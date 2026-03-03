Baba Vanga: બાબા વેંગાએ પહેલાથી જ કર્યો હતો ઈશારો? જાણો કેટલા વધી શકે છે સોનાના ભાવ?
Baba Vanga Predictions on Gold: બલ્ગેરિયાના પ્રખ્યાત ભવિષ્યવક્તા બાબા વેંગા દ્વારા સોનાની કિંમતો અંગે કરવામાં આવેલી આગાહીઓએ હાલમાં ભારે ઉત્સુકતા જગાડી રહી છે. જેમ જેમ સોના અને ચાંદીના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે, તેમ તેમ લોકોમાં બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીઓની ચર્ચા તેજ બની છે.
Baba Vanga: બલ્ગેરિયન રહસ્યમય ભવિષ્યવક્તા બાબા વેંગાની ઘણી ભવિષ્યવાણીઓ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ છે. બાબા વેંગાની કેટલીક આગાહીઓ સાથે મેળ ખાતી ઘટનાઓના ઉદાહરણોમાં બીજા વિશ્વયુદ્ધ, 11 સપ્ટેમ્બરના હુમલા અને સુનામીનો સમાવેશ થાય છે. સોનાના ભાવ વિશે બલ્ગેરિયન પયગંબર દ્વારા કરવામાં આવેલી તાજેતરની આગાહીઓએ નોંધપાત્ર રસ પેદા કર્યો છે, કારણ કે સમય જતાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. સોનાના ભાવ વિશે બાબા વેંગાની આગાહીઓ લોકપ્રિયતા મેળવી રહી છે, જેના કારણે વિવિધ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર અનેક ચર્ચાઓ અને ચર્ચાઓ થઈ રહી છે.
'બાલ્કનના નોસ્ટ્રાડેમસ'
બાબા વેંગાને અવારનવાર 'બાલ્કનના નોસ્ટ્રાડેમસ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેઓ ભવિષ્યની સચોટ આગાહી કરવાની ક્ષમતા માટે વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે. તેમનો જન્મ 31 ઓક્ટોબર 1911ના રોજ થયો હતો અને 11 ઓગસ્ટ 1996ના રોજ તેમનું અવસાન થયું હતું. સોનાના ભાવને લઈને તેમની કથિત આગાહી હવે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે, જેનાથી લોકોમાં અટકળો તેજ થઈ રહી છે કે શું બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણી ખરેખર સાચી સાબિત થશે? બાબા વેંગાએ ઘણી આગાહીઓ કરી હતી, જેમાંથી કેટલીક તાજેતરના સમયમાં સાચી પડી છે.
સોનાના ભાવમાં તાજેતરમાં જ થયેલો ઉછાળો બાબા વેંગાની ભવિષ્યવાણીને સાચી સાબિત કરે છે. ભૂરાજકીય સંઘર્ષો, આર્થિક સમસ્યાઓ અને શેરબજારમાં થયેલા ઉતાર-ચઢાવને કારણે વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતાએ ઘણા રોકાણકારોને સોના અને ચાંદી તરફ ધકેલી દીધા છે, જેને સુરક્ષિત રોકાણ માનવામાં આવે છે. છેલ્લા 10 વર્ષમાં વિશ્વભરમાં કેન્દ્રીય બેંકો દ્વારા ખરીદાયેલા સોનાનું પ્રમાણ પણ વધ્યું છે. કુલ વૈશ્વિક દેવું આશરે $338 ટ્રિલિયન છે, જે વિશ્વના GDP કરતાં વધુ છે. વૈશ્વિક દેવામાં થયેલા વધારાથી એવી આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે બજારમાં એક મોટો પરપોટો રચાઈ રહ્યો છે, જો આ પરપોટો ફૂટી જાય તો બીજી નાણાકીય કટોકટી સર્જાઈ શકે છે.
રોકાણકારો સોનાને ઓછા જોખમ સાથે સુરક્ષિત રોકાણ માને છે. સોનાના ભાવમાં સતત વધારાથી હવે ઘણા લોકોમાં ચિંતા વધી છે. બાબા વેંગાની આગાહીઓને ધ્યાનમાં રાખીને મોટાભાગના લોકો ઐતિહાસિક ડેટાના આધારે સોનાના ભાવમાં ફરી વધારો થશે કે કેમ તે અંગે અનુમાન લગાવી રહ્યા છે. બુધવારે સોના અને ચાંદીના ભાવ નવા રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યા, નબળા યુએસ ડોલર અને ગ્રીનલેન્ડ કટોકટી પર વધતા તણાવ વચ્ચે સલામત-હેવનની માંગમાં વધારો થયો. સોનાના ભાવ પહેલી વાર પ્રતિ ઔંસ $4,800 ને વટાવી ગયા, કારણ કે સલામત-હેવનની માંગ બુલિયનને પસંદગીની સંપત્તિ બનાવે છે. ચાંદીના ભાવ પણ $95.87 પ્રતિ ઔંસની ટોચ પર પહોંચ્યા.
MCX પર સોના અને ચાંદીના ભાવ
બુધવારે MCX સોનાના ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹1,51,575 પર ખુલ્યા, જે અગાઉના સત્રમાં ₹150,565 હતા. MCX ચાંદીના ભાવ પ્રતિ કિલો ₹3,22,566 પર ખુલ્યા, જે અગાઉના ટ્રેડિંગ સત્રમાં ₹3,23,672 હતા. ચાંદી આજે ₹3,34,840 પ્રતિ કિલોના નવા સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચી ગઈ.
