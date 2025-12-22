Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

Post Office માં જમા કરો ₹2,00,000 અને મેળવો ₹89,990 નું ફિક્સ વ્યાજ, સરકાર આપે છે ગેરંટી

પોસ્ટ ઓફિસની બચત યોજના પર મળનાર વ્યાજ આરબીઆઈના રેપો રેટ પર નિર્ભર હોતું નથી. પોસ્ટ ઓફિસની સ્કીમના વ્યાજદર નાણા મંત્રાલય નક્કી કરે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 22, 2025, 10:37 AM IST

Trending Photos

Post Office માં જમા કરો ₹2,00,000 અને મેળવો ₹89,990 નું ફિક્સ વ્યાજ, સરકાર આપે છે ગેરંટી

Post Office Savings Scheme: દેશની તમામ બેંકોએ એફડી સ્કીમ પર વ્યાજદરમાં ઘટાડો કર્યો છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા તાજેતરમાં રેપો રેટમાં કરવામાં આવેલા ઘટાડા બાદ બેંકોએ એફડીના વ્યાજદરમાં ઘટાડો કરી દીધો છે. રિઝર્વ બેંકે આ વર્ષે રેપો રેટમાં 1.25 ટકાનો ઘટાડો કર્યો છે. જેના કારણે એફડી પર મળનાર વ્યાજ પણ ઘટી ગયું છે. પરંતુ પોસ્ટ ઓફિસની સેવિંગ સ્કીમ્સ પર બમ્પર વ્યાજ મળી રહ્યું છે. આજે અમે તમને પોસ્ટ ઓફિસની એવી સેવિંગ સ્કીમ્સ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ, જેમાં 2 લાખ રૂપિયા જમા કરવા પર તમને મેચ્યોરિટી પર 89990 રૂપિયાનું ફિક્સ અને ગેરેન્ટેડ વ્યાજ મળશે.

નાણા મંત્રાલય નક્કી કરે છે વ્યાજદર
પોસ્ટ ઓફિસની બચત યોજનાઓ પર મળનાર વ્યાજદર આરબીઆઈના રેપો રેટ પર નિર્ભર રહેતું નથી. પોસ્ટ ઓફિસની યોજનામાં વ્યાજદર નાણા મંત્રાલય નક્કી કરે છે, જે દર ત્રણ મહિને જરૂર પડવા પર સંશોધિત કરવામાં આવે છે. પોસ્ટ ઓફિસના કામકાજનો કંટ્રોલ ભારત સરકારના હાથમાં છે. તેવામાં પોસ્ટ ઓફિસની બચત યોજના ન માત્ર સુરક્ષિત હોય છે, પરંતુ તેમાં વ્યાજની ગેરંટી સરકાર આપે છે. પોસ્ટ ઓફિસ પોતાના ગ્રાહકોને ટીડી (ટાઇમ ડિપોઝિટ) સ્કીમ પર 6.9 ટકાથી લઈને 7.5 ટકાનું વ્યાજ આપી રહી છે.

Add Zee News as a Preferred Source

પોસ્ટ ઓફિસ ટીડી ખાતા પર 7.5 ટકા સુધીના વ્યાજ દર ઓફર કરી રહી છે. પોસ્ટ ઓફિસમાં 1 વર્ષ, 2 વર્ષ, 3 વર્ષ અને 5 વર્ષની મુદત માટે ટીડી ખાતા ખોલી શકાય છે. પોસ્ટ ઓફિસ 1 વર્ષના ટીડી પર 6.9 ટકા, 2 વર્ષના ટીડી પર 7.0 ટકા, 3 વર્ષના ટીડી પર 7.1 ટકા અને 5 વર્ષના ટીડી પર 7.5 ટકાનો બમ્પર વ્યાજ દર ઓફર કરે છે. નોંધનીય છે કે પોસ્ટ ઓફિસ ટીડી યોજના બેંકની એફડી યોજના જેવી જ છે. તમે તેને પોસ્ટ ઓફિસ એફડી યોજના પણ કહી શકો છો કારણ કે તે એફડીની જેમ જ કામ કરે છે, જ્યાં તમને ચોક્કસ સમયગાળા પછી તમારા પૈસા નિશ્ચિત વ્યાજ સાથે પાછા મળે છે.

2 લાખ જમા કરવા પર મળશે 89,990 રૂપિયા
જો તમે પોસ્ટ ઓફિસમાં 5 વર્ષની ટીડી સ્કીમમાં 2 લાખ જમા કરો છો તો તમને મેચ્યોરિટી પર કુલ 289990 રૂપિયા મળશે, જેમાં 89990 રૂપિયાનું ફિક્સ વ્યાજ સામેલ છે. મહત્વનું છે કે આ સમયે દેશની કોઈપણ બેંક 5 વર્ષની એફડી સ્કીમ પર 7.5 ટકાની વ્યાજ આપી રહી નથી. પોસ્ટ ઓફિસની ટીડી સ્કીમમાં દરેક ઉંમર વર્ગના લોકોને એક સમાન વ્યાજ મળે છે, જ્યારે બેંકોમાં વરિષ્ઠ નાગરિકોને પસંદગીના સમયગાળા વાળી એફડી સ્કીમમાં 0.50 ટકા વ્યાજ વધુ મળે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Post Office FDpost office 5 year fd

Trending news