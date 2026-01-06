ભારતે 'થોરિયમ રિસર્ચ' પર કરોડો રૂપિયા ખર્ચ્યા, જાણો કઈ રીતે એક વિદેશી કંપનીએ ખેલ પાડ્યો?
ન્યૂક્લિયર એક્સપર્ટ ઘણા સમયથી થોરિયમ બેસ્ડ એનર્જી એટલે કે ફ્યૂલના વિકાસમાં થઈ રહેલા વિલંબ વિશે છાશવારે ચર્ચા કરતા હોય છે. ભારત થોરિયમનો વિશાળ ભંડાર ધરાવતો દેશ છે છતાં થોરિયમને રિસર્ચ લેબથી લઈને કોમર્શિયલ ઉપયોગ સુધી લઈ જવાના કામમાં જે ધીમી ગતિથી કામગીરી થઈ રહી છે તેના પર સવાલ ઉઠી રહ્યા છે.
Trending Photos
આપણો દેશ ભારત 1947માં આઝાદ થયો અને ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી જે પણ સરકાર હોય તેમનો એનર્જી સેક્ટરમાં ભારતને આત્મનિર્ભર અને અગ્રેસર બનાવવા પર ભાર રહ્યો છે. દેશની આ વિકાસ યાત્રામાં સોલર એનર્જીથી લઈને ન્યૂક્લિયર એનર્જીની જર્નીમાં ભારતીય વૈજ્ઞાનિકોએ કાઠું કાઢ્યું છે. આપણે એ પણ જાણીએ છીએ કે પરમાણુ ઉર્જાનો અનંત આકાશગંગાની જેમ કોઈ અંત નથી. આ જ કડીમાં થોરિયમ લાંબા સમયથી ભારત માટે એનર્જી ભવિષ્ય તરીકે જોવામાં આવે છે. પરંતુ સવાલ એ છે કે આ થોરિયમ બેસ્ડ એનર્જી કે ફ્યૂલ બનાવવામાં ભારત ક્યાં પાછળ રહી ગયું? ખાસ જાણો.
થોરિયમ શાં માટે?
થોરિયમને દેશના એનર્જી ફ્યૂચર સાથે એટલા માટે જોડવામાં આવે છે કારણ કે ધરતી પર તે ભરપૂર પ્રમાણમાં છે. યુરેનિયમની સરખામણીમાં થોરિયમ વધુ સ્વચ્છ છે. અનેક દાયકાઓથી થોરિયમને ફ્યૂલ એટલે કે ઈંધણના એક એવા વિકલ્પ તરીકે જોવામાં આવે છે જે ભારતની ઈમ્પોર્ટેડ એનર્જી પર નિર્ભરતાને ઘટાડી શકે છે. પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ એપીજે અબ્દુલ કલામના સલાહકાર રહી ચૂકેલા ડો. સૃજન પાલના જણાવ્યાં મુજબ દુનિયાના ખનિજ તત્વોમાં રહેલી કુલ એનર્જી, ભારતમાં ઉપલબ્ધ થોરિયમમાં રહેલી એનર્જી બરાબર છે. ડો. કલામે પણ થોરિયમનો ઉપયોગ કરવાની વાત કરી હતી. તેમના પહેલા ડો. હોમી ભાભાએ પણ આ પ્રોજેક્ટમાં ખુબ રસ દાખવ્યો હતો. કારણ કે ભારત દુનિયામાં સૌથી વધુ થોરિયમ ધરાવતો દેશ છે.
શું વિચારતા હતા ડો. હોમી ભાભા
આ જ વિશ્વાસે ભારતની ન્યૂક્લિયર રણનીતિને દિશા આપી. ભાભાના 3 તબક્કાવાળા પરમાણુ કાર્યક્રમમાં શરૂઆતમાં મર્યાદિત યુરેનિયમનો ઉપયોગ કરીને તથા અંતે કોમર્શિયલ વીજળી મેળવવા માટે ભારતના મોટા થોરિયમ ભંડારના ઉપયોગ પર ભાર મૂકાયો. 2025 પૂરું થયું પરંતુ દાયકાઓના પ્લાનિંગ, રિસર્ચ અને તમામ પ્રયોગો છતાં, ભારત પાસે હજુ સુધી વ્યવસાયિક સ્તરે ઉપયોગમાં લેવાતું થોરિયમ બેસ્ડ ન્યૂક્લિયર ફ્યૂલ નથી.
એટલે કે લગભગ 70 વર્ષની તૈયારી અને અબજો રૂપિયાના ખર્ચા છતાં ભારત પોતાનું લક્ષ્યાંક મેળવી શક્યું નથી. આ બધા વચ્ચે એક વિદેશી કંપનીએ ભારતના સપનાને તોડતા આ મુકામ મેળવી લીધો. બિઝનેસ વર્લ્ડના રિપોર્ટ મુજબ આ ઉપલબ્ધિ અમેરિકી પ્રાઈવેટ કંપની, ક્લીન કોર થોરિયમ એનર્જી (CCTE)એ મેળવી લીધી છે. જેના પ્રોડક્ટને એડવાન્સ્ડ ન્યૂક્લિયર એનર્જી ફોર એનરિચ્ડ લાઈફ (ANEEL) નામ અપાયું છે. જેને પ્રેશરાઈઝ્ડ હેવી વોટર રિએક્ટરમાં ઉપયોગમાં લેવા માટે તૈયાર કરાયું છે. અત્રે જણાવવાનું કે આ એ જ પ્રકારનું રિએક્ટર છે જેનું નિર્માણ અને સંચાલન ભારતે અનેક દાયકાઓ પહેલા શરૂ કર્યું હતું.
ભારતે અનેક દાયકાઓ પહેલા પ્રશરાઈઝ્ડ હેવી વોટર રિએક્ટર (PHWR) બનાવીને તેનું સંચાલન શરૂ કર્યું હતું. હાલમાં જ અસ્તિત્વમાં આવેલી અમેરિકી ફર્મે પોતાની પ્રોડક્ટ ANEELને ખાસ કરીને એવા રિએક્ટરોના ઉપયોગ માટે તૈયાર કરી છે જે ભારતમાં પહેલેથી જ ચલણમાં છે. એટલે કે ભારતીય રિએક્ટરમાં પણ વિદેશી ફર્મના પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ થઈ શકે છે.
શું આ દેશનું દુર્ભાગ્ય?
એટલે કે ભારતે જે સાયન્ટિફિક પ્રોજેક્ટનો આઈડિયા કાઢ્યો, રિએક્ટર ડિઝાઈન કર્યા, અને ક્લોઝ્ડ ફ્યૂલ સાઈકલને વેલિડેટ કરી, જ્યારે તે કવાયતને માર્કેટ (કારોબાર) માટે તૈયાર સોલ્યુશનમાં ફેરવવાનો સમય આવ્યો તો સફળતા ભારતને નહીં પરંતુ એક વિદેશી ફર્મને મળી. ડોક્ટર સિંહે એવું પણ કહ્યું કે, ભારત પાસે દુનિયાનો સૌથી વધુ થોરિયમનો ભંડાર છે તો આપણે તેનો ઉપયોગ સૌથી પહેલા કરવો જોઈતો હતો પરંતુ સફળતા કોઈ બીજાને મળી.
"ભારતની થોરિયમ જર્ની વૈજ્ઞાનિકોની નિષ્ફળતા નથી"
ભારતની થોરિયમ જર્ની એ વિજ્ઞાનની નિષ્ફળતા નથી. થોરિયમ ઓક્સાઈડ ફ્યૂલ પિનનું પરીક્ષણ પ્રેશરાઈઝ્ડ હેવી વોટર રિએક્ટરમાં કર્યું હતું. કલ્પક્કમ મિની રિએક્ટર (KAMINI)એ થોરિયમથી બનેલા યુરેનિયમ-233નો ઉપયોગ કરીને સફળતાપૂર્વક કામ કર્યું. એટલે કે ટેક્નિકલ રીતે પ્રોજેક્ટની સફળતાનો રસ્તો જોવા મળી ગયો હતો. લેબોરેટરીની સફળતાથી અલગ ભારત લાઈસન્સ્ડ કોમર્શિયલ ફ્યૂલ સુધીની સફર નક્કી કરી શક્યું નહીં. ભારત આ છલાંગ એટલા માટે ન લગાવી શક્યું કારણ કે ખાસ કરીને થોરિયમનો ઉપયોગ કરવા માટે ડિઝાઈન કરાયેલું એડવાન્સ્ડ હેવી વોટર રિએક્ટર (AHWR) બે દાયકા કરતા વધુ સમય સુધી ચર્ચામાં રહેવા છતાં હજુ સુધી બની શક્યું નહીં.
થોરિયમ-યુરેનિયમ મિક્સ્ડ ઓક્સાઈડ ફ્યૂલને વર્તમાન PHWRs સાથે ફક્ત મામૂલી ડિઝાઈન ફેરફાર સાથે કમ્પિટેબલ દેખાડવામાં આવ્યું હતું. જો કે બાદમાં ઈડાહો નેશનલ લેબોરેટરીમાં થયેલા એક રેડિએશન ટેસ્ટથી ખબર પડી કે આવું ફ્યૂલ કોઈ પણ ઓપરેટિંગ સ્ટ્રેસને ઝેલી શકે છે.
ભારતનો ખચકાટ હતો!
ડો. સિંહે સૂચન આપ્યું કે, ભારતે બે મોરચા પર થોરિયમ પર કામ કરવાની જરૂર છે. પહેલું એ કે ભાભા એટોમિક રિસર્ચ સેન્ટર અને ઈન્ડિયન ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ ટેક્નોલોજી જેવા અન્ય રિસર્ચ સંસ્થાનો તેના પર કામ કરે. બીજી બાજુ પ્રાઈવેટ સેક્ટર જેમાં એન્ટરપ્રાઈઝ અને સ્ટાર્ટ અપ બંને દ્વારા તેને એક સાથે આગળ વધારવામાં આવે.
વિદેશી કંપની આગળ નીકળી
અત્રે જણાવવાનું કે ક્લીન થોર થોરિયમ એનર્જી (CCTE) ની સ્થાપના 2017માં ભારતીય મૂળના ઉદ્યમી મેહુલ શાહે કરી હતી. મેહુલે ન્યૂક્લિયર ફ્યૂલ ડિઝાઈનમાં પોતાની કાબેલિયત અને અનુભવનો ઉપયોગ કર્યો. આ કંપનીએ જાણીતા ભારતીય રોકાણકારો પાસેથી લગભગ $15.5 મિલિયન ડોલર એટલે કે અબજો રૂપિયાનું ફંડ ભેગુ કર્યું જે થોરિયમના કોમર્શિયલ ભવિષ્ય માટે ખુબ શુભ સંકેત છે. તેનાથી પણ વધુ નોંધનીય વાત એ છે કે આ વિદેશી કંપનીના સલાહકારની ટીમમાં દિગ્ગજ ભારતીય ભેજા છે. ભારતના એટોમિક એનર્જી કમિશનના પૂર્વ પ્રમુખ ડો. અનિલ કાકોડકર આ ફર્મના સલાહકાર છે.
જો કે અહીં કોઈની ટીકા નથી કરવા આવી કારણ કે રિટાયર્ડ વૈજ્ઞાનિક મોટાભાગે દુનિયાભરમાં પ્રાઈવેટ કંપનીઓના કન્સલ્ટન્ટ બનીને તેમને સલાહ સૂચન કરતા હોય છે. પરંતુ જ્યારે ભારતના થોરિયમ કાર્યક્રમની કોઈ મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિ દેશના મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક સંસ્થાનોની બાહર થયેલી કોઈ મોટી સફળતામાં સામેલ હોય તો સ્વાભાવિક રીતે રાષ્ટ્રીય પ્રાથમિકતાઓ અને સંસ્થાઓના પ્રદર્શન વિશે સવાલ ઉઠે છે. જો કે આ વાતનો કોઈ જાહેર પુરાવો નથી કે આ ફર્મના ભારતના AEC સાથે ઔપચારિક સંબંધ છે. આ સંબંધ કાં તો પ્રતિકાત્મક સંબંધ છે અથવા તો માત્ર કન્સલ્ટન્સીથી જોડાયેલા છે.
ડો. સિંહે કહ્યું કે જે કંપનીની વાત થઈ રહી છે તે પોતે એક સ્ટાર્ટ અપ છે. આ એક પ્રાઈવેટ કંપની છે. હાર્વર્ડ કે ફ્રેન્કફર્ટ કે કોઈ સરકારી સંસ્થાન નથી. આ કેટલાક મજબૂત સલાહકારોવાળી એક પ્રાઈવેટ ફર્મ છે. જો અનિક કાકોડકર તેની સાથે જોડાયેલા હોય તો ભારતે તેમને પોતાના રાષ્ટ્રીય હિતો સંલગ્ન પ્રયત્નોમાં કેમ સામેલ ન કરવા જોઈએ. આવી પ્રતિભાઓનો ઉપયોગ ભારતના થોરિયમ ભંડારનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવા માટે થવો જોઈએ. ભારત માટે આ એક વેક અપ કોલ છે. કારણ કે આપણે આપણા થોરિયમના સૌથી મોટા ખજાનાને લઈને હજુ સુધી ચૂપ છીએ.
ન્યૂક્લિયર એક્સપર્ટ ઘણા સમયથી થોરિયમના વિકાસમાં થઈ રહેલી વિલંબ અંગે છાશવારે ખુલીને ચર્ચા કરે છે. તેઓ જણાવે છે કે ભારતમાં થોરિયમને રિસર્ચ લેબથી કોમર્શિયલ ઉપયોગ સુધી લઈ જવામાં કામ કાચબાની ચાલ જેવી સુસ્ત અને ધીમી રહી છે. ટેક્નિકલી થોરિયમ પોતે વિભાજિત નથી પરંતુ તેને પહેલા યુરેનિયમ 233માં ફેરવવું પડે છે જેના માટે એડવાન્સ રિએક્ટર અને રીપ્રોસેસિંગ ટેક્નોલોજીની જરૂર પડે છે. ભારતે યુરેનિયમ બેસ્ડ રિએક્ટરોને વધારવા પર ભાર મૂક્યો છે. આ બધા વચ્ચે પોલીસી અને પ્રાયોરિટીમાં ફેરફાર પર ખુબ ચર્ચા પણ થઈ છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે