/શું RBIએ ચુપચાપ વેચી દીધું ₹1.14 લાખ કરોડનું સોનું ? સરકારનું આવ્યું પહેલું નિવેદન, જાણો

RBI Gold Sale: બ્લૂમબર્ગ ઇકોનોમિક્સના એક રિપોર્ટમાં અર્થશાસ્ત્રી અભિષેક ગુપ્તાને ટાંકીને દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે સેન્ટ્રલ બેંકે 22 મેના રોજ પૂરા થયેલા બે અઠવાડિયામાં આ સોનું વેચી દીધું છે. સરકારે હવે આ બાબતની સ્પષ્ટતા કરી છે. સરકાર કહે છે કે તેમાં કોઈ સત્ય નથી અને તે સંપૂર્ણપણે ખોટા સમાચાર છે.
સરકારે એક નિવેદનમાં કહ્યું કે આ સમાચારમાં કોઈ સત્ય નથી. RBI અનુસાર, સપ્ટેમ્બર 2025ના અંતમાં દેશના વિદેશી હૂંડિયામણ ભંડારમાં સોનાનો હિસ્સો 13.92 ટકા હતો, જે 31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં વધીને 16.70 ટકા અને 22 મે, 2026 સુધીમાં 16.85 ટકા થયો. RBI તેના માસિક બુલેટિનમાં સોનાના ભૌતિક સ્ટોક વિશે પણ માહિતી આપે છે. RBI અનુસાર, તેનો સોનાનો સ્ટોક 880.52 ટન પર રહે છે.
A news report published by @Bloomberg states that RBI may have sold gold amounting to approximately USD 12 billion.#PIBFactCheck
❌ This claim is FAKE
✔️ According to @RBI, the share of gold in India's foreign exchange reserves rose from 13.92% at end-September 2025 to 16.70%… pic.twitter.com/eVjxPxEv1i
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 3, 2026
RBI પાસે કેટલું સોનું છે?
બ્લૂમબર્ગના એક અહેવાલમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવની ભારત પર થતી પ્રતિકૂળ અસરોને ઘટાડવા અને વિદેશી ચલણ સંપત્તિઓનું રક્ષણ કરવા માટે રિઝર્વ બેંકે તેના સોનાના ભંડારનો એક ભાગ વેચી દીધો છે.
અહેવાલ મુજબ, RBI પાસે માર્ચના અંતમાં 880.52 મેટ્રિક ટન સોનું હતું, જેમાંથી 77 ટકા સ્થાનિક તિજોરીઓમાં રાખવામાં આવ્યું હતું. 6 મહિના પહેલા, ફક્ત 66 ટકા ભારતમાં હતું. વિદેશમાં ભારતનું મોટાભાગનું સોનું બેંક ઓફ ઇંગ્લેન્ડ અને બેંક ફોર ઇન્ટરનેશનલ સેટલમેન્ટ્સ પાસે છે.