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14 વાર બેઠક છતાં કોઈ ડિલ નહી, શું છે કલમ 301, જેના આડમાં ટ્રમ્પ ભારત સાથે કરવા માંગે છે ટ્રેડ ડિલ? જાણો

India US Trade Deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેનો ટ્રેડ ડિલ હજુ સુધી અંતિમ સ્વરૂપ આવ્યો નથી, કરારનો 99 ટકા ભાગ પૂર્ણ થયા પછી પણ, બંને દેશો દ્વારા હજુ સુધી અંતિમ કરારને મંજૂરી આપવામાં આવી નથી.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 09, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:57 PM IST
14 વાર બેઠક છતાં કોઈ ડિલ નહી, શું છે કલમ 301, જેના આડમાં ટ્રમ્પ ભારત સાથે કરવા માંગે છે ટ્રેડ ડિલ? જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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શું છે કલમ 301, જેના આડમાં ટ્રમ્પ ભારત સાથે કરવા માંગે છે ટ્રેડ ડિલ? જાણો
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