/Today Gold Price: ક્રૂડ ઓઇલ સસ્તું છતાં સોનું-ચાંદીમાં સતત ઘટાડો! જાણો આજના 24K અને 22Kના નવા ભાવ

Today Comex Gold Price: અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વાતચીત ફરી શરૂ થયા પછી ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો. બંને દેશો વચ્ચે તણાવ ઓછો થયાના અહેવાલો પછી તાજેતરના દિવસોમાં સોનાના ભાવમાં વધારો થયો હતો, પરંતુ આજે, વિશ્વ લેવલે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે.
5 ઓગસ્ટની સવારે, વૈશ્વિક વાયદા બજારમાં, કોમેક્સ લાઈવ પર સોનાના ભાવ ફરી ઘટ્યા. બુધવારે સવારે, કોમેક્સ પર સોનાના ભાવ 13 ડોલર પ્રતિ ઔંસ ઘટીને 4,138 ડોલર પ્રતિ ઔંસ થયા. જોકે, તે પછીથી સુધરીને 6 ડોલર ઘટી ગયા. ચાંદી પણ 60 ડોલર પ્રતિ ઔંસ થઈ ગઈ.
જ્યારે પણ વૈશ્વિક બજારમાં તણાવ ઓછો થાય છે, ત્યારે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં ઘટાડો થાય છે. ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ ઘટવાને કારણે સોનામાં ચમક જોવા મળે છે. તેથી, શક્ય છે કે આજના વેપારમાં સોનું ફરી સુધરીને થોડા વધારા સાથે બંધ થઈ શકે. જો કે, ઈન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલરી એસોસિએશન (IBJA) દ્વારા જાહેર કરાયેલા દરોમાં મંગળવારે સાંજે જાહેર કરાયેલા દરોમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો.
સોના અને ચાંદીમાં ઘટાડો
મંગળવારે સાંજે સ્થાનિક બજારમાં સોનાના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. ઇન્ડિયા બુલિયન એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન (IBJA) દ્વારા જાહેર કરાયેલા દરો અનુસાર, 24 કેરેટ સોનું ઘટીને 142,866 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થયું છે. વધુમાં, 22 કેરેટ સોનું 130,865 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ અને 18 કેરેટ સોનું 107,150 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ રહ્યું છે. ચાંદીના ભાવ ઘટીને 218,635 રૂપિયા પ્રતિ કિલો થયા છે.
સ્થાનિક બજારમાં સોનું કેટલું સસ્તું થયું છે?
2026માં કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં નોંધપાત્ર વધઘટ જોવા મળી છે. 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ, ગયા વર્ષના છેલ્લા દિવસે, 24 કેરેટ સોનું 1.33 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ પર બંધ થયું છે. નવા વર્ષની શરૂઆતમાં આ તીવ્ર વધારો થયો હતો, જે 29 જાન્યુઆરી, 2026ના રોજ પ્રતિ 10 ગ્રામ 1.76 લાખ રૂપિયાના રેકોર્ડ ઉચ્ચ સ્તરે પહોંચ્યો હતો. જો કે, ત્યારબાદ ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો, 4 ઓગસ્ટની સાંજે તે ઘટીને લગભગ 1.42 લાખ રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ થઈ ગયો હતો.
ચાંદીમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો
બીજી બાજુ, ચાંદીના ભાવમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે. 31 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ પ્રતિ કિલોગ્રામ 2.30 લાખ રૂપિયાના રેકોર્ડ હાઈ લેવલે પહોંચેલી ચાંદી 29 જાન્યુઆરીએ વધીને 3.86 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામના રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તરે પહોંચી ગઈ હતી. જો કે, ઘટાડા પછી, તે હવે 2.16 લાખ રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહી છે, જે તેના રેકોર્ડ લેવલ કરતા લગભગ 1.70 લાખ રૂપિયા સસ્તી છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.