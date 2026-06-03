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શું RBIએ ચુપચાપ વેચી દીધું ₹1.14 લાખ કરોડનું સોનું ? સરકારનું આવ્યું પહેલું નિવેદન, જાણો

RBI Gold Sale: એક મીડિયા રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે RBIએ શાંતિથી 12 બિલિયન ડોલર એટલે કે આશરે 1.14 લાખ કરોડ રૂપિયાનું સોનું વેચી દીધું છે. સેન્ટ્રલ બેંકે 22 મેના રોજ પૂરા થયેલા બે અઠવાડિયામાં આ સોનું વેચી દીધું છે. સરકારે હવે આ બાબતની સ્પષ્ટતા કરી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jun 03, 2026, 03:01 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 03:05 PM IST
શું RBIએ ચુપચાપ વેચી દીધું ₹1.14 લાખ કરોડનું સોનું ? સરકારનું આવ્યું પહેલું નિવેદન, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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