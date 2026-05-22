/Post Office MIS: 15 લાખ જમા કરવા પર દર મહિને થશે કમાણી, 5 વર્ષ સુધી મળશે બમ્પર આવક!

POMIS માં 15 લાખનું રોકાણ કરવા પર તમે કોઈ જોખમ વગર પાંચ વર્ષ સુધી દર મહિને 9250 રૂપિયાની કમાણી કરી શકો છો. સુરક્ષિત અને નિયમિત આવક માટે આ સારી યોજના છે.
પોસ્ટ ઓફિસ માસિક આવોક યોજના કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સંચાલિત એક સ્મોલ સેવિંગ્સ સ્કીમ (Small Savings Scheme) છે. તેમાં રોકાણકારોએ એક સાથે પૈસા જમા કરવાના હોય છે અને તેના પર મળનાર વાર્ષિક વ્યાજને 12 મહિનાના હિસ્સામાં વિભાજીત કરી દર મહિને ચુકવણી કરવામાં આવે છે. આ યોજનાનો મેચ્યોરિટી પીરિયડ (Lock-in Period) 5 વર્ષનો હોય છે. 5 વર્ષ સુધી તમને દર મહિને વ્યાજથી કમાણી થશે અને જ્યારે પાંચ વર્ષ પુરા થશે તો તમારી મૂળ રકમ સુરક્ષિત પરત આવી દેવામાં આવશે.
સિંગલ અને જોઈન્ટ એકાઉન્ટના નિયમ
સિંગલ એકાઉન્ટ (Single Account): જો તમે સિંગલ એકાઉન્ટ ખોલાવો છો તો મહત્તમ 9 લાખ સુધી જમા કરી શકો છો.
જોઈન્ટ એકાઉન્ટ (Joint Account): જો તમે તમારી પત્ની, પતિ કે પરિવારના કોઈ સભ્યની સાથે મળી સંયુક્ત ખાતું ખોલાવો છો તો મહત્તમ રકમની મર્યાદા 15 લાખ નક્કી કરવામાં આવી છે. સંયુક્ત રોકાણમાં બધા રોકાણકારોનો બરાબરનો હિસ્સો માનવામાં આવે છે.
15 વર્ષ સુધી જમા કરવા પર કેટલી થશે મહિને કમાણી?
વર્તમાનમાં સરકાર પોસ્ટ ઓફિસ એમઆઈએસ યોજના પર 7.4 ટકાના વાર્ષિક દરે વ્યાજ આપી રહી છે. આવો હવે તેના ગણિતને સમજીએ કે જો તમે જોઈન્ટ એકાઉન્ટ દ્વારા આ યોજનામાં મહત્તમ 15 લાખ રોકાણ કરો છો તો મહિને કેટલી કમાણી થશે.
એક સાથે કુલ રોકાણ: ₹15,000,000
વાર્ષિક વ્યાજદર: 7.4%
1 વર્ષનું કુલ વ્યાજ: ₹111,000
દર મહિને વ્યાજથી કમાણી: ₹9,250
5 વર્ષમાં વ્યાજથી કુલ કમાણી: ₹555,000
એટલે કે જો તમે તમારા ખાતામાં 15 લાખ જમા કરો છો તો તમને આગામી પાંચ વર્ષ સુધી દર મહિને 9250 રૂપિયા મળશે. 5 વર્ષ પુરા થયા બાદ તમારી આ કમાણી બંધ થઈ જશે અને તમને 15 લાખ રૂપિયા પરત મળી જશે. તમે ઈચ્છો તો 5 વર્ષ બાદ આ યોજના ફરી શરૂ કરી શકો છો.
સમય પહેલા પૈસા ઉપાડવાનો નિયમ
આ યોજના 5 વર્ષ માટે છે, પરંતુ જો તમને વચ્ચે પૈસાની જરૂર પડે છે તો તમે સમય પહેલા બંધ કરાવી શકો છો. પરંતુ તે માટે પેનલ્ટી ચુકવવી પડે છે, ખોતું ખોલાવવાના એક વર્ષ સુધી પૈસા ઉપાડી શકાય નહીં. જો તમે 1 વર્ષથી 3 વર્ષ વચ્ચે ખાતું બંધ કરો છો તો તમારી મૂળ રકમના 2 ટકા કાપી બાકી પૈસા પરત આપવામાં આવે છે. જો તમે 3થી 5 વર્ષે ખાતું બંધ કરો છો તો 1
ટકા રકમ કાપવામાં આવશે.