/Gold Price Today: સોના-ચાંદીમાં ભારે ઉથલપાથલ, હાઈથી હજું પણ સોનું 25000 અને ચાંદી 1.73 લાખ સસ્તા, જાણો આજનો રેટ

નવા અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે સોમવારે 8 જૂનના રોજ રિટેલ બજારમાં સોનાના ભાવમાં 3400 રૂપિયાનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો. જ્યારે ચાંદીમાં 15000 રૂપિયાનો કડાકો નોંધાયો હતો. પરંતુ આજે MCX અને IBJA બંને પર સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો નોંધાયો છે. જો કે હજુ પણ સોના અને ચાંદીના ઓલટાઈમ હાઈ રેટથી બંને ખુબ સસ્તા છે.
આજનો સોના-ચાંદીનો ભાવ
IBJA પર આજે 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું 1095 રૂપિયા ઉછળીને 152584 રૂપિયા પર પહોંચી ગયું છે જ્યારે કાલે તે 151489 પર બંધ થયું હતું. ચાંદીની વાત કરીએ તો ચાંદીમાં આજે 1307 રૂપિયાનો વધારો નોંધાયો અને ભાવ 245607 પર પહોંચ્યો છે જે કાલે 244300 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થયો હતો. અત્રે જણાવવાનું કે આ ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ નથી.
કેરેટ પ્રમાણે ભાવ
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— IBJA (@IBJA1919) June 9, 2026
ઓલટાઈમ હાઈથી કેટલું સસ્તું સોનું
IBJA પર 24 કેરેટ સોનાનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ 176121 રૂપિયા છે જ્યારે ચાંદીનો ભાવ પ્રતિ કિલોગ્રામ 385933 રૂપિયા જોવા મળ્યો હતો. આ ભાવ સાથે આજનો ભાવ સરખાવીએ તો હજુ પણ સોનું 23537 રૂપિયા અને ચાંદી 140326 રૂપિયા સસ્તી છે.
વાયદા બજારમાં ભાવ
MCX પર હાલ સોના અને ચાંદીના ભાવની સ્થિતિ જોઈએ તો બપોરે 1 વાગ્યાની આસપાસ 5 ઓગસ્ટના વાયદાવાળા 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 0.02 ટકા ચડીને 154810 પર પહોંચ્યો છે. જ્યારે ચાંદીમાં 0.12 ટકાના ઘટાડા સાથે ભાવ 246100 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર પહોંચ્યો છે.
વાયદા બજારનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ
MCX પર સોનાનો ઓલટાઈમ હાઈ ભાવ 180779 રૂપિયા અને ચાંદીનો 420000 રૂપિયા પર પહોંચ્યો હતો જેને હાલના ભાવ સાથે સરખાવીએ તો સોનું ઓલટાઈમ હાઈ ભાવથી હજુ પણ 25969 રૂપિયા અને ચાંદી 173900 રૂપિયા સસ્તી છે.