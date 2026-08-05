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Today Gold Price: ક્રૂડ ઓઇલ સસ્તું છતાં સોનું-ચાંદીમાં સતત ઘટાડો! જાણો આજના 24K અને 22Kના નવા ભાવ

Today Comex Gold Price: ગ્લોબલ લેવલે તણાવ ઓછો થવાની આશાએ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. જો કે, સોનું, જે સામાન્ય રીતે ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઘટે છે ત્યારે વધે છે, આ વખતે ઘટ્યું છે. આનું કારણ શું છે?
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 05, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:57 AM IST
Today Gold Price: ક્રૂડ ઓઇલ સસ્તું છતાં સોનું-ચાંદીમાં સતત ઘટાડો! જાણો આજના 24K અને 22Kના નવા ભાવ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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