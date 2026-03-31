Gold Rate: ઓ બાપરે! માર્ચમાં સોનું-ચાંદી ધડામ, ગોલ્ડ 18000 અને સિલ્વર 53000 રૂપિયા સસ્તા થયા, જાણો રેટ
Gold-Silver Rate: યુદ્ધ છતાં સોના અને ચાંદીમાં કોઈ મોટો વધારો જોવા મળી રહ્યો નથી. જો કે કાલે રિટેલ બજારમાં સોનું અને ચાંદી વધારા સાથે બંધ થયા હતા. જ્યારે વાયદા બજારમાં સોનું કડાકા સાથે અને ચાંદી સામાન્ય વધારા સાથે બંધ થઈ હતી. યુદ્ધની સ્થિતિમાં પણ સોનું ચાંદી કેમ ગગડી રહ્યા છે?
- યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ કિંમતી ધાતુઓમાં સતત ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે
- માર્ચ મહિનામાં વાયદા બજારમાં સોનું 18000 અને ચાંદી 53000 જેટલા તૂટ્યા
- જ્યારે રિટેલ બજારમાં ચાંદી 36000 અને સોનું 12000 રૂપિયા જેટલું સસ્તું થયું
મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ ચાલુ છે. ઈરાન અને ઈઝરાયેલ અમેરિકા એકબીજા પર ભીષણ હુમલા કરી રહ્યા છે. બીજી બાજુ સુરક્ષિત રોકાણ તરીકે જેની ગણતરી થાય છે એવા સોના અને ચાંદીના ભાવમાં માર્ચ મહિનામાં ભારે ઘટાડો જોવા મળ્યો. આ આશ્ચર્યજનક એટલા માટે છે કારણ કે સામાન્ય રીતે વૈશ્વિક તણાવ કે કોઈ આફતના સમયે આવા સુરક્ષિત રોકાણની માંગણી વધી જાય છે અને તેના ભાવ પણ આકાશે આંબે છે પરંતુ આ વખતે યુદ્ધની સ્થિતિમાં પણ સોનું ચાંદી સતત સસ્તા થયેલા જોવા મળ્યા છે.
વાયદા બજારના ભાવ
આજે મહાવીર જયંતિના પગલે કોમોડિટી બજાર બંધ છે. ભારતીય વાયદા બજાર (MCX) પર ગત મહિને છેલ્લા કારોબારી દિવસ 27 ફેબ્રુઆરીથી 30 માર્ચ સુધી નજર નાખીએ તો MCX પર 1 કિલોગ્રામ ચાંદી 53000 રૂપિયા સુધી તૂટી છે. જ્યારે બીજી બાજુ 10 ગ્રામ સોનાના વાયદા ભાવ પણ 18000 રૂપિયા સુધી ગગડી ચૂક્યા છે. માત્ર વાયદા બજાર નહીં પરંતુ રિટેલ બજારમાં પણ સોના અને ચાંદી ખુબ ગગડ્યા છે.
એક કિલો ચાંદીનો ભાવ કેટલો?
માર્ચ મહિનાની શરૂઆતથી લઈને છેલ્લે નજર ફેરવીએ તો 27 ફેબ્રુઆરીએ MCX પર 282644 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ હતી. અને 30 માર્ચે તેનો વાયદા ભાવ 229033 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો. એ રીતે જોઈએ તો એક મહિનામાં ચાંદી 53611 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ સસ્તી થઈ.
રિટેલ બજારમાં ભાવ
વાયદા બજાર ઉપરાંત રિટેલ બજારના ભાવ જોઈએ તો બુલિયન્સ એન્ડ જ્વેલર્સ એસોસિએશન IBJAની વેબસાઈટ મુજબ ગત ફેબ્રુઆરી મહિનાના છેલ્લા કારોબારી દિવસે ચાંદી 266700 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ પર બંધ થઈ હતી. પરંતુ સોમવારે તે 230135 રૂપિયા પર બંધ થઈ. આમ રિટેલ બજારમાં ચાંદીનો ભાવ ફક્ત માર્ચ મહિનામાં 36565 રૂપિયા પ્રતિ કિલોગ્રામ તૂટ્યો છે.
સોનું પણ જબરદસ્ત તૂટ્યું
હવે વાયદા બજારના સોનાની વાત કરીએ તો MCX પર ગત 27 ફેબ્રુઆરીના રોજ સોનાનો વાયદા ભાવ 165659 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ બંધ થયો હતો. જ્યારે 30 માર્ચ સુધીમાં તે તૂટીને 147450 રૂપિયા પર આવી ગયો. એટલે કે એક મહિનામાં 10 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું 18209 રૂપિયા જેટલું સસ્તું થયું.
હવે રિટેલ બજાર એટલે કે IBJAના ભાવ જોઈએ તો ફેબ્રુઆરીના અંતમાં 159097 રૂપિયા પ્રતિ 10 ગ્રામ ભાવ હતો. પરંતુ 30 માર્ચના રોજ સોનું 146733 રૂપિયા પર ક્લોઝ થયું હતું. આમ 24 કેરેટ સોનું 12364 રૂપિયા સસ્તું થયું.
ખાસ નોંધવા જેવું એ છે કે IBJAના ભાવ જાહેર રજાઓ અને શનિવાર તથા રવિવારે જાહેર થતા નથી. તેના ભાવમાં મેકિંગ ચાર્જ અને જીએસટી સામેલ હોતા નથી. આ ઉપરાંત શહેરો પ્રમાણે ભાવમાં ફેરફાર હોઈ શકે છે.
યુદ્ધની સ્થિતિમાં પણ સોનું ચાંદી તૂટી રહ્યા છે
આખરે એવું કેમ જોવા મળી રહ્યું છે કે મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધની સ્થિતિ છે પરંતુ આમ છતાં સોનું અને ચાંદી ભાગતા નથી. હવે આ સવાલનો જવાબ જોઈએ તો તેની પાછળ ક્રૂડ ઓઈલની ભૂમિકા છે કારણ કે ક્રૂડ ઓઈલના ભાવમાં સતત વધારો થવાથી લોકો રોકાણ કરવાની જગ્યાએ પોતાના હાથ પર પૈસા રાખી મૂકવા પર ભાર મૂકી રહ્યા છે. બીજી બાજુ યુએસ ફેડના પોલીસી રેટ સ્થિર રાખવા ઉપરાંત અમેરિકી ડોલરમાં મજબૂતી આવવાથી સોના અને ચાંદી પર દબાણ વધ્યું છે.
