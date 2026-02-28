Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Bank of Baroda માં જમા કરો ₹1,00,000 અને મેળવો ₹41,478 નું ફિક્સ વ્યાજ, ચેક કરો ગણતરી

બેંક ઓફ બરોડા પોતાના ગ્રાહકોને અલગ-અલગ સમયગાળાની એફડી સ્કીમ પર 3.50 ટકાથી લઈને 7.5 ટકા સુધીનું વ્યાજ આપી રહી છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 28, 2026, 05:38 PM IST

Bank of Baroda માં જમા કરો ₹1,00,000 અને મેળવો ₹41,478 નું ફિક્સ વ્યાજ, ચેક કરો ગણતરી

Bank of Baroda Savings Scheme: બેંક ઓફ બરોડા એક સરકારી બેંક છે, જે પોતાના ગ્રાહકોને એફડી સ્કીમ્સ પર શાનદાર વ્યાજ આપી રહી છે. બેંક ઓફ બરોડામાં ઓછામાં ઓછા 7 દિવસ માટે એફડી એકાઉન્ટ ખોલાવી શકાય છે. આ સિવાય સરકારી બેંકમાં મહત્તમ 10 વર્ષના સમયગાળા સુધી એફડી કરાવી શકાય છે. બેંક ઓફ બરોડા પોતાના ગ્રાહકોને અલગ-અલગ સમયગાળાવાળી એફડી સ્કીમ પર 3.50 ટકાથી લઈને 7.05 ટકા સુધી વ્યાજ આપી રહી છે. અહીં અમે બેંક ઓફ બરોડાની એક એવી એફડી સ્કીમ વિશે જાણીશું, જેમાં માત્ર 1 લાખ રૂપિયા જમા કરી 41478 રૂપિયા સુધીનું ફિક્સ વ્યાજ મેળવી શકાય છે.

5 વર્ષની એફડી સ્કીમ પર 7.00 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે સરકારી બેંક
બેંક ઓફ બરોડા 444 દિવસની સ્પેશિયલ એફડી સ્કીમ પર સૌથી વધુ વ્યાજ ઓફર કરી રહી છે. આ બેંક 444 દિવસવાળી 'bob Square Drive Deposit Scheme' પર સામાન્ય નાગરિકનેને સૌથી વધુ 6.45 ચકા, વરિષ્ઠ નાગરિકોને (60 વર્ષથી ઉપર) 6.95 ટકા અને અતિ વરિષ્ઠ નાગરિકો (80 વર્ષથી ઉપર) ને સૌથી વધુ 7.05 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે. આ સિવાય બેંક ઓફ બરોડા 5 વર્ષની એપડી સ્કીમ પર સામાન્ય નાગરિકોને 6.30 ટકા, વરિષ્ઠ નાગરિકોને 6.90 ટકા અને અતિ વરિષ્ઠ નાગરિકોને 7 ટકાનું બમ્પર વ્યાજ આપી રહી છે.

1,00,000 રૂપિયા જમા કરવા પર મળશે 41478 રૂપિયાનું ફિક્સ વ્યાજ
જો તમે એક સામાન્ય નાગરિક છો અને બેંક ઓફ બરોડામાં 5 વર્ષની એફડી સ્કીમમાં 1 લાખ રૂપિયા જમા કરો છો તો તમને મેચ્યોરિટી પર કુલ 1,36,690 રૂપિયા મળશે, જેમાં 36690 રૂપિયાનું ફિક્સ વ્યાજ સામેલ છે. જો તમે સીનિયર સિટીઝન છો અને બેંક ઓફ બરોડામાં 5 વર્ષની એફડીમાં 1 લાખ રૂપિયા જમા કરો છો તો મેચ્યોરિટી પર તમને  1,40,784 રૂપિયા મળશે, જેમાં 40784 રૂપિયાનું ફિક્સ વ્યાજ સામેલ છે અને જો તમે અતિ વરિષ્ઠ નાગરિક છો અને બેંક ઓફ બરોડામાં 5 વર્ષની એફડી યોજનામાં 1 લાખ રૂપિયા જમા કરો છો તો મેચ્યોરિટી પર કુલ 1,41,478 રૂપિયા મળશે, જેમાં વ્યાજના ફિક્સ 41,478 રૂપિયા પણ સામેલ છે.
 

