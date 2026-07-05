/શું ભુતાને ખરેખર રિજેક્ટ કર્યું ભારતનું E20 પેટ્રોલ? ઇથેનોલ બ્લેન્ડિંગ પર સરકારે આપ્યો સત્તાવાર જવાબ, જાણો

India E 20 Petrol Controversy: ભારતમાં ઇથેનોલ ધરાવતા E20 પેટ્રોલ અંગે ઘણો વિવાદ થયો છે. વિરોધ પ્રદર્શનો છે. લોકો વાહનના માઇલેજથી લઈને સલામતી સુધીની દરેક બાબત પર પ્રશ્નો ઉઠાવી રહ્યા છે. એવા અહેવાલો બહાર આવ્યા છે કે કેન્દ્ર સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં E20 પેટ્રોલને એક પ્રયોગ માન્યો છે અને કહ્યું છે કે પરિણામો આવતા વર્ષે ઉપલબ્ધ થશે. વધુ અહેવાલો બહાર આવ્યા છે કે ભૂટાને ભારતના E20 પેટ્રોલને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો છે. સરકારે હવે આ સમાચાર પર સ્પષ્ટતા જાહેર કરી છે.
શું ભૂટાને ભારતના E20 પેટ્રોલને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો?
ભૂટાનની મીડિયા વેબસાઇટે દાવો કર્યો છે કે ભૂટાનની સરકારે ભારતમાંથી E20 પેટ્રોલ આયાત ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેઓએ તેમના અહેવાલમાં લખ્યું છે કે સમસ્યા E20નો વિરોધ નથી, પરંતુ તેને સુરક્ષિત રીતે સંગ્રહિત કરવાનો પડકાર છે. અહેવાલમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ભૂટાને ભારતને ફક્ત જૂનું, સામાન્ય પેટ્રોલ પૂરું પાડવાની અપીલ કરી છે.
ભૂટાનના ઇનકાર પર ભારત સરકારનો પ્રતિભાવ
ભારતના પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના અહેવાલ મુજબ, ભૂટાનનો E20 ઇંધણનો દાવો ખોટો છે. મંત્રાલયે પોતાના જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે ભારતીય તેલ કંપનીઓ દ્વારા આવી કોઈ ઓફર કરવામાં આવી નથી, કે ભૂટાનને E20 પેટ્રોલ નિકાસ કરવાનો કોઈ પ્રસ્તાવ નથી.
સરકારે સોશિયલ મીડિયા પર ફરતા દાવાઓ અને ભૂટાનના મીડિયામાં આવેલા અહેવાલોને સંપૂર્ણપણે નકારી કાઢ્યા છે. સરકારનો તર્ક સ્પષ્ટપણે જણાવે છે કે ભારત હાલમાં E20 પેટ્રોલ નિકાસ કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું નથી. પરિણામે, ભૂટાનના મીડિયાના દાવાઓને ફગાવી દેવામાં આવ્યા છે.
સરકાર તેલની આયાત ઘટાડવા માટે તેની આયાત વધારી
નોંધનીય છે કે પેટ્રોલમાં 20 ટકા ઇથેનોલ મિશ્રણને લઈને વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. લોકો E20 પેટ્રોલના ઓછા માઇલેજ અને વાહનના ભાગો માટે તેની સંભાવના અંગે પ્રશ્નો ઉઠાવી રહ્યા છે. આ દરમિયાન, સરકાર તેલની આયાત ઘટાડવા માટે તેની આયાત વધારી રહી છે.