/GMP શૂન્ય હોવા છતાં, રોકાણકારોએ આ 30 કરોડના IPO પર વ્યક્ત કર્યો વિશ્વાસ, 6 ગણાથી વધુ મળ્યું સબસ્ક્રિપ્શન, જાણો

IPO News: ટેક્સટાઇલ કંપની શ્રીધર સ્પિનર્સ લિમિટેડનો SME IPO 23 જૂને ખુલ્યો અને 25 જૂને બંધ થયો. શરૂઆતમાં સબસ્ક્રિપ્શન ધીમું હતું, પરંતુ રોકાણકારોએ અંતિમ દિવસે ઉત્સાહ દર્શાવ્યો. નોંધનીય છે કે ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ શૂન્ય હોવા છતાં, રોકાણકારોએ વિશ્વાસ દર્શાવ્યો.
કંપનીએ આ ઇશ્યૂ દ્વારા 30.68 ગણી રકમ એકત્ર કરવાની યોજના બનાવી હતી. આ એક સંપૂર્ણપણે તાજો ઇશ્યૂ હતો, જેમાં આશરે 58 લાખ શેર જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. કંપનીએ આ IPO માટે પ્રાઇસ બેન્ડ 51 રૂપિયાથી 53 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કર્યો હતો.
શ્રીધર સ્પિનર્સ IPO સબ્સ્ક્રિપ્શન સ્ટેટસ
દિવસ 1: સબસ્ક્રિપ્શનના પહેલા દિવસે ઇશ્યૂ 0.54 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. રિટેલ કેટેગરીમાં 0.41 વખત, NII કેટેગરીમાં 1.53 વખત અને QIB કેટેગરીમાં 0.02 વખત સબ્સ્ક્રાઇબ થયું હતું.
દિવસ 2: બીજા દિવસે સબ્સ્ક્રિપ્શનમાં થોડો વધારો થયો હતો, જેમાં ઇશ્યૂ એકંદરે 1.32 વખત સબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો. રિટેલ કેટેગરીમાં તે 0.73 વખત, NII કેટેગરીમાં 3.93 વખત અને QIB કેટેગરીમાં 0.39 વખત સબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો.
દિવસ 3: રિટેલ રોકાણકારોએ ત્રીજા દિવસે ઉત્સાહ દર્શાવ્યો હતો, અને ઇશ્યૂ એકંદરે 6.70 વખત બુક થયો હતો. રિટેલ કેટેગરીમાં 5.71 વખત સબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો, જ્યારે QIB કેટેગરીમાં 2.51 વખત સબ્સ્ક્રાઇબ થયો હતો, અને NII કેટેગરીમાં 14.58 વખત બુક થયો હતો.
શ્રેધર સ્પિનર્સ IPO શેર ફાળવણી અને લિસ્ટિંગ તારીખ
આ ઇશ્યૂ માટે શેર ફાળવણી 29 જૂને અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે. કંપનીના શેર 1 જુલાઈના રોજ NSE SME પર લિસ્ટ થશે.
શ્રીધર સ્પિનર્સ IPO GMP
ગ્રે માર્કેટમાં આ મુદ્દા માટે બહુ ઓછો ઉત્સાહ હતો. બજાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અનલિસ્ટેડ બજારમાં શ્રીધર સ્પિનર્સ SME IPO GMP જીરો રૂપિયા છે, જે ફ્લેટ લિસ્ટિંગ સૂચવે છે. જો કે, GMP ફક્ત એક સંકેત છે અને તેમાં ઝડપી ફેરફાર થઈ શકે છે.
અન્ય વિગતો
શ્રીધર સ્પિનર્સ લિમિટેડ 100 ટકા કોમ્પેક્ટ સ્પન કોટન યાર્નનું ઉત્પાદન કરે છે. કંપની મહારાષ્ટ્રના અમરાવતી ટેક્સટાઇલ પાર્કમાં એક આધુનિક સ્પિનિંગ યુનિટ ધરાવે છે, જેની વાર્ષિક ક્ષમતા 10,000 મેટ્રિક ટન છે. કંપની સંપૂર્ણપણે B2B મોડેલ પર કાર્ય કરે છે અને કાપડ ઉત્પાદકો, નિકાસકારો અને વેપારીઓને સપ્લાય કરે છે.
નાણાકીય વર્ષ 2025-26માં, કંપનીની કુલ આવક 9 ટકા વધીને 146.55 કરોડ રૂપિયા થઈ. ટેક્સ પછીનો નફો 81 ટકા વધીને 6.17 કરોડ રૂપિયા થયો.
કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે IPOમાંથી મળેલી રકમમાંથી 21.04 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ કાર્યકારી મૂડી માટે, 4.95 કરોડ રૂપિયાનો ઉપયોગ અમરાવતી પ્લાન્ટ માટે નવી મશીનરી ખરીદવા માટે અને બાકીની રકમનો ઉપયોગ સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.