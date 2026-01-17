રશિયન તેલ પર અમેરિકાના પ્રતિબંધ છતાં, ભારતને દેખાઈ છે ફાયદો, આ કંપનીઓએ વધારી ખરીદી
Russian Oil Import: કેટલીક ભારતીય કંપનીઓએ રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદી વધારી છે. ટ્રમ્પ દ્વારા ઊંચા ટેરિફની ધમકી વચ્ચે આ વાત સામે આવી છે.
Russian Oil Import: સરકારી માલિકીની ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન અને રોઝનેફ્ટ સાથે જોડાયેલી નયારા એનર્જીએ આ મહિને રશિયા પાસેથી ક્રૂડ ઓઇલ ખરીદીમાં વધારો કર્યો છે. જોકે, યુએસ પ્રતિબંધોને કારણે રશિયામાંથી ભારતની કુલ તેલ આયાતમાં ઘટાડો થયો છે. ગયા વર્ષે સૌથી મોટી ખરીદદાર રહેલી રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે આ વખતે રશિયા પાસેથી કોઈ તેલ ખરીદ્યું નથી.
ડેટા એનાલિટિક્સ કંપની કેપ્લરના જણાવ્યા અનુસાર, ભારતે આ મહિનાના પ્રથમ પખવાડિયામાં રશિયા પાસેથી દરરોજ સરેરાશ 1.18 મિલિયન બેરલ તેલ ખરીદ્યું છે. આ ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા અને 2025ના સરેરાશ કરતાં લગભગ 30% ઓછું છે. તે ડિસેમ્બર કરતાં પણ લગભગ 3% ઓછું છે.
આ કંપનીઓએ રશિયન તેલ ખરીદ્યું
યુએસ પ્રતિબંધોને કારણે રશિયન ક્રૂડ ઓઇલના ભારતીય ખરીદદારોની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે.
આ મહિને અત્યાર સુધી, ફક્ત ઇન્ડિયન ઓઇલ, નાયરા એનર્જી અને ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન (BPCL)એ જ રશિયા પાસેથી તેલ ખરીદ્યું છે.
આ મહિને ઇન્ડિયન ઓઇલે દરરોજ લગભગ અડધા મિલિયન બેરલ તેલ ખરીદ્યું. આ રશિયાથી ભારતમાં આયાત કરાયેલા કુલ ક્રૂડ ઓઇલના આશરે 43% જેટલું છે.
મે 2024 પછી ઇન્ડિયન ઓઇલની આ સૌથી વધુ તેલ ખરીદી છે અને 2025ની સરેરાશ કરતા 64% વધુ છે.
નાયરા એનર્જી આ મહિને બીજા ક્રમની સૌથી મોટી ખરીદદાર હતી, તેણે દરરોજ આશરે 471,000 બેરલ ખરીદી કરી હતી, જે રશિયાથી ભારતમાં આયાત કરાયેલા કુલ તેલના આશરે 40% છે.
આ ઓછામાં ઓછા બે વર્ષમાં તેની સૌથી મોટી ખરીદી છે અને 2025ની સરેરાશ કરતા 56 ટકા વધુ છે.
બીપીસીએલે દરરોજ આશરે 200,000 બેરલ ખરીદ્યું હતું, જે ગયા વર્ષે તેની સરેરાશ 185,000 બેરલ પ્રતિ દિવસ હતી.
રિલાયન્સ સહિતની આ કંપનીઓએ ખરીદી કરી ન હતી
રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ સિવાય, હિન્દુસ્તાન પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન (HPCL), HPCL-મિત્તલ એનર્જી લિમિટેડ અને મેંગલોર રિફાઇનરી એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ લિમિટેડે આ મહિનાના પ્રથમ પખવાડિયામાં રશિયા પાસેથી કોઈ તેલ ખરીદ્યું ન હતું.
તેલના ભાવમાં વધારે ડિસ્કાઉન્ટ
કેટલાક ભારતીય અને ચીની ખરીદદારોના રસમાં ઘટાડો થવાને કારણે રશિયન સપ્લાયર્સે તેલના ભાવમાં ડિસ્કાઉન્ટ વધાર્યો છે. ઉદ્યોગ અધિકારીઓ કહે છે કે રશિયાના મુખ્ય યુરલ્સ ક્રૂડ ઓઇલ પર ભારતીય બંદરો પર ડિલિવરી માટે ડિસ્કાઉન્ટ વધીને લગભગ $5થી $6 પ્રતિ બેરલ થઈ ગયું છે, જે ઓક્ટોબરમાં રશિયાના ટોચના બે નિકાસકારો, રોઝનેફ્ટ અને લુકોઇલ પર અમેરિકા દ્વારા પ્રતિબંધો લગાવવામાં આવ્યા તે પહેલાં લગભગ $2 પ્રતિ બેરલ હતું.
ઉદ્યોગ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ ડિસ્કાઉન્ટનો લાભ લેવા માટે ઇન્ડિયન ઓઇલે જાન્યુઆરીમાં રશિયન તેલની ખરીદીમાં વધારો કર્યો હતો.
