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  • /Gold Price Today: સોના-ચાંદીમાં ભારે ઉથલપાથલ, હાઈથી હજું પણ સોનું 25000 અને ચાંદી 1.73 લાખ સસ્તા, જાણો આજનો રેટ

Gold Price Today: સોના-ચાંદીમાં ભારે ઉથલપાથલ, હાઈથી હજું પણ સોનું 25000 અને ચાંદી 1.73 લાખ સસ્તા, જાણો આજનો રેટ

Gold Rate Today: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ભારે ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. એક બાજુ જ્યાં સોમવારે 8 જૂનના રોજ ભાવમાં મોટો કડાકો નોંધાયો હતો ત્યાં આજે સોના અને ચાંદી બંનેના ભાવમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. વાયદા બજાર અને રિટેલ બજાર બંનેમાં ભાવ ચડતા જોવા મળ્યા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 09, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:26 PM IST
Gold Price Today: સોના-ચાંદીમાં ભારે ઉથલપાથલ, હાઈથી હજું પણ સોનું 25000 અને ચાંદી 1.73 લાખ સસ્તા, જાણો આજનો રેટ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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