે પોસ્ટ ઓફિસમાં 5 વર્ષની ટીડી સ્કીમમાં 1 લાખ રૂપિયા જમા કરો છો તો તમને મેચ્યોરિટી પર કુલ 1,44,995 રૂપિયા મળશે, જેમાં 44995 રૂપિયાનું ફિક્સ વ્યાજ સામેલ છે. વર્તમાન સમયમાં કોઈપણ બેંક 5 વર્ષની એફડી પર 7.5 ટકા વ્યાજ આપી રહી નથી. મહત્વનું છે કે પોસ્ટ ઓફિસની ટીડી સ્કીમમાં દરેક ઉંમર વર્ગના ગ્રાહકોને એક સમાન વ્યાજ મળે છે. જ્યારે બેંકોમાં વરિષ્ઠ નાગરિકોને સામાન્ય નાગરિકોની તુલનામાં 0.5 ટકા વધુ વ્યાજમળે છે. ઘણી બેંકો 80 વર્ષથી મોટી ઉંમરના ગ્રાહકો માટે વધુ વ્યાજ ઓફર કરે છે.

 

