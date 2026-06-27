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GMP શૂન્ય હોવા છતાં, રોકાણકારોએ આ 30 કરોડના IPO પર વ્યક્ત કર્યો વિશ્વાસ, 6 ગણાથી વધુ મળ્યું સબસ્ક્રિપ્શન, જાણો

IPO News: કંપની 30.68 કરોડ રૂપિયાનો SME IPO 6 ગણાથી વધુ વખત સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. કંપનીના શેર 1 જુલાઈના રોજ લિસ્ટ થવાની ધારણા છે. ગ્રે માર્કેટ ફ્લેટ લિસ્ટિંગનો સંકેત આપી રહ્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 27, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:30 PM IST
GMP શૂન્ય હોવા છતાં, રોકાણકારોએ આ 30 કરોડના IPO પર વ્યક્ત કર્યો વિશ્વાસ, 6 ગણાથી વધુ મળ્યું સબસ્ક્રિપ્શન, જાણો
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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