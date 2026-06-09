/14 વાર બેઠક છતાં કોઈ ડિલ નહી, શું છે કલમ 301, જેના આડમાં ટ્રમ્પ ભારત સાથે કરવા માંગે છે ટ્રેડ ડિલ? જાણો

India US Trade Deal: ભારત અને અમેરિકા વચ્ચેના ટ્રેડ ડિલમાં ફરી અવરોધ ઉભો થયો છે. દ્વિપક્ષીય કરાર અંગે બેઠક માટે અમેરિકી અધિકારીઓની એક ટીમ નવી દિલ્હી પહોંચી હતી, પરંતુ કલમ 301 પર વાતચીત અટકી ગઈ છે. ભારત-અમેરિકન ટ્રેડ ડિલ (BTA)નો પ્રથમ તબક્કો કલમ 301 હેઠળ તપાસ પૂર્ણ થયા પછી જ આગળ વધશે. ચાલો સમજીએ કે કલમ 301 શું છે અને બંને દેશો વચ્ચે વાતચીત શા માટે અટકી ગઈ છે.
ટ્રેડ ડિલ સાથે આગળ વધવા માંગે છે અમેરિકા
બંને દેશોના લોકો અમેરિકા-ભારત ટ્રેડ ડિલ પુરી થવાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, પરંતુ આ ડીલ હજુ પણ અટકેલી છે. બેઠકો ચાલી રહી છે, પરંતુ અંતિમ ડીલ હજુ સુધી નક્કી થઈ નથી. આ વખતે, કલમ 301 પર મામલો અટકી ગયો છે. માર્ચમાં, યુએસ ટ્રેડ રિપ્રેઝન્ટેટિવ (USTR)એ ભારત સહિત 54 દેશો સામે કલમ 301 હેઠળ એકપક્ષીય તપાસ શરૂ કરી હતી. આ તપાસ પૂર્ણ થયા પછી જ અમેરિકા ટ્રેડ ડિલ સાથે આગળ વધવા માંગે છે.
આ તપાસ બંધુઆ મજૂરી અને વધારે ઉત્પાદન ક્ષમતા સંબંધિત મુદ્દાઓ પર કેન્દ્રિત હોવાનું કહેવાય છે. અમેરિકાએ આરોપ લગાવ્યો છે કે ભારત બળજબરીથી મજૂરી કરીને બનાવેલા ઉત્પાદનોની આયાત અટકાવવામાં નિષ્ફળ ગયું છે. તે હવે તેની તપાસ પૂર્ણ કર્યા પછી ટ્રેડ ડિલ સાથે આગળ વધવાની વાત કરી રહ્યું છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ તપાસ 24 જુલાઈ સુધીમાં પૂર્ણ થઈ શકે છે.
કલમ 301 શું છે, અને તે અમેરિકા માટે શા માટે આટલું મહત્વપૂર્ણ છે?
1974ના યુએસ ટ્રેડ એક્ટની કલમ 301 હાલમાં સમાચારમાં છે. આ કલમ ભારત સાથેના વેપાર સોદામાં એક મુખ્ય મુદ્દો બની ગઈ છે. યુએસ ટ્રેડ એક્ટની કલમ 301ને અન્યાયી વેપાર પ્રથાઓથી રાહત કહેવામાં આવે છે. આ કાયદો અમેરિકાને એવા દેશોની વેપાર નીતિઓ અને કાયદાઓની તપાસ કરવાનો અધિકાર આપે છે જે તેના વેપાર કરારના અધિકારોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
આ કાયદા હેઠળ, જો અમેરિકા માને છે કે કોઈપણ દેશ સાથેનો કોઈપણ વેપાર કાયદા અનુસાર થઈ રહ્યો નથી અથવા ભેદભાવપૂર્ણ છે, જે અમેરિકન ઉત્પાદનો, સેવાઓ અને રોકાણોને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, તો તે તે દેશ પર ટેરિફ લગાવી શકે છે અને વેપાર છૂટછાટો પાછી ખેંચી શકે છે. અમેરિકાએ ચીન સામે ઘણી વખત આ કાયદાનો ઉપયોગ કર્યો છે.
અમેરિકા ટ્રેડ ડિલની વાતચીત માટે કલમ 301નો કરવા માંગે છે ઉપયોગ
અમેરિકા અગાઉ આ કાયદા હેઠળ ભારત પર દબાણ લાવવાનો પ્રયાસ કરી ચૂક્યું છે. 2026માં, અમેરિકાએ ભારત સહિત 16 દેશો પર કલમ 301(b) હેઠળ નિર્ધારિત મર્યાદા કરતાં વધુ ઉત્પાદન કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. ભારત પર તેના $58 બિલિયનના વેપાર સરપ્લસ અને સરકારી સબસિડી અને વિવિધ ઉદ્યોગો માટેની નીતિઓને કારણે અમેરિકન કંપનીઓને નુકસાન પહોંચાડવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
અમેરિકા ફરીથી ટ્રેડ ડિલમાં આ કાયદાનો ઉપયોગ કરીને દબાણ લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે, જ્યારે ભારત આ કાયદા હેઠળ તપાસ અને ટેરિફ મુક્તિમાંથી રાહત માંગે છે. અમેરિકા ભારતના કૃષિ, ડેરી અને IT ક્ષેત્રોમાં વધુ પ્રવેશ મેળવવા માટે કલમ 301નો ઉપયોગ કરવા માંગે છે. જો કે, ભારત આ કલમમાંથી પોતાને બાકાત રાખીને ટેરિફના જોખમને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે.